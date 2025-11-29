Izjemen slovenski dan: "rumeni" Lanišek do zmage, Prevc tretji!

Tako kot v petek je na svetovnem pokalu v smučarskih skokih v Ruki tudi danes močno nagajal veter, tako da so skakalci uspeli opraviti le s kvalifikacijami in prvo serijo, sredi druge pa je žirija zaradi močnega sneženja in vetra sprejela odločitev, da se finalna serija odpove. Do zmage je tako prišel izjemni Anže Lanišek, ki se je utrdil v vodstvu skupnega seštevka. 4,6 točke je za njim zaostal Japonec Ren Nikaido, za še več slovenskega veselja pa je poskrbel Domen Prevc, ki je bil tretji (+13,0). Do točk sta prišla tudi Timi Zajc (23.) in Rok Oblak (26.), Lovro Kos je obstal v današnjih kvalifikacijah.

Na tretjem prizorišču svetovnega pokala v finski Ruki so slovenski orli naravnost zablesteli. V vetrovni loteriji, ki jo je spremljalo močno sneženje, je že v prvi seriji zablestel Anže Lanišek, ki je nastopil kot zadnji v majici vodilnega, s 142 metri (141 točk) postavil najdaljši skok serije in ob odličnih ocenah prevzel vodstvo. Pred drugim Japoncem Renom Nikaido je imel 4,6 točke prednosti. Odlično je s prvo serijo opravil tudi Domen Prevc, ki je bil tretji (132,5 m; 128 točk).

Skakalci so nato navkljub močnemu sneženju startali s finalno serijo, a so se po nastopu nekaj skakalcev odločili, da finalno serijo zaradi težavnih razmer odpovejo, zato so obveljali rezultati prve serije, po kateri se je Slovenija veselila dvojnih stopničk. To je bila za Laniška deseta zmaga v karieri.

Do točk sta od Slovencev prišla še Timi Zajc na 23. mestu (124 m; 110,1) in Rok Oblak, ki je bil 26. (122 m; 104,5). V kvalifikacijah je obstal Lovro Kos, ki se je po skoku, dolgem 67 metrov ostal brez tekme znašel pri repu kvalifikantov.

Domen Prevc je osvojil tretje mesto. Foto: Reuters

Podobno kot kvalifikacije je veter skakalcem nekoliko nagajal tudi v prvi seriji, kar nekaj favoritov je imelo težave. Zmagovalec kvalifikacij, Avstrijec Daniel Tschofenig (115,9), je bil tako 12.

V kvalifikacijah je sicer Oblak pristal pri 117 m in se kot 32. zanesljivo prebil na tekmo, nekoliko več težav pa sta imela Timi Zajc (93 m) in Domen Prevc (96 m) ki sta tekmo ujela le za las na 49. in 47. mestu. Kot zadnji, vodilni v skupnem seštevku je nastopil še Anže Lanišek, ki je blestel na treningu, kvalifikacijski nastop pa ob rezerviranem nastopu in 122 m dolgem soku sklenil na 24. mestu.

Lanišek na treningu drugi

Na treningu je bil najboljši Rjoju Kobajaši, potem ko je skočil 138 metrov. Za njim je bil takoj Anže Lanišek, ki postavil enako daljavo. Od ostalih Slovencev je bil Timi Zajc s 133 metri uvrščen na 8. mesto, Domen Prevc je bil 32., njegov nastop pa je bil povprečen in z nekaj rezervami. Rok Oblak je končal na 39. mestu, medtem ko je Lovro Kos zasedel 50. mesto.

Zgoščen urnik moškega svetovnega pokala se po Lillehammerju in Falunu nadaljuje v Ruki. Slovenski tabor je tudi na tretjem prizorišču skočil do stopničk, Anže Lanišek pa se je še utrdil v vodstvu skupnega seštevka svetovnega pokala in rumeni majici. Visoko v skupni razvrstitvi je tudi Domen Prevc, ki ga padec v Falunu ni zmedel in je drugemu mestu iz Lillehammerja dodal še dve tretji mesti.

