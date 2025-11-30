Smučarske skakalke bi morale v Falunu v soboto izvesti trening in kvalifikacije za nedeljsko tekmo svetovnega pokala, toda organizatorji so zaradi premočnega vetra sobotni spored odpovedali. Danes so se tako skakalke prvič v smučino podale že ob osmi uri zjutraj, ko je bil na sporedu trening, sledile so kvalifikacije in tekma na kateri je zablestela Nika Prevc in prvič v tej sezoni ugnala vodilno v skupnem seštevku Nozomi Marujamo. V finalu je nastopila še Nika Vodan, ki je končala na 17. mestu.

Nika Prevc je v prvi seriji, s skokom, dolgim 125 metrov prevzela vodstvo in ga obdržala vse do konca. Zbrala je 120,8 točke in imela točko in dve desetinki prednosti pred Japonko Nozomi Marujamo, tretja je bila Norvežanka Eirin Kvandal. V finale se je prebila tudi Nika Vodan, ki pa, po dobrih skokih na treningu in v kvalifikacijah, na tekmi tega ni ponovila in je zasedla 25. mesto (111 m/91,3 točke). Maja Kovačič (32. mesto/85,9 točke) in Tinkara Komar (39./75,5) sta bili prekratki za finale, Katri Komar pa se ni uspelo prebiti čez sito kvalifikacij.

V finalu je kot prva izmed Slovenk nastopila Vodan in z daljavo 119 metrov nekaj pridobila, ter tekmo končala na 17. mestu. Najboljše ob koncu niso grešile. Najprej je vodstvo prevzela Kvandal, nato pa je Marujama s skokom, dolgim 129 metrov vrgla rokavico Prevc. A zmagovalka zadnjih dveh izvedb svetovnega pokala je ohranila mirno kri, pristala pri 131,5 metra in prednost pred Japonko na koncu še povečala na 7,9 točke, ter se veselila prve zmage v sezoni, skupno pa že 23. v karieri.

Tepeš vesel za eno Niko, poudaril smolo druge

Misli po prvi zmagi v sezoni je sklenil tudi trener slovenskih skakalk Jurij Tepeš: "Zahtevna tekma, zelo sem vesel, da se je Nika Prevc uspela zbrati, žal pa je Nika Vodan imela kar nekaj smole. Zelena luč, a je nato morala zapustiti zaletno klop in se takoj spet vrniti na njo. To sigurno ni dobro za tekmovalko. Nova izkušnja, a škoda, da ni bil rezultat boljši."

"Danes je bila precej zmedena tekma, kar je v prvem skoku močno vplivalo na mojo pripravo. Vsaka šola nekaj stane. Upam, da bo letos čim manj takšnih tekem. Rada pa bi čestitala Niki, lepo jo je videti na vrhu," pa je dodala Nika Vodan.

Karavana se sedaj seli v Vislo na Poljskem.

Izidi, Falun, velika skakalnica: 1. Nika Prevc (Slo) 252,3 točke (125/132 m)

2. Nozomi Marujama (Jap) 244,4 (122,5/129)

3. Eirin Kvandal (Nor) 234,4 (126/125,5)

4. Sara Takanashi (Jap) 228,5 (128/122,5)

5. Agnes Reisch (Nem) 219,4 (124/119)

6. Lisa Eder (Avt) 216,9 (122,5/199,5)

...

17. Nika Vodan (Slo) 194,9 (111/119)

...

- brez finala:

32. Maja Kovačič (Slo)

39. Tinkara Komar (Slo)

- brez tekme: Katra Komar (Slo) Svetovni pokal, skupno (4/33): 1. Nozomi Marujama (Jap) 380 točk

2. Nika Prevc (Slo) 256

3. Lisa Eder (Avt) 182

4. Heidi Traaserud (Nor) 176

5. Abigail Strate (Kan) 170

6. Anna Odine Stroem (Nor) 168

...

11. Nika Vodan (Slo) 108

39. Katra Komar (Slo) 3

40. Tinkara Komar (Slo) 2

... Pokal narodov: 1. Japonska 958

2. Norveška 646

3. Slovenija 544

...

Prevc najboljša na treningu, Marujama v kvalifikacijah

Skakalke so se prvič v smučino podale že ob osmi uri zjutraj, ko je bil na sporedu trening, na katerem je Nika Prevc z daljavo 134 metrov za skorajda deset metrov ugnala vso konkurenco, druga je bila trikratna letošnja zmagovalka Nozomi Marujama. V kvalifikacijah je nato s skokom, dolgim 117 metrov, Prevc zasedla drugo mesto, najboljša je bila Japonka.

Na treningu in v kvalifikacijah se je izkazala še Nika Vodan, obakrat je bila sedma. Na tekmi bosta nastopili še Maja Kovačič (30.) in Tinkara Komar (36.), prekratka pa je bila Katra Komar, ki je kvalifikacije sklenila na 50. mestu.

Rezultati kvalifikacij:

Preberite še: