Četrtek, 21. 8. 2025, 15.32
11 minut
Trump neizprosno Švicarjem: Koliko denarja imate zame?
Švica se še vedno ni opomogla od šoka, ki jim je predsednik ZDA 1. avgusta naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ v Evropi. Zdaj prihaja vse več podrobnosti pogovorov med Trump in Švicarji. Tik pred 1. avgustom je Trump po navedbah nekega švicarskega medija od švicarske predsednice Karin Keller-Sutter postavil neposredne finančne zahteve.
Na t. i. dan osvoboditve aprila letos je predsednik ZDA Donald Trump Švici napovedal 31-odstotne carine (EU je na drugi strani zagrozil z 20-odstotnimi carinami). Švicarji so upali, ker so lani enostransko odpravili carine na ameriške industrijske izdelke in so letos spomladi gostili trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko, da jim bo uspelo s pogajanji doseči nižje carine, govorilo se je o desetodstotni carinski stopnji.
Švicarski carinski šok
Nato pa so 1. avgusta Švicarji doživeli šok, ko jim je Trump naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ v Evropi. Za primerjavo: EU je napovedane 20-odstotne carine v pogajanjih znižala na 15 odstotkov.
Znano je, da se je Trump 31. julija, torej tik pred rokom za uveljavitev ameriških carin, pogovarjal po telefonu s švicarsko zvezno predsednico Karin Keller-Sutter. Ta je v švicarski vladi tudi finančna ministrica.
"Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati"
Trump je kmalu po pogovoru v intervjuju za CNBC je Trump namignil na njun telefonski pogovor in dejal: "Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati." Trump je švicarski predsednici menda dejal: "Gospa, z vami imamo 41 milijard dolarjev primanjkljaja ... in vi želite plačati enoodstotne carine?! Ne, ne boste plačali enega odstotka."
Švicarska predsednica Karin Keller-Sutter, ki jo je Donald Trump označil za prijazno žensko, ki ne zna poslušati, naj bi bila tarča Trumpovega izsiljevanja za ugodnejšo ameriško carinsko politiko do Švice.
Zdaj pa je še več podrobnosti pogovora razkril švicarski medij SonntagsBlick, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. V nasprotju s prvotnimi domnevami pobudnica pogovora ni bila Karin Keller-Sutter, temveč vodja zvezne agencije za trgovino v Trumpovi administraciji Jamieson Greer. Ta je po trditvah SonntagsBlicka v ameriški vladi zadolžen za nekakšnega tajnega opazovalca Švice.
Trump zahteva švicarsko darilo v denarju
Med telefonskim pogovorom je Trump švicarski predsednici postavil neposredne finančne zahteve. Predvsem se je skliceval na 600 milijard dolarjev (550 milijard evrov), ki jih bo EU po napovedih vložila v ZDA. Pri tem Trump teh naložb EU ni naložbe, temveč kot darilo. "Koliko mi plačujete?" naj bi nato Trump vprašal svojo švicarsko kolegico.
Karin Keller-Sutter se je v telefonskem pogovoru sklicevala na izjavo o nameri med Washingtonom in Bernom, o kateri se je švicarska vlada predhodno pogajala s Trumpovim osebjem, in sicer z Greerjem in njegovo ekipo. "Ne zanimajo me!" naj bi nato Trump žaljivo dejal o svojih podrejenih.
O navedbah SonntagsBlicka so mediji povprašali tudi urad švicarske predsednice, a jim je predstavnik švicarske predsednice za stike z javnostjo odgovoril, da ne bodo komentirali navedb.