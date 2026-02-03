Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

K. M.

3. 2. 2026,
19.30

21 minut

Američani dvignili lovce in sestrelili iransko brezpilotno letalo: bližalo se je letalonosilki Abraham Lincoln

K. M.

Letalonosilka

Do incidenta je prišlo v občutljivem političnem trenutku.

Foto: X/@frontlin3watch

Po navedbah ameriških oblasti se je iransko brezpilotno letalo Shahed-139 premikalo proti letalonosilki Abraham Lincoln z "nejasnim namenom", zaradi česar se je ameriški lovec F-35C odzval in v samoobrambi sestrelil letalo, poroča Reuters.

Ameriška vojska je v torek sestrelila iransko brezpilotno letalo, ki se je približevalo letalonosilki Abraham Lincoln v Arabskem morju, je poročal Reuters, ki se je skliceval na izjavo ameriškega centralnega poveljstva. Po navedbah ameriških oblasti se je iransko brezpilotno letalo Shahed-139 premikalo proti letalonosilki z "nejasnim namenom", zaradi česar se je ameriški lovec F-35C odzval in v samoobrambi sestrelil letalo.

Tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva, kapitan Tim Hawkins je dejal, da je bil cilj operacije zaščita letalonosilke in njenega osebja ter da ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških oboroženih sil, prav tako ni bila povzročena materialna škoda.

Do incidenta je prišlo v občutljivem političnem trenutku, ko diplomatske poti poskušajo oživiti jedrska pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Ameriški predsednik Donald Trump je opozoril, da bi lahko v primeru neuspeha pogajanj prišlo do resnih posledic, glede na povečano prisotnost ameriških vojnih ladij v regiji.

Letalonosilka Abraham Lincoln je del širše ameriške vojaške namestitve na Bližnjem vzhodu.

