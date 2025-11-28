Hokejisti HK Olimpija so v sredo na domačem ledu pred lepo zapolnjenimi tribunami dvorane Tivoli s 6:3 premagali Pustertal in ga prehiteli na prvem mestu. Ljubljančani bodo na delu znova že ob 19.15, ko v Ljubljano prihaja še ena vroča ekipa, Gradec. Ta je trenutno tretji, za vodilno Olimpijo pa s tekmo manj zaostaja le dve točki.

Ljubljansko moštvo je v sredo z zmago nad Pustertalom odprlo serijo treh domačih tekem v tem tednu in se vrnilo na prvo mesto tekmovanja. Pred južnotirolsko zasedbo ima tekmo in točko več, zvečer pa bo v Tivoliju pričakalo še en kolektiv, ki mu gre letos odlično, Gradec.

Ta je tretji in za Olimpijo zaostaja zgolj dve točki, odigral pa je tekmo manj. V Ljubljano prihaja na krilih zmage s 5:2 nad prvakom Salzburgom, kar je bila sedma zmaga na zadnjih desetih tekmah graških panterjev.

Ekipi sta se v tej sezoni že srečali, sredi septembra je Olimpija v Gradcu zmagala po podaljšku.

Olimpija je septembra v Gradcu zmagala po podaljšku. Foto: Graz99ers

Po večerni tekmi še ne bo konec dogajanja v ligi ICE na ljubljanskem ledu v tem tednu, saj bodo zeleno-beli v nedeljo gostili še madžarskega novinca Ferencvaroš.

Celovec, v postavo katerega se je sredi tedna vrnil Luka Gomboc, med poškodovanimi pa se je znašel Jan Muršak, po hudem porazu v Innsbrucku gosti Vorarlberg. Pustertal Roka Tičarja po porazu proti Olimpiji pričakuje Dunaj, Ferencvaroš bo na domačem ledu palice prekrižal s Fehervar AV19 (Anže Kuralt), Beljak pa z Linzem (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan).

ICEHL, 28. november

Lestvica:

