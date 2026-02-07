Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Sobota,
7. 2. 2026,
17.11

Osveženo pred

1 ura, 32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,84

Natisni članek

Natisni članek
Kibernetski napad Kitajska Norveška

Sobota, 7. 2. 2026, 17.11

1 ura, 32 minut

Rdeči alarm na Norveškem: "Tako nevarno ni bilo od konca druge svetovne vojne"

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,84
Norveška | Čeprav ima Kitajska primat v kibernetskem prostoru, pa na Norveškem po navedbah PST kot največjo konvencionalno grožnjo nacionalni varnosti še vedno vidijo Rusijo. | Foto Shutterstock

Čeprav ima Kitajska primat v kibernetskem prostoru, pa na Norveškem po navedbah PST kot največjo konvencionalno grožnjo nacionalni varnosti še vedno vidijo Rusijo.

Foto: Shutterstock

Norveška policijska varnostna služba (PST) je razkrila, da je skandinavska država na udaru zloglasne kitajske paradržavne kiberkriminalne združbe Salt Typhoon, ki ji je uspelo vdreti v računalniška omrežja več različnih norveških organizacij in institucij. Direktorica PST Beate Gangås dogajanje opisuje kot največjo nevarnost, ki Norveški preti od konca druge svetovne vojne.

Norveška zelo zanima Kitajsko

Norveška je sodeč po poročilu PST o varnostnih grožnjah, ki pretijo državi na strehi Evrope, tarča več tujih akterjev, v prvi vrsti Kitajske, Rusije in Irana, ki "vse bolj krepijo obveščevalne operacije in s tako imenovanimi hibridnimi strategijami spodkopavajo odpornost Norveške".

PST izpostavlja predvsem Kitajsko, ki je po navedbah norveške policijske varnostne službe v državi izvedla več vdorov, poskusov vdorov in izkoriščanja ranljivosti v infrastrukturi računalniških omrežij. Tarče so bile različne norveške organizacije in institucije, več podrobnosti pa v poročilu niso navedli.

Jez, hidroelektrarna, zapornice
Novice Hud incident na Norveškem: Rusi napadli jez in dvignili zapornice

Povezave s Pekingom

Vdore v omrežja na Norveškem PST pripisuje zloglasni kitajski paradržavni kibernetski združbi Salt Typhoon, ki je po navedbah zahodnih obveščevalnih služb v ozadju več kampanj vohunjenja s hekerskimi napadi na telekomunikacijska in druga kritično pomembna omrežja.

SALT typhoon, hekerji | Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Salt Typhoon naj bi bil sicer neločljivo povezan s kitajskim ministrstvom za nacionalno varnost in najmanj tremi kitajskimi tehnološkimi podjetji, in sicer Huanyu Tianqiong Information Technology, Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology in Sichuan Juxinhe Network Technology.

olimpijski krogi Milano Cortina
Novice Rusi nad olimpijske igre v Italiji

Tako ni bilo že od leta 1945

Direktorica norveške policijske varnostne službe je trenutno stanje zaradi nenehnih pritiskov s strani tujih akterjev v uvodni besedi poročila PST opisala kot najbolj nevarno od konca druge svetovne vojne in poudarila veliko pomembnost zavedanja potencialnih groženj in krepitve mehanizmov za odpornost.

Beate Gangås je direktorica norveške policijske varnostne službe od leta 2022. | Foto: Reuters Beate Gangås je direktorica norveške policijske varnostne službe od leta 2022. Foto: Reuters

Največja konvencionalna grožnja je še vedno Rusija

Čeprav ima Kitajska primat v kibernetskem prostoru, pa na Norveškem po navedbah PST kot največjo konvencionalno grožnjo nacionalni varnosti še vedno vidijo Rusijo.

Ta po navedbah PST še vedno stopnjuje vohunska prizadevanja, zbira podatke o norveški kritični infrastrukturi, sledi civilnim plovilom in vrši pritisk na ukrajinske begunce, ki so zaradi vojne zatočišče poiskali na Norveškem.

Stephen Kotkin
Novice "ZDA se pripravljajo na morebitno vojno s Kitajsko"
Kibernetski napad Kitajska Norveška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.