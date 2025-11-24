Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
24. 11. 2025,
14.20

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokej Ben Cooper Black Wings Linz HK Olimpija IceHL

Ponedeljek, 24. 11. 2025, 14.20

29 minut

Po nedeljskem porazu v Linzu

Olimpija se po porazu pripravlja na pester spored domačih tekem, že v sredo bitka vodilnih

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Linz : HK Olimpija | Olimpija je v nedeljo pri Linzu izgubila z 2:4. | Foto BWL / Eisenbauer

Olimpija je v nedeljo pri Linzu izgubila z 2:4.

Foto: BWL / Eisenbauer

"Tekmec je igral dobro, tako z igralcem več kot z igralcem manj, mi pa smo se v drugi tretjini nekoliko izgubili, nismo bili osredotočeni, kar je naredilo razliko. Plošček nam ni šel v gol, njihov vratar pa je tudi dobro branil," je po nedeljskem porazu pri Linzu dejal trener Olimpije Ben Cooper, ki bo svojo ekipo ta teden vodil na kar treh domačih tekmah. Prva bo v sredo, ko v Tivoli prihaja Pustertal, ki so mu Ljubljančani s porazom znova prepustili prvo mesto.

Linz : HK Olimpija
Sportal Olimpija po porazu proti Linzu ni več prva

Za hokejisti HK Olimpija je polovično uspešen teden v ligi ICE, v kateri so najprej tesno zmagali v Beljaku, v nedeljo pa gostovali še v Linzu, kjer so domači zmagali s 4:2. 

Deveto moštvo lige je povedlo v četrti minuti, nato pa sredi obračuna v dobrih treh minutah dvakrat izkoristilo igralca več in ušlo na 3:0. Power-play je sicer letos specialiteta Ljubljančanov, ki pa tokrat niso izkoristili niti ene od štirih kazni Linza. So pa odgovorili z dvema zadetkoma ob izenačenih močeh in v zadnjo tretjino krenili s tesnim zaostankom (3:2). Izenačenje so iskali tudi brez vratarja Luke Kolina in s šestimi igralci v polju, a jim podaljška ni uspelo izsiliti.

Cooper: Tekmecu je šlo dobro ob igralcu več in manj

Glavni trener zeleno-belih Ben Cooper je po porazu v mikrofon organizatorjev dejal, da so bili gostitelji tokrat boljši v igri z igralcem več in manj.

"Tekmec je igral dobro, imel je razpoloženega vratarja, pa tudi ob igralcu več in manj je bil dober. Mi smo se sicer borili, a smo se v drugi tretjini nekako izgubili, kar nas je stalo zmago. Rekel bi, da je to odločilo," je dejal Kanadčan.

"Treba je biti osredotočen in pripravljen ob igri z igralcem več in igri z igralcem manj. Mi smo nekako izgubili fokus, nismo izkoristili igre z igralcem več, oni so se ob igralcu manj dobro držali, pomagal jim je tudi vratar." | Foto: Aleš Fevžer "Treba je biti osredotočen in pripravljen ob igri z igralcem več in igri z igralcem manj. Mi smo nekako izgubili fokus, nismo izkoristili igre z igralcem več, oni so se ob igralcu manj dobro držali, pomagal jim je tudi vratar." Foto: Aleš Fevžer

Na opazko komentatorja, da je bila Olimpija v igri pet na pet boljši tekmec, da pa je bilo veliko kazni, je odvrnil: "To je del hokeja. Treba se je znati spopasti s takimi stvarmi, ko pride do kazni, ko je kaotično, treba je biti osredotočen in pripravljen ob igri z igralcem več in igri z igralcem manj. Mi smo nekako izgubili fokus, nismo izkoristili igre z igralcem več, oni so se ob igralcu manj dobro držali, pomagal jim je tudi vratar. Tu je bila razlika. Borili smo se, plošček pa nam ni šel v gol."

Olimpija je znova pogrešala več standardnih članov, med drugim v postavi ni bilo Zacha Boychuka, Evana Poleia, Nathanaela Halberta, Roka Kapla, medtem ko se je v postavo vrnil prvi vratar Lukaš Horak, ki je manjkal zaradi osebnih razlogov, a je tekmo spremljal ob ledu.

Olimpija bo v sredo gostila vodilni Pustertal, ki ima na računu točko več. Ekipi sta se pred dvema tednoma srečali v Italiji, kjer so s 5:3 zmagali domačini. Pustertal ima na računu dve točki več. | Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal Olimpija bo v sredo gostila vodilni Pustertal, ki ima na računu točko več. Ekipi sta se pred dvema tednoma srečali v Italiji, kjer so s 5:3 zmagali domačini. Pustertal ima na računu dve točki več. Foto: Foppa Iwan - HC Pustertal

Tri domače tekme, v sredo derbi vrha

Ljubljansko moštvo je po porazu prvo mesto prepustilo Pustertalu, prav z južnotirolskim kolektivom, katerega član je slovenski napadalec Rok Tičar, pa se bo v sredo udarilo v derbiju kroga v Tivoliju.

V tem se ta teden obeta pester program, saj bo Olimpija nato v petek gostila Gradec, v nedeljo pa še novinca Ferencvaroš.

Jan Muršak
Sportal Jan Muršak: Kariero bi rad končal na neki ravni, ne pa, ko res ne bom več mogel igrati
HK Olimpija Ljubljana : Triglav Kranj
Sportal Zanesljiva zmaga Olimpije v Kranju
hokej Ben Cooper Black Wings Linz HK Olimpija IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.