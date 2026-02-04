Zakaj nekateri hodijo v pet različnih trgovin, pa jim ne bi bilo treba

Nekateri za svoje osnovne nakupe obiščejo več različnih trgovin – eno za najcenejše izdelke, drugo posebej za čistila, tretjo za priljubljene znamke. A vse to lahko dobite na enem mestu in tako prihranite.

V eno trgovino po en določen izdelek, v drugo po drugega … Nikar!

Poznate ta scenarij: v eno trgovino skočite po najugodnejše osnovne izdelke, v drugo po svojo najljubšo blagovno znamko, ker je v prvi trgovini ne najdete, v tretjo posebej po čistila ali izdelke za otroke. Takšno nakupovanje je zamudno, naporno, dražje, in če ne veste, kje iskati, tudi popolnoma nepotrebno. Vse namreč lahko dobite na enem mestu.

1. Ko želite kakovostne in ugodne izdelke, vas v trgovinah SPAR čaka več kot 50 lastnih blagovnih znamk, ki jih odlikujejo:

preverjena kakovost , potrjeno na neodvisnih inštitutih (mnoge odlikuje tudi oznaka ODLIČNA KAKOVOST, ki jo podeljuje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani),

, potrjeno na neodvisnih inštitutih (mnoge odlikuje tudi oznaka ODLIČNA KAKOVOST, ki jo podeljuje Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani), zares širok nabor izdelkov , saj Sparove trgovske znamke pokrivajo skoraj vse kategorije vsakdanjih izdelkov za različne okuse, navade in življenjske sloge – od živil do gospodinjskih potrebščin, ter

, saj Sparove trgovske znamke pokrivajo skoraj vse kategorije vsakdanjih izdelkov za različne okuse, navade in življenjske sloge – od živil do gospodinjskih potrebščin, ter odlično razmerje med kakovostjo in ceno (namenjene so vsem, ki želijo zanesljivo kakovost po dostopnejši ceni).

Pa še to: v povprečju so izdelki Kakovostne znamke SPAR kar 30 odstotkov cenejši, izdelki Splendid pa več kot 50 odstotkov cenejši od primerljivih izdelkov priznanih blagovnih znamk.

Izdelke kakovostne znamke Spar odlikujejo praktičnost, zanesljivost in ugodna cena. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

2. Ko želite najcenejše izdelke iz diskontne linije, je tu za vas linija S-BUDGET.

V Sparu diskontno linijo predstavlja linija S-BUDGET, ki vključuje skoraj 600 izdelkov za vsakdanjo rabo po diskontnih cenah. Namenjena je vsem, ki želijo osnovne izdelke kupovati čim bolj ugodno, ob tem pa imeti še vedno na voljo široko izbiro drugih izdelkov na enem mestu. Številni izdelki iz te linije se ponašajo s senzorično oceno ODLIČNA KAKOVOST (podeljujejo strokovnjaki z Biotehniške fakultete UL).

Ste vedeli? SPAR z rednimi mesečnimi popisi zagotavlja prilagajanje cene izdelkov S-BUDGET, da ostajajo na diskontnih cenah.

S-BUDGET čistila – učinkovite in ugodne rešitve za čiščenje doma Foto: Spar Slovenija d.o.o.

3. Ko želite svoje najljubše znamke, ki jim zaupate že leta, kupovati po ugodnejših cenah, poiščite oznako Trajno znižano.

V Sparu lahko kupujete znamke, ki jih dobro poznate in jim zaupate že leta, a po občutno nižji ceni. Tu ima namreč več kot 2.200 izdelkov priznanih blagovnih znamk oznako Trajno znižano. To pomeni, da cene teh izdelkov ostajajo nespremenjene vse do marca 2026, kar pomeni več predvidljivosti in manj presenečenj na blagajni.

Oznaka Trajno znižano označuje izdelke priznanih blagovnih znamk z dolgoročno znižano redno ceno. Foto: Spar Slovenija d.o.o.

V Sparu vas vse, kar imate radi, čaka na enem mestu!

Sparove trgovske znamke se ponašajo z odličnim razmerjem med kakovostjo in ceno, najugodnejša diskontna linija S-BUDGET poskrbi za največji prihranek, izberete pa lahko tudi svoje najljubše priznane blagovne znamke po dolgoročno znižanih cenah.

Prav v tej raznolikosti se skriva prednost: na enem mestu lahko izbirate glede na svoje navade, potrebe in želeni znesek. Poleg tega pa še prihranite!

Prišparajte s Sparom tudi vi! Vabimo vas, da se ustavite v trgovinah SPAR, INTERSPAR ali SPAR PARTNER in preverite, kako lahko z razumevanjem ponudbe že pri naslednjem nakupu prihranite več, kot ste pričakovali.

Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija d. o. o.