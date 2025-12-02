Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Torek,
2. 12. 2025,
16.53

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
chatGPT umetna inteligenca umetna inteligenca Sam Altman

Torek, 2. 12. 2025, 16.53

40 minut

Sam Altman, direktor podjetja OpenAI, razglasil rdeči alarm

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Sam Altman, ChatGPT | Sam Altman velja za "čudežnega dečka" umetnointeligenčne industrije. | Foto Guliverimage

Sam Altman velja za "čudežnega dečka" umetnointeligenčne industrije.

Foto: Guliverimage

Izvršni direktor podjetja OpenAI Sam Altman je razglasil rdeči alarm za celotno podjetje, saj se njihov klepetalni robot ChatGPT sooča z ostro konkurenco drugih tehnoloških velikanov, predvsem Googla, poročajo ameriški mediji. Kot je dejal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, vključno z načrtom za uvedbo oglaševanja v ChatGPT.

Kritičen trenutek za ChatGPT

Altman je v ponedeljkovem sporočilu zaposlenim opozoril, da se je podjetje znašlo v kritičnem trenutku za ChatGPT in da je treba vire nameniti za zaščito klepetalnega robota pred konkurenco, poročanje medijev The Information in Wall Street Journal povzema francoska tiskovna agencija AFP.

ChatGPT, OpenAI
Novice ChatGPT: prihaja ogromna sprememba? Mnogi so zaskrbljeni.

Oglaševanja v ChatGPT še ne bo

Kot je napovedal Altman, bodo druge projekte zdaj zamaknili, med drugim tudi načrt za uvedbo oglaševanja v ChatGPT. OpenAI bo po Altmanovih besedah obenem zamaknil razvoj drugih produktov, kot so agenti umetne inteligence, ki so namenjeni avtomatizaciji nalog, povezanih z nakupovanjem in zdravjem.

Pretekli konec tedna se je razširila informacija, da OpenAI preizkuša možnost integracije oglasov v umetnointeligenčnega sogovornika ChatGPT. | Foto: Shutterstock Pretekli konec tedna se je razširila informacija, da OpenAI preizkuša možnost integracije oglasov v umetnointeligenčnega sogovornika ChatGPT. Foto: Shutterstock

Ogromni stroški za brezplačno umetno inteligenco

V zadnjem času se pojavljajo vprašanja, kako bo OpenAI lahko ustvarilo prihodke, s katerimi bodo pokrili ogromne stroške zagotavljanja umetne inteligence svojim več sto milijonom uporabnikov, od katerih večina storitev uporablja brezplačno, še navaja AFP.

chatGPT umetna inteligenca umetna inteligenca Sam Altman
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.