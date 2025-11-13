Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Konec resnične glasbe? Američane osvojila pesem, ki jo je ustvarila umetna inteligenca.

Foto: Shutterstock (AI-generated image)

Foto: Shutterstock (AI-generated image)

V ZDA imajo novo country uspešnico, ki pa je drugačna kot vse do zdaj – ustvarila jo je namreč umetna inteligenca.

Pesem Walk My Walk, ki jo izvaja izmišljena skupina Breaking Rust, se je prebila na vrh največkrat pretočenih country skladb v ZDA. Poslušalce je navdušila z neznansko generičnim besedilom o moškem, ki ga je teplo življenje, ki ima blatne kavbojke ter veliko brazgotin in je šel skozi pekel, a zdržal.

Izmišljeni izvajalec te skladbe, skupina Breaking Rust, si je nabrala že več kot dva milijona mesečnih poslušalcev na platformi Spotify, več njenih pesmi je nabralo že več kot milijon poslušanj, ena od skladb že 4,5 milijona. Kot "skladatelj" in "tekstopisec" skupine je na Spotify naveden neki Aubierre Rivaldo Taylor.

Prisluhnite:

Pri Billboardu so pred nekaj dnevi sporočili, da se na njihove glasbene lestvice prebija vse več izvajalcev, ki so produkt umetne inteligence, in da ta trend hitro pospešuje.

Glasbena industrija ima pri tem bolj malo zadržkov, založbe, celo velikani, kot je Universal Music Group, podpisujejo pogodbe z izvajalci, ki jih je ustvarila umetna inteligenca, oziroma s podjetji, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco.

Glasbeni mediji ob tem opozarjajo, da gre za skrb vzbujajoč trend, češ da se resnični glasbeniki težko prebijajo že brez konkurence v obliki umetne inteligence. "Zaradi UI-izvajalcev bo resničnim, človeškim izvajalcem še težje dobiti prepoznavnost, sploh na platformah za pretočno glasbo," je za Newsweek opozoril profesor glasbene tehnologije Jason Palamara in ob tem del krivde pripisal tudi občinstvu: "Očitno poslušalce bolj kot resnični izvajalci z resničnimi zgodbami privlačita kričeča produkcija in plehka besedila."

Dan Podjed
"Bo umetna inteligenca res prevzela vse službe? Nikakor"
