A. Ž.

Četrtek,
21. 8. 2025,
15.32

Trumpova carinska vojna

Četrtek, 21. 8. 2025, 15.32

11 minut

Trump neizprosno Švicarjem: Koliko denarja imate zame?

A. Ž.

Donald Trump | Donald Trump je Švici, ki je lani enostransko odpravila carine na ameriške industrijske izdelke in vodi do ZDA prijazno politiko, naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ med evropskimi državami. | Foto Guliverimage

Donald Trump je Švici, ki je lani enostransko odpravila carine na ameriške industrijske izdelke in vodi do ZDA prijazno politiko, naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ med evropskimi državami.

Foto: Guliverimage

Švica se še vedno ni opomogla od šoka, ki jim je predsednik ZDA 1. avgusta naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ v Evropi. Zdaj prihaja vse več podrobnosti pogovorov med Trump in Švicarji. Tik pred 1. avgustom je Trump po navedbah nekega švicarskega medija od švicarske predsednice Karin Keller-Sutter postavil neposredne finančne zahteve.

Na t. i. dan osvoboditve aprila letos je predsednik ZDA Donald Trump Švici napovedal 31-odstotne carine (EU je na drugi strani zagrozil z 20-odstotnimi carinami). Švicarji so upali, ker so lani enostransko odpravili carine na ameriške industrijske izdelke in so letos spomladi gostili trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko, da jim bo uspelo s pogajanji doseči nižje carine, govorilo se je o desetodstotni carinski stopnji.

Švicarski carinski šok

Nato pa so 1. avgusta Švicarji doživeli šok, ko jim je Trump naložil kar 39-odstotne carine, kar je največ v Evropi. Za primerjavo: EU je napovedane 20-odstotne carine v pogajanjih znižala na 15 odstotkov.

Miriam Meckel
Znano je, da se je Trump 31. julija, torej tik pred rokom za uveljavitev ameriških carin, pogovarjal po telefonu s švicarsko zvezno predsednico Karin Keller-Sutter. Ta je v švicarski vladi tudi finančna ministrica.

"Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati"

Trump je kmalu po pogovoru v intervjuju za CNBC je Trump namignil na njun telefonski pogovor in dejal: "Ženska je bila prijazna, a ni hotela poslušati." Trump je švicarski predsednici menda dejal: "Gospa, z vami imamo 41 milijard dolarjev primanjkljaja ... in vi želite plačati enoodstotne carine?! Ne, ne boste plačali enega odstotka."

Švicarska predsednica Karin Keller-Sutter, ki jo je Donald Trump označil za prijazno žensko, ki ne zna poslušati, naj bi bila tarča Trumpovega izsiljevanja za ugodnejšo ameriško carinsko politiko do Švice. | Foto: Guliverimage

Zdaj pa je še več podrobnosti pogovora razkril švicarski medij SonntagsBlick, ki se sklicuje na dobro obveščene vire. V nasprotju s prvotnimi domnevami pobudnica pogovora ni bila Karin Keller-Sutter, temveč vodja zvezne agencije za trgovino v Trumpovi administraciji Jamieson Greer. Ta je po trditvah SonntagsBlicka v ameriški vladi zadolžen za nekakšnega tajnega opazovalca Švice.

Trump zahteva švicarsko darilo v denarju

Med telefonskim pogovorom je Trump švicarski predsednici postavil neposredne finančne zahteve. Predvsem se je skliceval na 600 milijard dolarjev (550 milijard evrov), ki jih bo EU po napovedih vložila v ZDA. Pri tem Trump teh naložb EU ni naložbe, temveč kot darilo. "Koliko mi plačujete?" naj bi nato Trump vprašal svojo švicarsko kolegico.

Karin Keller-Sutter se je v telefonskem pogovoru sklicevala na izjavo o nameri med Washingtonom in Bernom, o kateri se je švicarska vlada predhodno pogajala s Trumpovim osebjem, in sicer z Greerjem in njegovo ekipo. "Ne zanimajo me!" naj bi nato Trump žaljivo dejal o svojih podrejenih.

O navedbah SonntagsBlicka so mediji povprašali tudi urad švicarske predsednice, a jim je predstavnik švicarske predsednice za stike z javnostjo odgovoril, da ne bodo komentirali navedb.

Trumpova carinska vojna ZDA Švica Karin Keller-Sutter Donald Trump
