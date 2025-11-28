Smučarski skakalci so se iz Faluna preselili v Ruko, kjer bi morali imeti v petek trening in kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, a zaradi vetra niso uspeli izpeljati treninga, kvalifikacije pa so nato odpovedali še pred začetkom. Anže Lanišek ta konec tedna prvič v karieri skače v rumeni majici vodilnega v seštevku svetovnega pokala. Na Finskem so še štirje Slovenci: Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Zgoščen urnik moškega svetovnega pokala se po Lillehammerju in Falunu nadaljuje v Ruki. Slovenski tabor je na obeh prizoriščih skočil do stopničk, Anže Lanišek na Švedskem z zmago tudi do premierne rumene majice vodilnega v karieri. Visoko v skupni razvrstitvi, na petem mestu, je tudi Domen Prevc, ki ga padec v Falunu ni zmedel in je drugemu mestu iz Lillehammerja dodal še tretje.

Na kvalifikacije za sobotno tekmo je bilo prijavljenih 68 skakalcev, od tega pet Slovencev: Lovro Kos (številka 16), Rok Oblak (43), Timi Zajc (54), Domen Prevc (65) in Anže Lanišek (68). Te so zaradi vetra v petek odpadle. Uspeli so izvesti le nekaj skokov treninga.

Sobotna posamična tekma je predvidena ob 15.05, v nedeljo sledi še druga individualna preizkušnja.

Tekme v Ruki izpušča avstrijski zvezdnik Stefan Kraft, ki se je vrnil v domovino, saj s partnerko v teh dneh pričakujeta prvorojenca.