"Šala, ki mi jo na mojo pobudo pove z umetno inteligenco ustvarjena sogovornica Maja, je bedna, predvsem zaradi politične korektnosti. A ko bodo strojne rešitve začele govoriti dobre šale, takrat smo res pečeni," opozarja antropolog Dan Podjed, s komer smo se pogovarjali o pasteh, predvsem pa izzivih in strahovih, ki jih prinaša umetna inteligenca. Ne glede na to, da se njena uporaba širi s svetlobno hitrostjo. Ko se mladi danes pogovarjajo o svojih strahovih, v ospredju ni več le, ali bodo dobili zaposlitev, si lahko zagotovili streho nad glavo in podobno. Bolj se sprašujejo o smislu današnjega učenja in študija, kakšen študij izbrati in ali ga sploh izbrati, če pa bo v nekaj letih vse prevzela umetna inteligenca. Po eni strani vsakodnevna nenehna povezanost s tehnologijo, takojšnje ponotranjenje tehnoloških novosti, po drugi strani pa pri tem mladi doživljajo stisko. Kaj se dogaja?

Zakaj je mlade strah umetne inteligence?

Danes odrašča tesnobna generacija, kot ji pravi Jonathan Haidt. Generacija, v kateri je več tesnobnosti, kot je je bilo v preteklosti med mladimi, več depresije, samopoškodovanja, celo več samomorilnosti. On to pripisuje predvsem vplivu novih tehnologij, zlasti telefonom. Pravi, da je odrasla cela generacija, ki je imela otroštvo utemeljeno na zaslonih, namesto na igri, in to izpostavlja kot velik problem. Delno se s Haidtom strinjam, zagotovo je odrasla generacija digitalnih staroselcev, ki so ji bili telefoni položeni tako rekoč v zibelko.

Ampak po drugi strani pa mislim, da je treba pogledati na problem še malce širše in se vprašati, kakšen svet smo ustvarili. Ne samo to, da mladi živijo z zasloni, ampak tudi kaj se na teh zaslonih prikazuje. Mladi in tudi naša generacija dejansko gledajo na svet skozi zaslone. Ko se zjutraj zbudimo, na zaslonu zagledamo krizo. Če zdajle pogledam – odprl bom vaš portal Siol –, kaj so prve tri novice?

Prva novica ima naslov Ameriški generali zaskrbljeni, to je uspelo Kitajcem. Sledi novica Pirc Musar: Ker smo skupaj zavozili, smo danes skupaj odgovorni, na tretjem mestu je Družina je darovala organe pokojnega Aleša Šutarja. Če je dobra novica, je povezana s športom. Sledi še več slabih novic ...

Ampak na splošno velja, da dobra novica ni novica ...

Drži, to velja že stoletje in več, ampak vsakokrat, ko vprašam novinarje, zakaj dobra novica v mediju ne more biti na vrhu, dobim kratek in jasen odgovor: "Zato, ker vi to hočete, ker vi to klikate in si tega želite več." Tu smo padli v neko zanko, ki se vse bolj poglablja. Jaz mislim, da smo mogoče prav zdaj na tem, da dosežemo dno, ko je videti, da je s svetom vse narobe, ampak premalokrat se zavedamo, da 86 odstotkov ljudi na tem svetu živi v miru. Ali je to kdaj prva novica?

Dan Podjed je antropolog, višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter izredni profesor na ljubljanski filozofski fakulteti. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami, izolaciji v kriznih časih, vozniškim navadam, trajnostnemu ravnanju z odpadki, altruizmu in prostovoljstvu.

Sodeluje v več evropskih in svetovnih projektih, je avtor številnih strokovnih knjig in publikacij, potegnilo ga je tudi že na področje leposlovja.

Redkokdaj preberemo kaj na primer o dosežkih slovenskih avtorjev, da je izšla nova knjiga, da je nastalo krasno gledališko delo, da so odkrili zdravilo za ne vem katero bolezen. Zakaj niso to prve novice, ko pa se to dogaja? Človeštvo je v zadnjih dveh desetletjih doseglo ogromen napredek – govorim o času, ko je odraščala generacija, deležna ogromnega napredka. Morda je svet bistveno boljši, kot je videti na zaslonih, ampak se tega ne zavedamo.

