Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
18. 11. 2025,
13.47

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
hokejsko državno prvenstvo hokej HK Triglav Kranj HK Olimpija

Torek, 18. 11. 2025, 13.47

49 minut

Hokejsko državno prvenstvo, II. del, 18. november

Kranjčani gostijo Olimpijo

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
HK Olimpija Ljubljana : Triglav Kranj | Triglavani gostijo favorizirano Olimpijo. | Foto Filip Barbalić

Triglavani gostijo favorizirano Olimpijo.

Foto: Filip Barbalić

Hokejisti HK Triglav Kranj v sklopu drugega dela državnega prvenstva pričakujejo branilca naslova HK Olimpija. Ta je po dveh tekmah pri maksimalnih šestih točkah, medtem ko so Triglavani še brez točke.

Hdd Jesenice
Sportal Jeseničani pri ekipi z vrha

Tekmovanje, v katerem so v tej sezoni igrali HK Olimpija, HDD Jesenice, HK Triglav Kranj, HK Slavija jr in HDK Maribor, je sestavljeno iz I. dela, II. dela in finala. 

Najboljša ekipa prvega dela Triglav Kranj je napredovala v drugi del, v katerem sta že bila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic.

V drugem delu vsaka ekipa odigra po dve tekmi z obema tekmecema, prvi dve ekipi drugega dela se uvrstita v finale, kjer ima višje uvrščena ekipa v finalu prednost domačega ledu.

Finale se bo začel januarja, igrali bodo na tri zmage, prvak pa naj bi bil znan najpozneje 21. januarja.

Državno prvenstvo, II. del

Torek, 18. november

Lestvica, II del

1. HK Olimpija  2 tekmi - 6 točk
2. HDD Jesenice 2 - 3
3. HK Triglav Kranj 2 - 0

 
HDD Jesenice
Sportal Jeseničani izgubili pri vročih Avstrijcih
Hk Olimpija : Kac Celovec
Sportal Olimpija na domačem ledu klonila proti Celovčanom
Jan Muršak
Sportal "Nikoli ne reci nikoli, a 99-odstotno je to moja zadnja sezona"
hokejsko državno prvenstvo hokej HK Triglav Kranj HK Olimpija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.