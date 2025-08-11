Šef zveze Nato: Vladimir Putin ne bo dobil tega, kar hoče

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte ne verjame, da bo imel ruski predsednik Vladimir Putin v primeru dogovora med Rusijo in Združenimi državami Amerike o prekinitvi ognja in morebitnem miru v Ukrajini veliko razlogov za zadovoljstvo.

Ruski predsednik Vladimir Putin in predsednik ZDA Donald Trump se bosta predvidoma v petek srečala na Aljaski, v najsevernejši ameriški zvezni državi, in se po pričakovanjih svetovne javnosti pogovarjala o končanju vojne v Ukrajini.

Mirovniški načrt, ki ga je Putin predstavil Trumpovemu odposlancu Stevu Witkoffu na srečanju v Moskvi prejšnji teden v sredo, bi od Ukrajine zahteval, da odstopi vzhodni Donbas, ki ga Rusija že večinoma zaseda, in Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014. Načrt bi zamrznil trenutne bojne črte, vendar so preostale podrobnosti predloga še vedno nejasne. Ni jasno, kaj bi načrt pomenil za dve drugi regiji v Ukrajini, Zaporožje in Herson, kjer Rusija nadzira dele ozemlja, razen da bi Rusija tam ustavila svojo ofenzivo. (STA) Foto: Reuters

Tako izbiro lokacije kot Trumpov pristop do pogovorov s Putinom je za ameriške medije kritiziral John Bolton, Trumpov svetovalec za nacionalno varnost med njegovim prvim predsedniškim mandatom in nekdanji veleposlanik ZDA pri Združenih narodih.

"Mislim, da je Trump že naredil nekaj napak"

Bolton je izbiro kraja srečanja med voditeljema – ta bo na ozemlju ZDA – označil za napačno, saj naj bi legitimizirala Putina, ki je v očeh Johna Boltona "mednarodno izobčeni vodja odpadniške države".

John Bolton v očeh mnogih Američanov še danes velja za vojnega hujskača. Med drugim je bil pred dobrima dvema desetletjema eden najglasnejših podpornikov ameriške invazije Iraka med politiki v ZDA. Kasneje je bil sprva podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in celo član njegovega kabineta, kasneje pa je postal njegov pogost kritik. Foto: Reuters

Izrazil je tudi zaskrbljenost, da bo Putin svoj mirovniški načrt predstavil prvi in s tem že ob začetku pogovorov nakazal smer, v katero bi lahko potekali, na koncu pa bi lahko bil za invazijo Ukrajine celo nagrajen.

"Mislim, da je Trump že naredil nekaj napak," je bil do pristopa predsednika ZDA do pogovorov s Putinom skeptičen Bolton.

Rutteja ne skrbi, da bi bila ruska agresija na koncu nagrajena

Generalni sekretar zveze Nato Mark Rutte je v pogovoru za ameriško televizijo ABC News dejal, da Boltona sicer spoštuje, a se z njim ne strinja.

Po Ruttejevem mnenju je bojazen, da bi morebitni mirovniški sporazum, o katerem se bodo ZDA konec tedna pogajale z Rusijo, ruskega predsednika Vladimirja Putina nagradil za invazijo Ukrajine, odveč.

Donald Trump je glede srečanja s Putinom prejšnji teden dejal, da bo mirovni sporazum med Rusijo in Ukrajino vključeval nekaj izmenjave ozemlja. Foto: Reuters

Rutte: Trump izvaja ogromen pritisk na Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump po besedah generalnega sekretarja zveze Nato že zdaj izvaja ogromen pritisk na Rusijo. Izpostavil je dva ključna dejavnika, in sicer uvozne carine, ki so jih ZDA uvedle za blago iz Indije, in ponovno dobavo orožja Ukrajini (za katerega sicer plačuje Evropa).

"Indija je ena od največjih uvoznic energentov in drugih surovin iz Rusije. Ameriške carine pa imajo potencialno lahko ogromen vpliv na indijsko gospodarstvo, zaradi česar bodo morali v Indiji Moskvi veliko bolj jasno komunicirati, kaj natanko pričakujejo od njih, kar zadeva vojno v Ukrajini.

Glede ponovnega začetka ameriške dobave orožja Ukrajini pa je Rutte dejal, da gre za zelo jasen dokaz, da si Trump čim prej želi končati vojno, a hkrati tudi izvajati največji mogoči pritisk na Putina.