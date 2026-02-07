Rdeči alarm na Norveškem: "Tako nevarno ni bilo od konca druge svetovne vojne"

Norveška policijska varnostna služba (PST) je razkrila, da je skandinavska država na udaru zloglasne kitajske paradržavne kiberkriminalne združbe Salt Typhoon, ki ji je uspelo vdreti v računalniška omrežja več različnih norveških organizacij in institucij. Direktorica PST Beate Gangås dogajanje opisuje kot največjo nevarnost, ki Norveški preti od konca druge svetovne vojne.

Norveška zelo zanima Kitajsko

Norveška je sodeč po poročilu PST o varnostnih grožnjah, ki pretijo državi na strehi Evrope, tarča več tujih akterjev, v prvi vrsti Kitajske, Rusije in Irana, ki "vse bolj krepijo obveščevalne operacije in s tako imenovanimi hibridnimi strategijami spodkopavajo odpornost Norveške".

PST izpostavlja predvsem Kitajsko, ki je po navedbah norveške policijske varnostne službe v državi izvedla več vdorov, poskusov vdorov in izkoriščanja ranljivosti v infrastrukturi računalniških omrežij. Tarče so bile različne norveške organizacije in institucije, več podrobnosti pa v poročilu niso navedli.

Povezave s Pekingom

Vdore v omrežja na Norveškem PST pripisuje zloglasni kitajski paradržavni kibernetski združbi Salt Typhoon, ki je po navedbah zahodnih obveščevalnih služb v ozadju več kampanj vohunjenja s hekerskimi napadi na telekomunikacijska in druga kritično pomembna omrežja.

Foto: Grok/Fotografija je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence

Salt Typhoon naj bi bil sicer neločljivo povezan s kitajskim ministrstvom za nacionalno varnost in najmanj tremi kitajskimi tehnološkimi podjetji, in sicer Huanyu Tianqiong Information Technology, Sichuan Zhixin Ruijie Network Technology in Sichuan Juxinhe Network Technology.

Tako ni bilo že od leta 1945

Direktorica norveške policijske varnostne službe je trenutno stanje zaradi nenehnih pritiskov s strani tujih akterjev v uvodni besedi poročila PST opisala kot najbolj nevarno od konca druge svetovne vojne in poudarila veliko pomembnost zavedanja potencialnih groženj in krepitve mehanizmov za odpornost.

Beate Gangås je direktorica norveške policijske varnostne službe od leta 2022. Foto: Reuters

Največja konvencionalna grožnja je še vedno Rusija

Čeprav ima Kitajska primat v kibernetskem prostoru, pa na Norveškem po navedbah PST kot največjo konvencionalno grožnjo nacionalni varnosti še vedno vidijo Rusijo.

Ta po navedbah PST še vedno stopnjuje vohunska prizadevanja, zbira podatke o norveški kritični infrastrukturi, sledi civilnim plovilom in vrši pritisk na ukrajinske begunce, ki so zaradi vojne zatočišče poiskali na Norveškem.