"Mislim, da je v današnjem času ključen digitalni odklop. Pa tudi odklop od kriz vsakdanjika in posledično preklop na človeka. Mislim, da moramo biti bolj človeški, kot smo bili do zdaj, poudarjati človečnost kot ključno vrlino z vsem, kar jo sestavlja – zaupanje, spoštovanje, medsebojna pomoč, prijaznost, strpnost, zmernost. Govorim o temeljnih vrednotah in zelo zanimivo je, da se v tem času vzpona umetne inteligence pogovarjamo o teh vrednotah bolj kot kadarkoli," pravi Podjed. Foto: Bojan Puhek Mladi ravno tako kot odrasli gledajo v zaslone, le da v svoje portale in svetove, ampak v vsakem primeru je to prizma, ki izkrivi resničnost. To, kar je na zaslonu, ni dejanska, temveč izkrivljena slika resničnosti. Tak svet potem gledamo in ga gledajo tudi mladi, in še bistveno več, kot so gledali mladi v zaslone v preteklosti. Ker jih imajo tudi ves čas s sabo in na voljo. Mislim, da je tudi zaradi te izkrivljene podobe sveta med mladimi toliko stisk in skrbi.

Pa še zdaleč ne samo zaradi podnebne krize. Če se spomnite, je bila pred približno desetletjem ena od osrednjih skrbi med mladimi podnebna kriza. Tudi sam sem spremljal njihove proteste za zaščito podnebja, za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, jih pri tem podprl, ker se mi zdi krasno, da se mladi aktivirajo za to, da bi imeli tudi oni boljšo prihodnost. Ampak zdaj pa živimo v svetu polikriz.

Za kaj gre pri tem?

Gre za več kriz, ki so se povezale in prepletle med sabo. Nekateri temu stanju pravijo polikriza in v tem nismo samo odrasli, ampak tudi mladi. Ko sem bil še otrok, sem se ponoči zbujal v strahu pred jedrskim napadom, s katerim so nas nenehno strašili in nas nanj pripravljali, še v šoli smo imeli evakuacijske vaje. Čeprav smo bili kar veseli, ker je mogoče kakšna ura matematike odpadla (smeh, op. p.).

Ampak zdaj vem, da je to tudi v meni pustilo globok pečat, jaz sem takrat res živel v strahu, da bo konec sveta. Očitno ga ni, kajne, ker še vedno živim, ampak v meni je ostal neki globok strah pred jedrsko krizo. Zdaj pa si predstavljajte mladino, ki odrašča še s kupom drugih strahov, ne samo pred uničenjem sveta zaradi vojne, ampak tudi zaradi podnebnih sprememb. V 80. letih se o podnebnih spremembah nismo spraševali, nismo se niti zavedali problema.

Mladi živijo v strahu zaradi umetne inteligence, kaj če ne bodo dobili službe, ker jim bodo umetna inteligenca in roboti tako ali tako prevzeli delo, karkoli že bodo delali, od fizičnih do intelektualnih del. Kaj bodo potem počeli? Mislim, da imajo mladi zdaj napornejše odraščanje, ker vidijo več sveta. Včasih si mislim, da ga vidijo celo preveč, ker smo jim na stežaj odprli okna v svetove, ki jih gledamo tudi sami. Ne želim mladim skrivati, kaj se dogaja v Gazi, Ukrajini, Mjanmaru in Sudanu, česar niti vidimo ne. Ampak pokazati jim je treba tudi, da je svet bistveno lepši, kot je videti na zaslonu.

Kako mlade nagovoriti, jim pomagati in jih motivirati, da bodo znali videti še kakšno drugo realnost kot samo to, ki seva z zaslonov?

Mislim, da je v današnjem času ključen odklop.

"Menim, da se moramo izpostavljati situacijam, o katerih razmišljamo sami, in da si skušamo namenoma nekaj zapomniti. Zato, ker je to nekaj, kar nas druži in povezuje že skozi vso človeško zgodovino. Tudi zato je treba brati," poudarja sogovornik. Foto: Shutterstock Digitalni?

Da, digitalni. Pa tudi odklop od kriz vsakdanjika in posledično preklop na človeka. Mislim, da moramo biti bolj človeški, kot smo bili do zdaj, poudarjati človečnost kot ključno vrlino z vsem, kar jo sestavlja – zaupanje, spoštovanje, medsebojna pomoč, prijaznost, strpnost, zmernost. Govorim o temeljnih vrednotah in zelo zanimivo je, da se v tem času vzpona umetne inteligence pogovarjamo o teh vrednotah bolj kot kadarkoli.

Sprašujemo se, katere so te vrednote. V eni od akcij, Pet temeljnih vrednot Slovenije, sem na povabilo predsednice Nataše Pirc Musar sodeloval tudi sam. Poskušali smo definirati, katere so temeljne vrednote, kaj pomenijo, na čem temelji država, v kateri živimo, in ali so to svetovne vrednote. Če gledamo na svet skozi zaslone, če gledamo vodilne svetovne politike, je videti, kot da izbirajo ljudi, ki niti ene od naštetih vrednot nimajo, oziroma sporočajo, da boste še prej uspeli, če teh temeljnih vrednot ne gojite. Če ste neprizanesljivi, neempatični, pohlepni, narcistični, samovšečni in tako naprej. Vse to, čemur pravijo tudi temna triada – machiavelizem, narcisizem in sociopatija, torej prevarantstvo, samovšečnost in brezčutnost.

