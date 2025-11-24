"Tekmec je igral dobro, tako z igralcem več kot z igralcem manj, mi pa smo se v drugi tretjini nekoliko izgubili, nismo bili osredotočeni, kar je naredilo razliko. Plošček nam ni šel v gol, njihov vratar pa je tudi dobro branil," je po nedeljskem porazu pri Linzu dejal trener Olimpije Ben Cooper, ki bo svojo ekipo ta teden vodil na kar treh domačih tekmah. Prva bo v sredo, ko v Tivoli prihaja Pustertal, ki so mu Ljubljančani s porazom znova prepustili prvo mesto.

Za hokejisti HK Olimpija je polovično uspešen teden v ligi ICE, v kateri so najprej tesno zmagali v Beljaku, v nedeljo pa gostovali še v Linzu, kjer so domači zmagali s 4:2.

Deveto moštvo lige je povedlo v četrti minuti, nato pa sredi obračuna v dobrih treh minutah dvakrat izkoristilo igralca več in ušlo na 3:0. Power-play je sicer letos specialiteta Ljubljančanov, ki pa tokrat niso izkoristili niti ene od štirih kazni Linza. So pa odgovorili z dvema zadetkoma ob izenačenih močeh in v zadnjo tretjino krenili s tesnim zaostankom (3:2). Izenačenje so iskali tudi brez vratarja Luke Kolina in s šestimi igralci v polju, a jim podaljška ni uspelo izsiliti.

Cooper: Tekmecu je šlo dobro ob igralcu več in manj

Glavni trener zeleno-belih Ben Cooper je po porazu v mikrofon organizatorjev dejal, da so bili gostitelji tokrat boljši v igri z igralcem več in manj.

"Tekmec je igral dobro, imel je razpoloženega vratarja, pa tudi ob igralcu več in manj je bil dober. Mi smo se sicer borili, a smo se v drugi tretjini nekako izgubili, kar nas je stalo zmago. Rekel bi, da je to odločilo," je dejal Kanadčan.

"Treba je biti osredotočen in pripravljen ob igri z igralcem več in igri z igralcem manj. Mi smo nekako izgubili fokus, nismo izkoristili igre z igralcem več, oni so se ob igralcu manj dobro držali, pomagal jim je tudi vratar." Foto: Aleš Fevžer

Na opazko komentatorja, da je bila Olimpija v igri pet na pet boljši tekmec, da pa je bilo veliko kazni, je odvrnil: "To je del hokeja. Treba se je znati spopasti s takimi stvarmi, ko pride do kazni, ko je kaotično, treba je biti osredotočen in pripravljen ob igri z igralcem več in igri z igralcem manj. Mi smo nekako izgubili fokus, nismo izkoristili igre z igralcem več, oni so se ob igralcu manj dobro držali, pomagal jim je tudi vratar. Tu je bila razlika. Borili smo se, plošček pa nam ni šel v gol."

Olimpija je znova pogrešala več standardnih članov, med drugim v postavi ni bilo Zacha Boychuka, Evana Poleia, Nathanaela Halberta, Roka Kapla, medtem ko se je v postavo vrnil prvi vratar Lukaš Horak, ki je manjkal zaradi osebnih razlogov, a je tekmo spremljal ob ledu.

Olimpija bo v sredo gostila vodilni Pustertal, ki ima na računu točko več. Ekipi sta se pred dvema tednoma srečali v Italiji, kjer so s 5:3 zmagali domačini. Pustertal ima na računu dve točki več. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Tri domače tekme, v sredo derbi vrha

Ljubljansko moštvo je po porazu prvo mesto prepustilo Pustertalu, prav z južnotirolskim kolektivom, katerega član je slovenski napadalec Rok Tičar, pa se bo v sredo udarilo v derbiju kroga v Tivoliju.

V tem se ta teden obeta pester program, saj bo Olimpija nato v petek gostila Gradec, v nedeljo pa še novinca Ferencvaroš.