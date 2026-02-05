Slovenci za uvod v Edinburghu premagali Poljake

Slovenska hokejska reprezentanca bo februarski klubski premor izkoristila za pripravljalni turnir v sklopu evropskega pokala narodov. Na četrtkovi tekmi prvega kroga turnirja v Edinburghu je premagala Poljsko s 4:3. Pomerila se bo še z Ukrajino in Veliko Britanijo.

Slovenska hokejska reprezentanca se v februarskem reprezentančnem premoru meri na turnirju evropskega pokala narodov v škotskem Edinburghu. Selektor Edo Terglav je, potem ko se je na prvi akciji v sezoni novembra osredotočil predvsem na mlade, tokrat že poklical tudi nekaj več članov selekcije, ki si je lani na svetovnem prvenstvu elitne skupine priigrala obstanek. Razveselila pa ga je tudi vrnitev Roka Tičarja, ki lani ni bil del ekipe, tokrat pa se je spet pridružil soigralcem.

Prav Tičar je bil prvi, ki je načel mrežo Poljakov v prvi tretjini, a Slovenci vodstva niso zadržali, Poljska je izenačila ob igralcu vel na ledu. Druga tretjina je bila povsem slovenska, za novo vodstvo je hitro poskrbel še eden od standardnih in izkušenih članov ekipe Anže Kuralt, le dve minuti pozneje je bil uspešen še Marcel Mahkovec, Tičar pa je v 36. minuti povišal prednost že na 4:1.

A povsem mirnega konca dvoboja Slovenci vseeno niso imeli; Poljaki so drugi gol dosegli na polovici zadnje tretjine, potem pa so se dve minuti pred koncem približali le na gol zaostanka, a je ostalo pri slovenski zmagi.

V petek zvečer bodo Slovenci igrali z domačini Britanci, v soboto pa jih čaka še dvoboj z Ukrajinci.

Pripravljalne tekme, Edinburg: Četrtek, 5. februar

15.00 Poljska : Slovenija 3:4

19.30 Velika Britanija – Ukrajina



Petek, 6. februar

15.00 Ukrajina – Poljska

19.30 Velika Britanija – Slovenija Sobota, 7. februar

15.00 Slovenija – Ukrajina

19.30 Velika Britanija – Poljska *Vse ure so po srednjeevropskem času.