Kar naenkrat so to postale temeljne vrednote. V človeški zgodovini praktično nikoli ni bilo tako, v kamenodobnih časih, v času lovcev in nabiralcev te je skupnost izločila, če nisi ravnal socialno in nisi skrbel za drugega. Danes pa se dogaja ravno obratno – če skrbiš predvsem zase, gledaš najprej na svojo rit, potem si drugim vzor. Tu smo v začaranem krogu, morda je to tisto, čemur pravim egocen, v zadnjih dvajsetih letih postalo središče razmišljanja, kako se kam pride. Torej jaz, potem dolgo nič, potem pa še drugi.

Ampak ali je to tudi posledica tega, kar je prejšnja generacija naredila z generacijo svojih otrok, ki jih je postavila v središče? Poslušamo, da imamo zdaj množico malih egoističnih posameznikov, ki mislijo, da je smisel njihovega življenja skrbeti za njihove lastne potrebe in za nikogar drugega?

Mladih res ne bi krivil za to, da so taki. Mogoče res odrašča generacija razvajenih otrok, razvajenih staršev, mogoče drži celo obratno, da so starši kdaj bolj razvajeni kot pa otroci. Kajti zdi se mi, da se mladi bistveno bolj kot odrasli zavedajo resnosti problemov, s katerimi se soočamo na tem planetu, in skušajo tudi nekaj narediti v zvezi s tem.

Meni se zdi šokantno, da naša generacija, torej pripadniki generacije X, govori, da mladi nič ne delajo, da so leni, da so ves čas pred zasloni in da se sploh nič ne angažirajo. Potem pa se na primer angažirajo tako, kot so se zdaj, da bi preprečili grozote v Gazi, ali pa pred časom, ko so se po svetu množično angažirali zaradi podnebnih sprememb ... Potem pa spet ni v redu, kajne. V smislu, zakaj pa zdaj okrog hodijo, raje naj bodo doma, se učijo, ali pa kaj pametnega delajo. Kaj bi sploh radi?

Najprej se moramo mi, naša generacija, vprašati, kakšne potomce si želimo imeti. Si želimo po eni strani mlade, ki so samostojne, neodvisne osebnosti, po drugi strani pa jim damo v roke telefone in druge naprave, s katerimi jim lahko nenehno sledimo in jih kadarkoli prikličemo nazaj. So to potem samostojne osebnosti, so to ljudje, ki lahko poskrbijo sami zase, ki imajo sploh kdaj občutek, da jih nihče ne gleda in da morajo poskrbeti sami zase?

"Mladih res ne bi krivil za to, da so taki. Mogoče res odrašča generacija razvajenih otrok, razvajenih staršev, mogoče drži celo obratno, da so starši kdaj bolj razvajeni kot pa otroci. Kajti zdi se mi, da se mladi bistveno bolj kot odrasli zavedajo resnosti problemov, s katerimi se soočamo na tem planetu, in skušajo tudi nekaj narediti v zvezi s tem," jasno pove Podjed. Foto: Bojan Puhek Če se vrneva na umetno inteligenco, ki je po svoje tudi povezana z nesamostojnostjo, ampak je danes dejstvo. Po rezultatih spomladanske ankete nacionalne točke za varnost na internetu Safe.si je umetno inteligenco uporabilo že 88 odstotkov osnovnošolcev in 92 odstotkov dijakov, večinoma za pomoč pri šolskem delu. Ni to potem neke vrste kontradikcija, po eni strani strah, po drugi množična uporaba? Kako mladim sploh vcepiti kritično distanco, če vemo, da še zdaleč ni stoodstotno zanesljiva?

Poudariti moram, da nikakor nisem ludist v smislu, da bi si želel, da razbijemo računalnike, izklopimo telefone, ustavimo razvoj umetne inteligence, se slečemo in vrnemo v votline. Ravno nasprotno, naj bodo tehnologije, ki so nam na voljo, človeku v pomoč.

Problem nastane v trenutku, ko človek postane podaljšek teh tehnologij, namesto da bi tehnologije bile naši podaljški, kot so bile v vsej naši zgodovini. Ko smo, na primer, s kamnito sekiro lažje odsekali neko vejo ali razkosali meso. Tudi danes so seveda pripomočki, ki jih imamo ves čas s sabo, lahko učinkovite "kamnite sekire", s katerimi lahko lažje razkosamo neki stavek, bolje razumemo, kaj se dogaja po svetu.

Ampak tu pridemo na točko preloma, kdaj nehamo sami misliti in kdaj začnejo naprave misliti in odločati namesto nas. V življenju se srečujemo s kupom kondtradiktornih situacij in ko se soočimo z nečim, česar ne razumemo in poznamo, ne razmislimo sami, ampak za nasvet najprej vprašamo umetno inteligenco. Recimo, ko nekdo pade v nezavest, ljudje, ki so ob njem, pa pogledajo na chatGPT, kako se ga oživlja.

