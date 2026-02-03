Američani dvignili lovce in sestrelili iransko brezpilotno letalo: bližalo se je letalonosilki Abraham Lincoln

Po navedbah ameriških oblasti se je iransko brezpilotno letalo Shahed-139 premikalo proti letalonosilki Abraham Lincoln z "nejasnim namenom", zaradi česar se je ameriški lovec F-35C odzval in v samoobrambi sestrelil letalo, poroča Reuters.

Ameriška vojska je v torek sestrelila iransko brezpilotno letalo, ki se je približevalo letalonosilki Abraham Lincoln v Arabskem morju, je poročal Reuters, ki se je skliceval na izjavo ameriškega centralnega poveljstva. Po navedbah ameriških oblasti se je iransko brezpilotno letalo Shahed-139 premikalo proti letalonosilki z "nejasnim namenom", zaradi česar se je ameriški lovec F-35C odzval in v samoobrambi sestrelil letalo.

BREAKING: Reports of multiple aircrafts airborne over Abraham Lincoln at Indian ocean. pic.twitter.com/ngZzJnghnn — Frontline Watch (@frontlin3watch) February 3, 2026

Tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, kapitan Tim Hawkins je dejal, da je bil cilj operacije zaščita letalonosilke in njenega osebja ter da ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških oboroženih sil, prav tako ni bila povzročena materialna škoda.

Do incidenta je prišlo v občutljivem političnem trenutku, ko diplomatske poti poskušajo oživiti jedrska pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da bi lahko v primeru neuspeha pogajanj prišlo do resnih posledic, glede na povečano prisotnost ameriških vojnih ladij v regiji.

Letalonosilka Abraham Lincoln je del širše ameriške vojaške namestitve na Bližnjem vzhodu.