Robert Hrgota je izbral ekipo za tekme v Skandinaviji. Čez teden dni se namreč v norveškem Lillehammerju začenja nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih, tja pa bodo odpotovali Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Rok Oblak.

Letošnja sezona se bo začela z mešano ekipno tekmo na veliki olimpijski skakalnici v Lillehammerju, sledili bosta posamični tekmi prihodnjo soboto in nedeljo, urnik pa nato skakalcem ne prinaša pravega premora. Že v torek sledi preizkušnja na srednji skakalnici v Falunu, na prizorišču svetovnega prvenstva prihodnje leto pa bo nato v sredo še tekma na veliki skakalnici. V soboto, 29. novembra, in v nedeljo, 30. novembra, sledila še tradicionalni posamični tekmi v finski Ruki.

Po treningih na ledeni smučini velike naprave v Planici in v Kranju na srednji skakalnici prejšnji teden je glavni trener naših skakalcev Robert Hrgota določil peterico skakalcev, ki bodo zastopali barve Slovenije na uvodnih preizkušnjah na prej omenjenih skandinavskih prizoriščih. Na sever Evrope prihodnji teden odpotujejo Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in B-reprezentant Rok Oblak.

Sezona 2025/26 prinaša kar nekaj vrhuncev na čelu z olimpijskimi igrami in svetovnim prvenstvom v poletih, nič manj napeto ne bo vsaj še na novoletni turneji in na finalu svetovnega pokala v Planici.

Preberite še: