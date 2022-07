13,3 milijarde dolarjev: to so skrivnosti najdražje ameriške letalonosilke

Letalonosilka USS Gerald R. Ford je eden najbolj naprednih vojaških objektov, a obenem tudi eden najdražjih vojaških projektov v zgodovini. Potem, ko so jo pred skoraj petimi leti že splavili, je zaradi serij zamud in težav pred nekaj meseci le dobila uporabno dovoljenje. S ceno 13,3 milijarde dolarjev prinaša nekaj pomembnih novosti, ki jih svet še ni videl. Vsekakor pa gre za enega največjih inženirskih dosežkov.

Sprva nekaj osnovnih podatkov o najnovejši letalonosilki Gerald R. Ford. V zadnjih 13 letih (izdelava je stekla leta 2009, naročilo so pri Northrop Grumman prejeli leto prej) je ladjo gradilo kar pet tisoč delavcev. Dolga je 333 metrov in ima izpodriv sto tisoč dolgih ton. Na njej je prostor za 4.660 članov posadke in 75 letal (nekateri pravijo tudi do 90), ki so sposobna dnevno opraviti 220 zračnih napadov. Ladja lahko doseže hitrost 30 vozlov oziroma 56 kilometrov na uro. To je prva letalonosilka nove generacije po 40 letih, prav tako je to prva ladja v razredu Ford. Dela bi morala biti končana že septembra 2015, strošek gradnje pa so ocenjevali na 10,5 milijarde dolarjev in je narasel vse do 13,3 milijarde dolarjev.

Pluje s hitrostjo 30 vozlov, to je v resnici zelo hitro

Ena izmed poglavitnih prednosti letalonosilke USS Gerald R. Ford je njena hitrost. Glede na uradno podane podatke, naj bi dosegla hitrost 30 vozlov (okoli 56 kilometrov na uro). To se sicer ne zdi hitro, toda nekatere najhitrejše bojne ladje danes v uporabi takšno hitrost dosežejo ob polni moči motorjev in še to le kratki čas. Čezoceanke plujejo pri približno 20 vozlih in le v redkih primerih lahko dosežejo hitro 30 vozlov.

USS Gerald R. Ford je sicer nekoliko počasnejša kot prehodnica USS Enterprise, toda gre za večjo letalonosilko z višjim skupnim izpodrivom. Pri USS Gerald R. Ford je izpodriv 100 tisoč dolgih ton, pri USS Enterprise pa 94.781 dolgih ton.

Kljub velikosti pluje s hitrostjo do 30 vozlov. Foto: Sea Forces

Kako velika je nova letalonosilka?

Na kratko, gre za gromozansko letalonosilko. V dolžino meri 333 metrov, na vodni ravni je široka 41 metrov, širina pilotske kabine 78 m in visoka je skoraj 76 metrov. Vse skupaj ima kar 25 krovov. Kot že omenjeno, izpodriva tudi okoli 100.000 dolgih ton. Vsaj dokler katera izmed drugih držav ne izdela večje, gre trenutno za največjo vojaško ladjo na svetu. Za primerjavo. Do sedaj je bila največja vojaška ladja IJN Yamato, ki je imela na krovu največje težko orožje, toda njen izpodriv je bil vsega 72 tisoč dolgih ton. Bila je tudi krajša in počasnejša.

Tudi brez letal gre za nevarno letalonosilko

Čeprav gre za letalonosilko ima USS Gerald R. Ford številne obrambne sisteme za boj od blizu in daleč. Na krovu lahko izstrelijo rakete zemlja-zrak RIM-162 Evolved Sea Sparrow in rakete zemlja-zrak RIM-116. Nameščeni so tudi Phalanx avtomatizirani topovi Vulcan kalibra 0.8 in strojnice M2 kalibra .50. Sistem Phalanx je zmožen avtonomno zaznati, nameriti in uničiti večino nevarnosti, ki prihaja po zraku - vse od letal, raket do dronov. Na USS Gerald R. Ford sta vgrajena tudi večfunkcijska radarja AN/SPY-3 X in AN/SPY-4 S-Band. Vgrajen je tudi radar DBR, razvit za rušilce razreda Zumwalt.

