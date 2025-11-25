UI: Piflanju je odklenkalo

Razmah umetne inteligence (UI) je odprl tudi vprašanja o tem, kako izvesti digitalno preobrazbo visokošolskega študija. Kakšna je prihodnost učenja, poučevanja, kako vrednotiti znanje in potrdila? Tehnološka vprašanja namreč vse bolj prehajajo v pedagoška in družbena, je ena od ključnih ugotovitev globalnega spletnega posveta o prihodnosti učenja, ki ga je organizirala fakulteta DOBA. "Znanje mora biti usmerjeno v to, kar študent zmore narediti, ne pa v to, kar se nauči na pamet," je izpostavil Ulf-Daniel Ehlers, profesor z Baden-Wuerttemberg Cooperative State University v nemškem Karlsruheju.

Predavatelji so razpravljali o tem, kako oblikovati učne procese, ki bodo sledili hitrim tehnološkim in družbenim spremembam, kako UI preoblikuje gramatiko učenja, pa tudi o tem, katere kompetence bo moral razvijati študent prihodnosti.

Foto: DOBA fakulteta

Konceptualne spremembe študija

Orodja UI niso nekaj novega, okoli nas so že nekaj desetletij, vendar danes izjemno hitro pridobivajo priljubljenost, predvsem generativna umetna inteligenca. Ta lahko generira nove, edinstvene vsebine, ki prej niso obstajale.

Razlogov za priljubljenost in skokovito naraščanje uporabe UI je več, meni Luka Tomat, predavatelj na ljubljanski ekonomski fakulteti. "Nova orodja so izjemno enostavna, tudi za tiste brez posebnega znanja s področja IT, in ponujajo številne načine uporabe," navaja. "Poleg tega je ustvarjanje vsebine in slik s pomočjo orodij UI poceni tako z vidika denarja kot časa," našteva.

Ena od glavnih sprememb, ki jih prinaša generativna UI (genUI), je, da bo veščina pisanja dolgih, dobro oblikovanih besedil izgubila vrednost, zato je nujno treba razmisliti, kaj bi radi naučili študente pri posameznem predmetu, še ugotavlja.

Mnogi si predstavljajo, da znanja zaradi razvoja UI pravzaprav ne potrebujejo več, saj so odgovori na katerokoli vprašanje le nekaj klikov stran. Pa je to res? "Orodja generativne UI delajo izjemno nenavadne napake. Zato je potreba po znanju še toliko večja, da te napake prepoznamo," poudarja Tomat.

Ni vse zlato ...

Seveda so orodja genUI koristna, dobro pa je vedeti, v katerih primerih jih je dobro uporabljati, kdaj pa se jim je bolje izogniti.

Foto: UL Ekonomska fakulteta

"GenUI uporabljamo pri opravilih, na področju katerih smo strokovnjaki, pri združevanju informacij, kjer je tveganje za napake nizko, ali pri opravilih, ki zahtevajo raznolikost. Lahko nam je v podporo pri iskanju različnih gledišč, iskanju drugega mnenja, pri programiranju, pa tudi pri rutinskih opravilih brez posebne vrednosti," Tomat našteje nekaj primerov.

Po drugi strani pa se je genUI bolje izogniti pri učenju in sintezi informacij ali kadar je potrebna visoka natančnost.

Zavedati se je treba tudi omejitev generativne UI; informacija bo morda delovala prepričljivo, a bo povsem napačna, saj genUI ne razume vsebine, ki jo ustvarja, in je tudi ne zna kritično ovrednotiti. Vsebina lahko temelji na podatkih s spletnih strani in družbenih omrežij, ki niso nujno preverjeni, lahko pa so pristranski, zastareli, celo žaljivi.

Kaj študentje smejo – nekaj primerov

"Povsem v redu je do neke mere uporabljati ChatGPT, vendar predvsem za pridobivanje idej oziroma usmeritev glede nadaljnjega raziskovanja ali strukturiranja odgovorov," pravi predavatelj Tomat.

Od študentov pričakuje, da bodo vedeli, o čem govorijo, in da odgovorov, pridobljenih s pomočjo UI, ne bodo zgolj skopirali. "Svoje odgovore morajo v celoti razumeti, saj jih lahko pokličem, da podajo dodatno ustno razlago teh odgovorov," pravi Tomat.

Predvsem pa opozarja k previdnosti: "ChatGPT si informacije in reference lahko tudi preprosto izmisli. Pa vendar, če se pojavi napaka, je to študentova napaka, ne napaka orodja."

Spremembe so seveda neizogibne, zato se je treba nenehno prilagajati in ostati odprt za nove pristope. Tomat je prepričan, da orodja lahko izboljšajo proces učenja, a za zdaj še ne morejo nadomestiti učiteljev.

Kot pravi, je uporaba genUI preprosta. Težje je vedeti, katere človeške sposobnosti je treba razviti, da bi bili uspešni. Če nas bo nekdo nadomestil, bo to nekdo, ki se je zavedel in razvil te sposobnosti, hkrati pa zna vključiti UI v smiselno delo, procese in odločitve.

"Kritično razmišljanje, kreativnost in čustvena inteligenca kljub vsemu ostajajo nenadomestljivi," je prepričan Tomat.