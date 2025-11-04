Pravilno je napovedal ogromno krizo. Zdaj svari: Kmalu se bo vse sesulo.

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matic Tomšič

Matic Tomšič

4. 11. 2025
19.51

47 minut

Matic Tomšič

Matic Tomšič

Michael Burry | Po dogodkih iz let 2007 in 2008, ko je Michael Burry napovedal zlom trga drugorazrednih hipotekarnih posojil, temu pa je kasneje sledila sprva ameriška in nato še globalna finančna kriza, so posneli hollywoodski film The Big Short (Velika poteza), v katerem je Burryja upodobil igralec Christian Bale. | Foto Profimedia

Po dogodkih iz let 2007 in 2008, ko je Michael Burry napovedal zlom trga drugorazrednih hipotekarnih posojil, temu pa je kasneje sledila sprva ameriška in nato še globalna finančna kriza, so posneli hollywoodski film The Big Short (Velika poteza), v katerem je Burryja upodobil igralec Christian Bale.

Foto: Profimedia

Znani ameriški vlagatelj Michael Burry, ki je leta 2007 med prvimi napovedal zlom trga hipotekarnih posojil v ZDA, ki je nato vodil do globalne finančne krize, je o skorajšnjem poku delniškega umetnointeligenčnega balona, na katerega že dalj časa opozarjajo nekateri borzni analitiki in banke, prepričan tako zelo, da je nanj stavil skoraj milijardo evrov.

Scion Asset Management, naložbeno podjetje Michaela Burryja, je na napoved, da se bosta kmalu zrušili ceni delnic Nvidie, trenutno najvrednejšega podjetja na svetu, in družbe Palantir, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov in je pomemben partner druge predsedniške administracije Donalda Trumpa, stavil skoraj milijardo evrov.

Britanska centralna banka, BoE
Novice Na Otoku prižgali alarm: Vse se lahko zelo hitro obrne. Bodite pripravljeni.

Neskončna rast? Ne bo šlo, meni Burry.

Obe podjetji delujeta na področju umetne inteligence, glede katerega je, kar zadeva borzne trge, Burry že večkrat izrazil skepticizem in mnenje, da je njegova eksplozivna rast trend, ki se ne more nadaljevati v nedogled. Nekatere finančne institucije, denimo britanska centralna banka, so pred kratkim medtem prav tako opozarjale na pok tako imenovanega umetnointeligenčnega balona. 

Kot poročajo ameriški poslovni mediji, Burry zdaj očitno meni, da je rast cen delnic podjetij Nvidia in Palantir dosegla vrh in da se lahko krivulja v bližnji prihodnosti obrne samo še v eno smer, to je navzdol.

Poteza Burryja je sicer nekoliko v nasprotju z njegovimi besedami izpred nekaj dni, ko je trenutno stanje na ameriških delniških trgih med vrsticami označil za balon, a pripomnil tudi, da je "včasih najboljša strategija za zmago ta, da sploh ne igraš igre".  | Foto: Profimedia Poteza Burryja je sicer nekoliko v nasprotju z njegovimi besedami izpred nekaj dni, ko je trenutno stanje na ameriških delniških trgih med vrsticami označil za balon, a pripomnil tudi, da je "včasih najboljša strategija za zmago ta, da sploh ne igraš igre".  Foto: Profimedia

To dokazuje razkritje Burryjevega podjetja Scion ameriškim regulatorjem, v katerem je razvidno, da ima podjetje v portfelju po novem prodajne opcije za kar pet milijonov delnic družbe Palantir in prodajne opcije za milijon delnic podjetja Nvidia. Skupna vrednost obeh naložb je 1,099 milijarde dolarjev oziroma nekaj več kot 960 milijonov evrov.

Kdor kupuje prodajne opcije, verjame, da bo cena delnice padla

Kakšne prodajne opcije ima v portfelju podjetje Scion Assett Management, niso razkrili, se bodo pa po oceni poznavalcev iztekle šele v letu 2026, kar pomeni, da ima Burry do takrat čas, da se njegove napovedi o poku umetnointeligenčnega balona tudi uresničijo. | Foto: Shutterstock Kakšne prodajne opcije ima v portfelju podjetje Scion Assett Management, niso razkrili, se bodo pa po oceni poznavalcev iztekle šele v letu 2026, kar pomeni, da ima Burry do takrat čas, da se njegove napovedi o poku umetnointeligenčnega balona tudi uresničijo. Foto: Shutterstock
Prodajna opcija oziroma tako imenovani put njenemu lastniku omogoča pravico do prodaje osnovnega finančnega instrumenta po vnaprej določeni ceni, kar lahko v ameriškem borznem sistemu stori do določenega dne, ko opciji preneha veljavnost.

Prodajne opcije praviloma kupujejo borzni špekulanti, ki pričakujejo, da bo cena delnice, povezane z opcijo, v prihodnosti padla, ker pa jo bodo lahko takrat prodali po vnaprej določeni (višji) ceni, bodo s tem ustvarili dobiček. Prodajne opcije lahko njihov lastnik tudi proda, saj se njihova vrednost glede na gibanje cene osnovnega finančnega instrumenta (delnice) lahko spremeni. Bolj kot cena delnice pade, več bo vredna prodajna opcija (in obratno). 

Prevara, lažna trgovina
Novice Velika napaka razkrila podle načrte Ane in Tanje iz Maribora

Izvršilni direktor Palantirja: Burry je nor

Delnici Nvidie in Palantirja, proti katerima stavi Burry, sta v zadnjih dneh dosegli zgodovinski ceni, a sta po razkritju, da ima v lasti večje število prodajnih opcij, nekoliko upadli. Cena delnice družbe Palantir je samo danes padla za skoraj osem odstotkov. 

Cena delnice podjetja Palantir je od začetka novembra 2020 do danes narasla za skoraj 1.300 odstotkov. | Foto: Shutterstock Cena delnice podjetja Palantir je od začetka novembra 2020 do danes narasla za skoraj 1.300 odstotkov. Foto: Shutterstock

Izvršilni direktor družbe Palantir je Burryjevo naložbo, ki je na mere vzela njegovo podjetje in Nvidio, v izjavi za ameriški medij CNBC označil za absolutno norost. "Dve podjetij, proti katerima stavi, zaslužita ogromno denarja. To je zelo čudno. Absolutno noro," je dejal Karp.

Poteza Burryja je sicer nekoliko v nasprotju z njegovimi besedami izpred nekaj dni, ko je trenutno stanje na ameriških delniških trgih med vrsticami označil za balon, a pripomnil tudi, da je "včasih najboljša strategija za zmago ta, da sploh ne igraš igre". 

umetna inteligenca umetna inteligenca delnice borza
