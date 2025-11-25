Nora nova podražitev, cene v nebo tudi v Sloveniji. Bo kmalu dražje vse?

Trg računalniških komponent v zadnjih tednih pretresa dramatičen skok cen pomnilnika RAM, ki bi v letu 2026 lahko povzročil val podražitev na širšem trgu potrošniške elektronike. Maloprodajne cene pomnilnika so se v zelo kratkem času dvignile tudi za več sto odstotkov. V ozadju eksplozije cen je po ugotovitvah analitikov požrešnost podatkovnih centrov umetnointeligenčne industrije, ki potrebujejo vse več in več pomnilnika. Za zdaj nič ne kaže na to, da bi se izjemno strma krivulja rasti cen kmalu obrnila navzdol.

Ogromni apetiti

Nekatera vodilna podjetja umetnointeligenčne industrije na čelu z OpenAI, podjetjem, ki je razvilo umetnointeligenčnega pomočnika ChatGPT, so v tem letu napovedala agresivno kratkoročno širitev svojih podatkovnih centrov. Ti za zadostitev vse večjega povpraševanja in vse večjih apetitov sodobnih umetnointeligečnih modelov potrebujejo ogromne količine delovnega pomnilnika (DRAM oziroma RAM).

Analitiki opozarjajo, da se mora za normalizacijo cen delovnega pomnilnika zgoditi ena od dveh stvari: ali se poveča proizvodnja pomnilnika ali pa podatkovni centri umetnointeligenčnih podjetij prenehajo požirati globalno zalogo čipov. Razen v primeru poka tako imenovanega umetnointeligenčnega delniškega mehurčka se sicer ne zdi, da se bo to zgodilo prav kmalu. Foto: Shutterstock

Zaradi tega so velika umetnointeligenčna podjetja in konstruktorji podatkovnih centrov začeli z zakupom proizvodnih kapacitet nekaterih največjih svetovnih proizvajalcev delovnega pomnilnika, kot je denimo južnokorejsko podjetje SK Hynix, ki je ob koncu oktobra razkrilo, da ima za prihodnje leto tako rekoč zakupljeno proizvodnjo pomnilnika DRAM, pa tudi pomnilnika za shranjevanje podatkov NAND.

V nekaj mesecih več stoodstotne podražitve. Kje je meja?

Akutna posledica ogromnega povpraševanja po pomnilniku, ki jo je trg že konkretno občutil, je astronomska podražitev pomnilnika RAM, ene od ključnih sestavnih komponent osebnih računalnikov.

Moduli delovnega pomnilnika so se v zadnjih mesecih – najbolj pa v zadnjih nekaj tednih – v nekaterih primerih podražili tudi za več sto odstotkov. Dvigi cen niso bili enaki pri vseh proizvajalcih – pri nekaterih so bolj, pri nekaterih manj dramatični, a v tako rekoč vseh primerih gre za zelo konkretne podražitve.

Primerjava cen enakega pomnilnika znamke Corsair danes in pred petimi meseci. Foto: Posnetek zaslona

Primer: Kot razkriva primerjava cen na spletni strani Best Buy, ki je eden od največjih ameriških trgovcev z elektroniko, je bilo treba za 64 gigabajtov pomnilnika znamke Corsair (model VENGEANCE RGB 2x32GB) še junija letos odšteti 239 dolarjev, kar je okrog 207 evrov. Enak pomnilnik zdaj stane 906 dolarjev, kar je 785 evrov. Za ta pomnilnik je treba zdaj torej odšteti skoraj štirikrat toliko kot pred petimi meseci.

Analiza gibanja cene pomnilnika znamke Corsair pri spletnih trgovcih Newegg in Best Buy od konca julija do novembra:

Dvig cen tudi v Sloveniji

Tovrstna primerjava cen je mogoča tudi v Sloveniji, ki ni imuna na dramatično rast cen pomnilnika na globalnem trgu. Cene pomnilnika so se dvignile tako rekoč povsod.

