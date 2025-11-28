Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. P., Pe. M.

Petek,
28. 11. 2025,
17.20

Anže Lanišek Domen Prevc Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Ruka smučarski skoki

Smučarski skoki, Ruka, kvalifikacije (m)

Anže Lanišek ostal brez prvih skokov v rumenem

Anže Lanišek si je v Falunu priboril rumeno majico vodilnega skakalca.

Anže Lanišek si je v Falunu priboril rumeno majico vodilnega skakalca.

Foto: Reuters

Smučarski skakalci so se iz Faluna preselili v Ruko, kjer bi morali imeti v petek trening in kvalifikacije za sobotno posamično tekmo, a zaradi vetra niso uspeli izpeljati treninga, kvalifikacije pa so nato odpovedali še pred začetkom. Anže Lanišek ta konec tedna prvič v karieri skače v rumeni majici vodilnega v seštevku svetovnega pokala. Na Finskem so še štirje Slovenci: Domen Prevc, Timi Zajc, Rok Oblak in Lovro Kos.

Anže Lanišek Domen Prevc Rok Oblak Lovro Kos Timi Zajc Ruka smučarski skoki