Za barvanje zunanjosti porabili 757 tisoč litrov barve

Za pobarvanje celotne trupa so porabili 757.082 litrov barve. Trup je barvalo med 120 in 170 ljudi, porabili pa so tako veliko barve, da bi kar 350-krat pobarvali Belo Hišo. A v tem primeru niso uporabljali običajne barve. Gre za posebno barvo, z novo formulo, ki se lahko samo celi. Odporna je tudi na toploto in svetlobo UV.

Obarvana je s posebno barvo, ki je odporna na svetlobo UV in toploto. Foto: Sea Forces

Na krovu je zobozdravnik, trgovina in celo Starbucks

Da bo življenje na morju lažje, so na USS Gerald R. Ford trgovine in celo Starbucks. V trgovinah je na voljo praktično vse, kar mornarji potrebujejo. Znotraj večje trgovine je tudi kavarna, kjer prodajajo kavo Starbucks. Celoten izkupiček iz prodaje je namenjen različnim skupnostim na ladji. Na ladji je tudi zobozdravnik, prostor za verske skupnosti, kjer imajo več kaplanov, ki izvajajo maše prilagojene specifičnim tradicijam mnogih ver na ladji.

Ima revolucionaren sistem za vzletanje in pristajanje

Za vzlet s krova namreč več ne uporablja klasičnih katapultov, ki so bili do danes tradicionalni način za hiter pospešek letal na krovu in doseganje ustrezne vzletne hitrosti. Katapulti so več kot 60 let uporabljali sistem na osnovi pare, nova letalonosilka Gerald R. Ford pa uporablja elektromagnetni sunek. Sistem je razvilo podjetje General Atomics. Američani ga v primerjavi s klasičnim katapultom opisujejo kot precej manj zapletenega za upravljanje in vzdrževanje. Tudi vzletna potisna energija takega sistema je večja kot do zdaj.

Na ladji bo nov tudi sistem pristajanja oziroma upočasnjevanja letal. Tudi ta sistem so razvili pri General Atomicsu. Za nadzorovan pojemek bo skrbel sistem elektromotorjev (in sistemov za rekuperacijo kinetične energije), ki bo nadomestil dozdajšnji sistem na osnovi hidravlike.

Kar deset mesecev so nameščali štiri velikanske propelerje. Foto: Sea Forces

Vsak propeler tehta 30 ton

Ker je USS Gerald R. Ford tako gromozanska, so predimenzionirani tudi drugi elementi ladje. Tudi propelerji so naravnost osupljivi. Ladja ima štiri, vsak pa ima tehta 30 ton. Premer vsakega znaša 6,4 metra in so narejeni iz brona. Namestitev propelerjev je trajala več kot 10 mesecev.

Za pogon gromozanskih propelerjev skrbi par nuklearnih reaktorjev Bechtel A1B PWR. Reaktorja v resnici ustvarjata toploto, ki ustvarja visokotlačno paro. Ta para nato poganja pogonske turbine, ki dajejo potrebno moč za vrtenje propelerjev. Preostalo električno energijo proizvajajo dodatne turbine. Ko se para ohladi in kondenzira nazaj v vodo, se celoten postopek začne znova.

Med delovanjem reaktorja je posadki prepovedano hoditi v bližino, da ne bi prišlo do prenosa sevanja na osebje. Inženirji reaktorjev nosijo merilnike sevanja in jih redno pregledujejo. Da bi preprečili izpostavljenost sevanju, upoštevajo stroge varnostne protokole, delajo v izmenah in natančno načrtujejo svoje delo.

V ladji je tudi skrita kapsula

Med gradnjo USS Gerald R. Ford so v ladjo vgradili še časovno kapsulo. Gre za dolgo pomorsko tradicijo, zato so 11. julija 2013 časovno kapsulo zavarili v majhen prostorček v trupu. Susan Ford Bales, hčerka predsednika Forda je izbrala predmete, ki so jih dali v časovno kapsulo. Med njimi naj bi bil peščenjak z Bele Hiše, kovanci mornarice in letalska krilca od prvega poveljnika ladje. Na časovno kapsulo so namestili tudi majhno ploščico, na kateri piše, da se kapsule ne sme odpreti prej kot v 25 letih oziroma ne prej kot je predviden prvi večji servis in polnjenje reaktorjev.

Letalonosilko poganjata dva jedrska reaktorja. Foto: Sea Forces