"Ob takih stvareh še bolj ceniš trenutke, ki so ti dani"

Avtor:
Petra Mavrič

Četrtek,
13. 11. 2025,
18.10

Osveženo pred

28 minut

Jurij Tepeš smučarski skoki

Četrtek, 13. 11. 2025, 18.10

28 minut

Glavni trener ženske skakalne reprezentance pred začetkom sezone

Jurij Tepeš: Za nas je bilo poletje res zelo težko. Upam, da bo šla zima bolj po naših načrtih.

Avtor:
Petra Mavrič

smučarski skoki, Jurij Tepeš | Za Jurijem Tepešem in žensko ekipo je zahtevno poletje: Nihče si ni želel takega poletja, zato upam, da bo šla zima bolj po naših načrtih." | Foto Daniel Novakovič/STA

Za Jurijem Tepešem in žensko ekipo je zahtevno poletje: Nihče si ni želel takega poletja, zato upam, da bo šla zima bolj po naših načrtih."

Foto: Daniel Novakovič/STA

Ženska skakalna reprezentanca se je poleti soočila z vrsto preizkušenj, predvsem zahtevna diagnoza mlade Tine Erzar je dodobra pretresla ekipo Jurija Tepeša. Ta priznava, da poletje ni bilo lahko, da jih je opozorilo, kako hitro se lahko stvari postavijo na glavo. Vzdušje je posledično razumljivo večkrat padlo, ga pa zadnje informacije o zdravstvenem stanju varovanke spodbujajo z optimizmom: "Teh novic sem bil zelo vesel. Vsi bomo najbolj zadovoljni, če bo Tina lahko normalno živela, pa tudi če ne bo nikoli več skakala." Tepeš upa, da bo zima v ekipo prinesla še lepše trenutke.

Zimska sezona v smučarskih skokih je tik pred vrati. Skakalke in skakalci jo bodo odprli prihodnji teden v Lillehammerju, kjer bo najprej tekma mešanih ekip, nato pa še dve posamični preizkušnji v obeh konkurencah.

Slovenska ženska reprezentanca je šla poleti skozi izzivov polno obdobje, tako da bo v Skandinaviji nastopila v manj izkušeni in še dodatno pomlajeni zasedbi. Glavni trener Jurij Tepeš bo na Norveškem računal na branilko globusa Niko Prevc, povratnico po poškodbi Niko Vodan, Katro Komar ter članici B ekipe Tinkaro Komar in Majo Kovačič

"Trenutno smo v fazi, ko skačemo več, kondicijo pa smo spustili, tako da računam, da se bo forma še malenkost dvignila in da bodo občutki pri dekletih še boljši," je dober teden pred začetkom novega tekmovalnega obdobja na druženju z novinarji dejal Tepeš.

"Kondicijo smo spustili, več skačemo, tako da računam, da se bo forma še malenkost dvignila in da bodo občutki pri dekletih še boljši." | Foto: Daniel Novakovič/STA

Kakšna je forma?

Ne želi, da bi si zmagovalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc nalagala preveč bremena. | Foto: Daniel Novakovič/STA Ne želi, da bi si zmagovalka zadnjih dveh sezon Nika Prevc nalagala preveč bremena. Foto: Daniel Novakovič/STA "Z Niko Prevc in Niko Vodan sem kar zadovoljen. Prevc je po Klingenthalu nekoliko padla v formi, malo nas je zaskrbelo, ampak sem vedel, da občutki tam mogoče ne bodo najboljši, saj smo takrat delali še zadnjo bazo, tako da smo imeli v Nemčiji to v mislih. Odskakala je sicer dobro, a občutki res niso bili najboljši. Moram pa reči, da je vedno bolje, trening v Planici je izvedla kar dobro, testirala tudi nove čevlje, tako da je od zdaj naprej lahko bolj mirna. Se bo pa zdaj v Kranju, kjer je malo bolj zahtevna skakalnica, pokazalo kaj več, saj smo spustili tisto moč in bodo občutki prišli nazaj, tako da ni skrbi," pravi o formi prvega slovenskega orožja za najvišja mesta.

