Kranjčani gostijo Olimpijo

Hokejisti HK Triglav Kranj v sklopu drugega dela državnega prvenstva pričakujejo branilca naslova HK Olimpija. Ta je po dveh tekmah pri maksimalnih šestih točkah, medtem ko so Triglavani še brez točke.

Tekmovanje, v katerem so v tej sezoni igrali HK Olimpija, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala.

Najboljša ekipa prvega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del Torek, 18. november