Primer: Pri enem od znanih slovenskih trgovcev z elektroniko sta 8 gigabajtni paličici (2x8 GB) pomnilnika znamke G. Skill maja letos stali 32 evrov, zdaj pa je cena istega pomnilnika kar 125 evrov. Gre za skoraj 300 odstotno podražitev oziroma približno enak dvig cene (v odstotnih točkah) kot pri mnogih pomnilnikih, ki jih prodajajo na trgu v tujini.

Analitično podjetje TrendForce je oktobra izdalo poročilo z ugotovitvijo, da so cene nekaterih modulov pomnilnika DRAM v tretjem četrtletju leta 2025 v primerjavi z enakim obdobjem lani višje za kar 171 odstotkov.



Gibanje cene pomnilnika DDR5-6000 (2 x 32 GB) v zadnjih 18 mesecih. Foto: Posnetek zaslona

Primerjava cen na spletni strani PC Part Picker medtem kaže, da je bila povprečna cena za 64 gigabajtov pomnilnika vseh bolj znanih proizvajalcev pomnilnika na začetku leta 2025 okrog 200 dolarjev oziroma 170 evrov, zdaj pa je že okrog 650 dolarjev oziroma 563 evrov. Gre torej za več kot 230-odstotni dvig povprečne cene.

Kaj bo, ko se višje cene pomnilnika prelijejo na širši trg elektronike?

Nekateri že zdaj svarijo pred dvigi cen širšega spektra potrošniške elektronike.

Analitično podjetje TrendForce je pred dnevi napovedalo (vir), da se bo strošek proizvodnje pametnih telefonov prav zaradi naraščajočih cen pomnilnika – izpostavljajo ne le delovni pomnilnik RAM, temveč tudi pomnilnik za shranjevanje podatkov NAND –v letu 2026 dvignil za od 5 do 7 odstotkov, morda pa celo več. Višje stroške proizvodnje bodo proizvajalci najverjetneje prevalili na potrošnike. Ob tem opozarjajo, da se je strošek proizvodnje pametnih telefonov že v letu 2025 dvignil za od 8 do 10 odstotkov.

Še višjo rast cen medtem napovedujejo prenosnim računalnikom, ki bi se v letu 2026 lahko podražili za od 5 do kar 15 odstotkov. Pomnilnik RAM in NAND bosta glede na trenutne trende rasti cen v letu 2026 namreč predstavljala že petino stroška proizvodnje prenosnega računalnika, svarijo pri TrendForce.

Slabe novice tudi za ljubitelje videoiger

Po poročanju tajvanskih medijev naj bi se več proizvajalcev grafičnih kartic, med drugim Gigabyte, Asus in Powercolor, že odločalo o morebitnih dvigih cen njihovih kartic, ki temeljijo na grafičnih čipih proizvajalca AMD.

Predstavniki tajvanske družbe PowerColor so uporabnike največjega spletnega foruma Reddit pred tednom dni celo pozvali, naj pohitijo z morebitnim nakupom nove grafične kartice in naj jo kupijo pred koncem tega leta, "preden cene poskočijo" (vir).

Podražitev pomnilnika RAM bi na dvig cen grafičnih kartic vplivala zato, ker pomnilnik GDDR, ki ga uporabljajo grafične kartice, deli proizvodne zmogljivosti z drugimi vrstami pomnilnika, ko proizvajalci dajejo prednost izdelkom za umetno inteligenco, pa trpi dobava pomnilnika, namenjenega potrošnikom. Foto: Shutterstock

YouTube uporabnik z vzdevkom "Moore's Law Is Dead", ki pokriva tehnološke teme in je v preteklosti razkrival resnične zaupne podatke, povezane z razvojem igralnih konzol, je medtem napovedal, da bo Microsoft, ki je letos že dvakrat podražil igralno konzolo Xbox, zaradi naraščajočih cen pomnilnika to morda kmalu storil še enkrat.