Pa ostale varovanke? "Za Niko Vodan se mi zdi, da je že, ko smo imeli veliko bazičnih priprav, delovala zelo dobro. Zelo sem zadovoljen. Tudi glede kolena, ki se dobro "obnaša", čez poletje je naredila kar veliko skokov. Sicer sto manj kot Prevc, a to smo pričakovali. Katra se počasi izboljšuje, želel bi si, da bi se to zgodilo že prej. Zna biti, da bosta Tinkara Komar in Maja Kovačič imeli nekaj težav na prvem snegu, pa čeprav trenutno skačeta dokaj dobro. Gre le za tekmovalki, ki bosta šli prvič iz ledene smučine in plastične podlage neposredno na tekmo na snegu, kar lahko stvari psihološko oteži. A pričakujem, da se bosta borili za nastop na tekmi. Bomo pa po Lillehammerju ostali tam na treningu še naslednje tri dni, nato pa odšli v Falun."

S formo Nike Vodan je zadovoljen. | Foto: Daniel Novakovič/STA

Na tekmi si želi celotno zasedbo

S kakšnimi občutki gre v olimpijsko sezono Tepeš, ki je v lanski premierno vodil žensko reprezentanco? "Lani smo imeli po uvodni postaji tri tedne časa, da se resetiramo in potem začnemo na novo svetovni pokal. Podobno kot v smučanju. Letos pa po začetku svetovnega pokala ne bo miru do konca marca. To v ženskem svetovnem pokalu ni bila navada, a letos bo drugače. Morda dekleta to malo skrbi, mene pa za zdaj ne," pravi 36-letnik, ki bo na Norveškem zadovoljen, če bi se vsa zasedba uvrstila na tekmo.

​​​​​​​"Vesel bi bil, če bi se celotna ekipa uvrstila na tekmo." | Foto: Daniel Novaković/STA

"Ob takih stvareh še bolj ceniš trenutke, ki so ti dani"

Tepeš ne skriva, da je zaradi zahtevnega poletja vzdušje v ekipi nihalo. Predvsem diagnoza Tine Erzar (potrdili so prisotnost anevrizmalne kostne ciste v vratnem vretencu), ki je trenutno sredi zdravljenja, je vse dodobra pretresla.

Tina Erzar je poleti prejela zahtevno diagnozo, pred dnevi pa sporočila, da se je dobro odzvala na terapije: "Zdaj lahko spet hodim na sprehode in celo v šolo. Spet sem resnično srečna." | Foto: Guliverimage

"Moram reči, da je čez poletje vzdušje kar malo padlo, tako da smo se morali vsi malo postaviti na noge, vključno s trenersko zasedbo. Pri Tini se v bistvu več kot en mesec ni točno vedelo, kaj se bo zgodilo. Vedeli smo, da je zdravstveno stanje zelo resno. Govorilo se je, da morda sploh ne bo več hodila, kar nas je vse prizadelo. Takrat se zaveš, kako hitro se življenje lahko postavi na glavo. Ob takih stvareh še bolj ceniš trenutke, ki so ti dani v športu," je dejal nekdanji skakalec, ki pa so mu zadnje novice glede Tininega zdravstvenega stanja narisale nasmeh na obraz.

Spodbudne zadnje novice

"Zelo sem vesel, da so zadnje informacije pozitivne, da se je dobro odzvala na terapijo in gre stanje na boljše. Zdaj gre lahko že malo ven, na kakšen sprehod. Veseli me, da je šlo v pozitivno stran. Najtežji je ta del, ko čakaš in ne veš, ali bo šlo na bolje ali ne. Upam, da je ta zdaj že malo za njo, je pa tako, da nihče točno ne ve, kako dolgo bo ta terapija trajala. Vsi bomo najbolj zadovoljni, če bo lahko normalno živela, pa tudi če ne bo nikoli več skakala."

Taja Bodlaj okreva po operativnem posegu. | Foto: Bor Slana/STA

Začetek sezone bosta izpustili deveta skakalka lanske sezone Ema Klinec in Taja Bodlaj, ki so jo bolečine pestile že dalj časa, tako da je morala na operacijo, zdaj pa je v fazi rehabilitacije.

"Pri Taji se je vse skupaj vleklo že dolgo, tako da smo nekako pričakovali nekaj podobnega. Trenutno okreva. Ema pa še ni na ravni svetovnega pokala, zato ostaja doma. Za zdaj ne trenira z nami, se bo pa priključila, takoj ko bo to mogoče. Za nas je bilo poletje res zelo težko, nihče si ni želel takega poletja, zato upam, da bo šla zima bolj po naših načrtih," se nadeja Tepeš.

Jurij Tepeš smučarski skoki
