Avtor:
Pe. M.

Torek,
12. 8. 2025,
10.57

Osveženo pred

40 minut

olimpijske igre 2026 poškodba Lara Malsiner smučarski skoki

Torek, 12. 8. 2025, 10.57

40 minut

Ostala je brez domačih olimpijskih iger

Lara Malsiner bo zaradi poškodbe izpustila celotno olimpijsko sezono

Avtor:
Pe. M.

Lara Malsiner si je ob petkovem padcu poškodovala obe koleni in v začetku tedna izvedela, da je poškodba tako huda, da mora izpustiti celotno sezono.

Lara Malsiner si je ob petkovem padcu poškodovala obe koleni in v začetku tedna izvedela, da je poškodba tako huda, da mora izpustiti celotno sezono.

Iz italijanskega skakalnega tabora prihajajo slabe informacije. Njihova najboljša skakalka zadnje zime in zmagovalka seštevka lanskega poletnega grand prixa Lara Malsiner si je ob padcu v Courchevelu poškodovala koleni in bo izpustila celotno sezono, tudi domače olimpijske igre.

Italijanska smučarska skakalka Lara Malsiner je padla med petkovim treningom na prvi postaji poletne velike nagrade v Courchevelu, razsežnosti poškodbe pa so postale jasne v ponedeljek, ko je v domovini opravila podrobnejše preglede.

Črnoglede napovedi so se uresničile, saj si je 25-letnica poškodovala obe koleni. Kot so zapisali na uradni spletni strani italijanske smučarske zveze, si je v levem kolenu natrgala križno vez, medialni in lateralni meniskus ter poškodovala še kolateralne vezi. Natrgali si je tudi meniskus desnega kolena.  

V prihodnjih dneh jo čaka operativni poseg, nato pa bo začela večmesečno rehabilitacijo. Sezona je za Malsiner tako končana, še preden se je zares začela. To pomeni, da bo izpustila tudi domače olimpijske igre, ki bodo februarja.

25-letnica je lansko poletno sezono končala na prvem mestu, zimsko pa kot najvišje uvrščena Italijanka na 16. mestu.

Malsiner je bila v zadnji sezoni svetovnega pokala na 16. mestu skupnega seštevka najvišje uvrščena Italijanka, lansko sezono poletnega grand prixa pa je končala na prvem mestu.

olimpijske igre 2026 poškodba Lara Malsiner smučarski skoki
