Resno svarilo Ikee: kaj to pomeni za slovenske kupce?

Po poročanju nemškega poslovnega medija Handelsblatt je Jesper Brodin v Davosu med drugim povedal: "Mi in verjetno vsa mednarodna podjetja najbolje uspevamo z usklajenimi carinami."

Podjetja se pripravljajo na morebitne višje carine

Pred nekaj tedni je drugi menedžer Ikee že izjavil, da trgovinske ovire po vsem svetu, ne glede na to, ali prihajajo iz ene ali druge države, omejujejo sposobnost Ikee, da naredi stvari bolj dostopne za mnoge ljudi, piše nemški poslovni spletni medij Finanzen100.

Številne svetovne korporacije se pripravljajo na morebitne višje ameriške carine pod Trumpom. Med volilno kampanjo je Trump večkrat zagrozil z uvedbo visokih carin na ves uvoz.

Lani je Ikea prodala za 42 milijard evrov izdelkov

Z vidika vodstva Ikee so dejavniki tveganja tudi inflacija in visoke obrestne mere. Po besedah ​​Brodina so ti dejavniki v zadnjih letih zmanjšali optimistično razpoloženje potrošnikov. Kljub temu opaža vse večje povpraševanje in je prepričan o prihodnjih dobrih obetih.

Po podatkih Statista bo imela Ikea, ki je od leta 2008 največji prodajalec pohištva na svetu, leta 2024 globalno prodajo v višini 42 milijard evrov.

Nemška podružnica s sedežem v Münchnu je leta 2024 ustvarila prodajo v višini 6,1 milijarde. S tem je skupina največji trgovec s pohištvom v Nemčiji. Konec avgusta lani je Ikea v Nemčiji zaposlovala 20.308 ljudi. Ikea ima od novembra 2021 tudi trgovino v Sloveniji.

Bo Trump v Nemčiji odnesel 300 tisoč delovnih mest?

Dolgo pred nastopom drugega mandata predsednika ZDA je Trump napovedal, da bo zvišal carine na uvoz iz ZDA. Te carine bodo zelo vplivale zlasti na Mehiko, Kanado in Kitajsko. Težave v primeru višjih carin bo imela tudi Nemčija, ki je največje gospodarstvo v Evropi in najpomembnejša slovenska trgovinska partnerica.

Po izračunih Inštituta za makroekonomijo in raziskave poslovnega cikla (IMK) bi lahko v Nemčiji zaradi tega izgubili 300 tisoč delovnih mest, poroča nemška javna radiotelevizija ARD.