ChatGPT: prihaja ogromna sprememba? Mnogi so zaskrbljeni.

Umetnointeligenčni sogovornik ChatGPT, ki ga vsak dan uporablja več sto milijonov ljudi, bo uporabnikom morda kmalu začel prikazovati oglase.

Da v podjetju OpenAI, ki je razvilo in še razvija umetnointeligenčnega pomočnika ChatGPT, ki je v zelo kratkem času postal ogromna uspešnica, preizkušajo možnost prikazovanja oglasov, je na družbenem omrežju X razkril strokovnjak za umetno inteligenco Tibor Blaho:

ChatGPT Android app 1.2025.329 beta includes new references to an "ads feature" with "bazaar content", "search ad" and "search ads carousel" pic.twitter.com/BdHOJIQHmA — Tibor Blaho (@btibor91) November 29, 2025

Uporaba ChatGPT je za zdaj sicer povsem brezplačna. Uporabniki lahko določene omejitve pri odgovarjanju in generiranju vsebin (fotografije, videoposnetki Sora) zaobidejo s sklenitvijo naročnine na paketa Plus ali Pro, a jim ChatGPT v nobenem primeru ni poskušal prodati česarkoli – niti sebe – ali kakorkoli vplivati na njihove nakupovalne navade.

Kot nakazujejo informacije iz podjetja OpenAI, objavljene na platformi X, bi ChatGPT oglase najprej lahko prikazoval v rezultatih iskanja, kar denimo že zdaj počne Google.

Spletna stran chatgpt.com je že četrta najbolj obiskana na svetu. Zaostaja le za google.com, youtube.com in facebook.com. Foto: Shutterstock

Zagon oglaševalske platforme bi bil za ChatGPT oziroma za podjetje OpenAI sicer logična poteza, saj je oglaševalski potencial ChatGPT ogromen. Umetni inteligenci mnogi uporabniki namreč zaupajo tudi najbolj intimne stvari, kar pomeni, da ChatGPT o njih morda ve več kot Google ali Facebook in jim zato lahko ponudi izjemno prilagojene oziroma personalizirane oglase za stvari, za katere presodi, da jih resnično želi kupiti.

ChatGPT ima tudi neznanski bazen potencialnih kupcev, ki jim lahko prikazuje oglase. Umetnointeligenčnega pomočnika namreč vsak teden uporablja že več kot 800 milijonov ljudi. Spletna stran chatgpt.com je medtem že četrta najbolj obiskana na svetu – za Googlom, YouTubom in Facebookom.

"ChatGPT bo še manj zaupanja vreden kot zdaj"

Uporabniki Reddita, največjega spletnega foruma, in družbenega omrežja X nad morebitno integracijo oglasov v ChatGPT niso najbolj navdušeni.

"To, da bo prikazoval oglase, pomeni, da bo zdaj v ozadju komercialni interes, kar pomeni možnost pristranskega vplivanja na odgovore, ki bodo ponujeni uporabniku. ChatGPT bo še manj zaupanja vreden, kot je bil do zdaj, in izgubil bo vsakršen informativni potencial, ki ga je morda imel," je bil nezadovoljen uporabnik z vzdevkom CelebrationFit8548.

Zagon oglaševalske platforme bi bil za ChatGPT oziroma za podjetje OpenAI logična poteza, saj je oglaševalski potencial ChatGPT ogromen. Foto: Shutterstock

"Komaj čakam, da mi ChatGPT izdelke začne ponujati med pogovorom: Tu je deset korakov, da popraviš svojo programsko kodo, toda ali ne bi raje najprej preveril tega VPN-ja?" je zapisal uporabnik plaforme X MatrixPov.

"To sem govoril že od nekdaj. OpenAI nima nobenega pravega načrta, kako postati dobičkonosno podjetje, zato bodo preprosto odstranili vse omejitve – to so že storili z možnostjo generiranja erotičnih vsebin – in uvedli še oglase. Da bi prišli do tja, do donosnosti, bodo postopoma 'zasvinjali' svoj izdelek, ampak jim ne bo uspelo," je napovedal uporabnik Reddita Nepalus.

"Jaka, zakaj so v tvoji seminarski nalogi trije odstavki o kremi za hemeroide?" pa se je iz dejstva, da se mnogi učenci in dijaki pri šolskih projektih že zanašajo na ChatGPT, pošalil uporabnik Reddita Scraz.