Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
13. 8. 2025,
18.51

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40

Natisni članek

Natisni članek
Rusija Madžarska Vojna v Ukrajini Ukrajina

Sreda, 13. 8. 2025, 18.51

1 ura

Nov napad Ukrajine je razbesnel Madžarsko: Takoj prenehajte!

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,40
Peter Szijjarto | Madžarski zunanji minister Ukrajino poziva, naj neha napadati ruske energetske objekte, od katerih ima korist tudi Madžarska. | Foto Reuters

Madžarski zunanji minister Ukrajino poziva, naj neha napadati ruske energetske objekte, od katerih ima korist tudi Madžarska.

Foto: Reuters

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na svojem profilu na družbenem omrežju X Ukrajino pozval, naj preneha napadati energetske objekte v Rusiji, ki so ključnega pomena za madžarsko energetsko varnost. Ukrajina je z brezpilotnimi letali v noči na sredo namreč napadla eno od distribucijskih postaj naftovoda Družba v Rusiji, ta pa Madžarsko oskrbuje z rusko nafto.

Kursk
Novice Obupano mamo mrtvega vojaka pred kamero uspavali z injekcijo #video

"Vojna, s katero Madžari nimamo nič"

Szijjarto je v objavi na platformi X Ukrajino v imenu celotne Madžarske v angleškem jeziku pozval, naj "preneha ogrožati madžarsko oskrbo z energijo in naj v vojni, s katero Madžarska nima nič, nemudoma ustavi napade na objekte na poti oskrbe z energijo, ki vodijo na Madžarsko".

Zunanji minister: "To je nezaslišano"

Madžarski zunanji minister je omenil tudi dejstvo, da je Madžarska glavni dobavitelj električne energije Ukrajini. 

"Brez nas bi bila energetska varnost države (Ukrajine, op. p.) zelo nestabilna. Zaradi tega je ukrajinski napad na naftovod Družba, ki oskrbuje Madžarsko z nafto in je ključnega pomena za madžarsko energetsko varnost, še toliko bolj nezaslišan," je zapisal Szijjarto.

Vladimir Putin
Novice Šef zveze Nato: Vladimir Putin ne bo dobil tega, kar hoče

Kaj natanko je napadla Ukrajina

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev in generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so njihovi brezpilotni letalniki ponoči zadeli distribucijsko postajo Uneča v Brjanski oblasti.

Del naftovoda Družba, ki prečka Ukrajino | Foto: Shutterstock Del naftovoda Družba, ki prečka Ukrajino Foto: Shutterstock

Gre za eno največjih vozlišč na skoraj devet tisoč kilometrov dolgem sistemu naftovoda Družba, ki je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo. Samo prek postaje Uneča po navedbah ukrajinskih medijev letno steče kar 60 milijonov ton nafte. 

Rusija Madžarska Vojna v Ukrajini Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.