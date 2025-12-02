Izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je razglasil rdeči alarm za celotno podjetje, saj se njihov klepetalni robot ChatGPT sooča z ostro konkurenco drugih tehnoloških velikanov, predvsem Googla, poročajo ameriški mediji. Kot je dejal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, vključno z načrtom za uvedbo oglaševanja v ChatGPT.

Kritičen trenutek za ChatGPT

Altman je v ponedeljkovem sporočilu zaposlenim opozoril, da se je podjetje znašlo v kritičnem trenutku za ChatGPT in da je treba vire nameniti za zaščito klepetalnega robota pred konkurenco, poročanje medijev The Information in Wall Street Journal povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Oglaševanja v ChatGPT še ne bo

Kot je napovedal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, med drugim tudi načrt za uvedbo oglaševanja v ChatGPT. OpenAI bo po Altmanovih besedah obenem zamaknil razvoj drugih produktov, kot so agenti umetne inteligence, ki so namenjeni avtomatizaciji nalog, povezanih z nakupovanjem in zdravjem.

Pretekli konec tedna se je razširila informacija, da OpenAI preizkuša možnost integracije oglasov v umetnointeligenčnega sogovornika ChatGPT. Foto: Shutterstock

Ogromni stroški za brezplačno umetno inteligenco

V zadnjem času se pojavljajo vprašanja, kako bo OpenAI lahko ustvarilo prihodke, s katerimi bodo pokrili ogromne stroške zagotavljanja umetne inteligence svojim več sto milijonom uporabnikov, od katerih večina storitev uporablja brezplačno, še navaja AFP.