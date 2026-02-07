Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
M. T.

Sobota,
7. 2. 2026,
18.25

Viktor Orban je Ukrajino razglasil za sovražnico Madžarske

M. T.

Viktor Orban, danska, vrh EU | Viktor Orban je na srečanju s suverenističnimi aktivisti tudi opozarjal, da bo Evropa v vojni z Rusijo takoj, ko na ukrajinska tla stopi en sam evropski vojak. | Foto Reuters

Viktor Orban je na srečanju s suverenističnimi aktivisti tudi opozarjal, da bo Evropa v vojni z Rusijo takoj, ko na ukrajinska tla stopi en sam evropski vojak.

Foto: Reuters

Predsednik madžarske vlade Viktor Orban je zaradi vztrajanja Kijeva pri tem, da Bruselj pritisne na Madžarsko zaradi uvoza poceni ruske nafte, Ukrajino označil za sovražnico Madžarske.

Viktor Orban je na zadnjem shodu madžarskega suverenističnega gibanja, znanega po imeni Digitalni civilni krog (Digitális Polgári Kör), Ukrajino razglasil za sovražnico Madžarske, ker si ta prizadeva za prekinitev dobave poceni ruske nafte Madžarski, pri tem pa pritiska na Bruselj.

"Kdor koli to zahteva, je sovražnik Madžarske," je dejal Orban po poročanju portala Index.hu, enega od najbolj obiskanih spletnih medijev na Madžarskem.

Orban je na shodu aktivistov pojasnil, da bi odklop Madžarske z ruskega naftovoda Družba proračune madžarskih gospodinjstev zaradi višjih stroškov energije letno obremenil za dodatnih osem odstotkov. To je ena mesečna plača, ki gre v nič, je dejal madžarski premier. 

Naftovoda Družba je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo. | Foto: Reuters Naftovoda Družba je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo. Foto: Reuters

Zakaj Ukrajina napada ruski naftovod, ki ga krvavo potrebuje Madžarska

Madžarska je bila v zadnjem letu sicer večkrat kritična do Ukrajine zaradi njenih napadov na vozlišča naftovoda Družba, enega najpomembnejših za Rusijo, in posledičnih motenj v dobavi nafte Madžarki.

Ukrajina želi s takšnimi napadi Rusijo sicer udariti tam, kjer jo zelo boli - v prodajo energetskih surovin, ki je glavni vir prihodkov ruske državne blagajne in s tem tudi eden od glavnih virov financiranja ruskega vojskovanja v Ukrajini.

Madžarska vlada je sicer že večkrat poudarila, da trenutno ni realističnih scenarijev za opustitev ruske nafte, čeprav naj bi na Madžarskem že potekali procesi diverzifikacije energetskih virov. 

Če na Ukrajinska tla stopi en sam vojak Evropske unije, bo EU takoj v vojni z Rusijo

Viktor Orban je na shodu madžarskih suverenističnih aktivistov še trdil, da se v Bruslju pripravlja načrt, ki predvideva vojno z Rusijo do leta 2030, in svaril pred pošiljanjem evropskih vojakov v Ukrajino.

Orban je na srečanju suverenistov še dejal, da bo kmalu odpotoval v ZDA in se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na ustanovnem zasedanju njegovega odbora za mir. | Foto: Guliverimage Orban je na srečanju suverenistov še dejal, da bo kmalu odpotoval v ZDA in se srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na ustanovnem zasedanju njegovega odbora za mir. Foto: Guliverimage

Bruselj je zaradi tega označil za trenutno največjega političnega nasprotnika Madžarske, saj naj bi po njegovih besedah vodstvo Evropske unije zahtevalo, da vojake v Ukrajino pošljejo vse države članice Evropske unije. Pri tem ni jasno, ali je Orban morda mislil na morebitne mirovne sile, katerih namestitev v Ukrajini v primeru sklenitve mirovnega dogovora med Rusijo in Ukrajino je predlagalo več evropskih voditeljev.

"Če na ukrajinska tla brez dogovora z Rusijo stopi en sam vojak EU, bomo v vojni z Rusijo," je zapretil Orban. 

