Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na svojem profilu na družbenem omrežju X Ukrajino pozval, naj preneha napadati energetske objekte v Rusiji, ki so ključnega pomena za madžarsko energetsko varnost. Ukrajina je z brezpilotnimi letali v noči na sredo namreč napadla eno od distribucijskih postaj naftovoda Družba v Rusiji, ta pa Madžarsko oskrbuje z rusko nafto.

"Vojna, s katero Madžari nimamo nič"

Szijjarto je v objavi na platformi X Ukrajino v imenu celotne Madžarske v angleškem jeziku pozval, naj "preneha ogrožati madžarsko oskrbo z energijo in naj v vojni, s katero Madžarska nima nič, nemudoma ustavi napade na objekte na poti oskrbe z energijo, ki vodijo na Madžarsko".

Overnight, Ukraine launched a drone strike on a key distribution station of the Druzhba oil pipeline in Russia’s Bryansk region.



Hungary is Ukraine’s number one electricity supplier. Without us, the country’s energy security would be highly unstable. Given this, the Ukrainian… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025

Zunanji minister: "To je nezaslišano"

Madžarski zunanji minister je omenil tudi dejstvo, da je Madžarska glavni dobavitelj električne energije Ukrajini.

"Brez nas bi bila energetska varnost države (Ukrajine, op. p.) zelo nestabilna. Zaradi tega je ukrajinski napad na naftovod Družba, ki oskrbuje Madžarsko z nafto in je ključnega pomena za madžarsko energetsko varnost, še toliko bolj nezaslišan," je zapisal Szijjarto.

Kaj natanko je napadla Ukrajina

Po navedbah ukrajinskih obveščevalcev in generalštaba ukrajinskih oboroženih sil so njihovi brezpilotni letalniki ponoči zadeli distribucijsko postajo Uneča v Brjanski oblasti.

Del naftovoda Družba, ki prečka Ukrajino Foto: Shutterstock

Gre za eno največjih vozlišč na skoraj devet tisoč kilometrov dolgem sistemu naftovoda Družba, ki je ključnega pomena za rusko energetsko industrijo in s tem tudi za rusko gospodarstvo. Samo prek postaje Uneča po navedbah ukrajinskih medijev letno steče kar 60 milijonov ton nafte.