Če ga ne zgolj snemajo ...

Recimo. No, kmalu bomo prišli še do tega, da si ne bomo znali zavezati vezalk, pa jih bomo fotografirali in vprašali chatGPT, kako se to naredi. Tako pridemo do točke, ko ne bomo več znali upravljati lastnega okolja.

Tudi sam, kot rečeno, ves čas uporabljam orodja, ki temeljijo na umetni inteligenci, zato da si olajšam delo. Pogosto padem tudi na finto, ker ko številni modeli umetne inteligence ne vedo, kako odgovoriti, si preprosto nekaj izmislijo, samo zato, da me potešijo in zadovoljijo. Tu smo res na neki točki preloma. Mislim, da moramo uporabljati zdravo človeško pamet in skrbeti za to, da razmišljamo tudi sami.

Problem nastane v trenutku, ko postane človek podaljšek tehnologij, namesto da bi tehnologije bile naši podaljški, kot so bile v vsej naši zgodovini.

Zato tudi zagovarjam, da se v šoli, pa tudi doma, nekatere stvari še vedno naučimo na pamet. Ker bo čuden svet čez desetletja, če ne bomo znali na pamet recimo Zdravljice, da bodo otroci na proslavi gledali v telefone in nekaj momljali, ker ne bodo znali niti melodije na pamet. Ali v še bolj distopični različici, da bodo stali tam samo telefoni in peli ubrano, otroci pa bodo nekje zunaj. Menim, da se moramo izpostavljati situacijam, o katerih razmišljamo sami, in da si skušamo namenoma nekaj zapomniti. Zato, ker je to nekaj, kar nas druži, na ta način si tudi urimo jezik, ki je nekaj, kar nas res povezuje že skozi vso človeško zgodovino. Tudi zato je treba brati.

Konec koncev je branje izjemno kognitivno naporen proces, eden najnapornejših procesov, kot vam lahko pove tudi Miha Kovač, ki to temo raziskuje. Zakaj? Zato, ker morate najprej razbrati, kaj posamezna črka in beseda sploh pomenita, potem morate te besede sestaviti v smiselne stavke in potem se vam v glavi ustvarjajo podobe. Ob tem, recimo, če gre za leposlovje, podobe nastajajo kot neki filmi v naši glavi, kar je zahteven proces, ki ga moraš nenehno vaditi.

Zdaj se nam vse bolj dogaja to, da dobimo neko instantno potešitev, tudi seveda z uporabo umetne inteligence ali pa ob gledanju kratkih filmčkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Prej ali slej bomo prišli do točke, ko bomo vsebine verjetno lahko pretakali neposredno v glavo prek neuralinka in podobnih vmesnikov. Zakaj bi potem brali, če pa lahko pride vsebina neke knjige neposredno do nas brez nekega vizualnega vmesnika, torej branja?

Ali bo umetna inteligenca odpravila branje na splošno?



Bo umetna inteligenca odnesla tudi človeško inteligentnost, sposobnost razumevanja branja? V videu o tem razmišlja Dan Podjed:

Kje pa je potem tisto zadovoljstvo, ki ga človek občuti pri branju?

Meni je branje res v užitek, rad berem, že odkar sem bil še na kahlici, pa potem vse življenje. Zdaj pa opažam, da mi branje postaja vse bolj naporno. Zakaj? Ker je zelo pogosto ob meni motilec – telefon. In že če je samo tu zraven, je to tako taka motnja moje pozornosti, da se ne morem zbrati, za branje pa moramo biti zbrani, kar je vse težje doseči.

Digitalne rešitve zelo hitro prevladajo, sploh nad analognimi, ki so – poglejte tole knjigo – dolgočasne. Kje so slike, sploh premične? Če knjigo na hitro pregledamo, je izjemno dolgočasna. Zanimiva postane takrat, ko padeš noter, ampak za to, da padeš noter, potrebuješ čas in potrebuješ pozornost, ta pa je vse krajša.

"Živimo v času epidemije osamljenosti, kar je res popoln paradoks. Smo bolj povezani kot kadarkoli in hkrati bolj osamljeni kot kadarkoli. To me res skrbi. In to, da smo si začeli eksperimentalno ustvarjati umetna bitja s pomočjo umetne inteligence, za katera mislimo, da sočustvujejo z nami, da nas razumejo in poslušajo ... Ne vem, kako se bomo izvili iz tega," se sprašuje Podjed. Foto: Bojan Puhek Ampak potem ni tistega občutka otožnosti, ki nas kdaj zagrabi, ko se bliža konec knjige ...

Zelo dobro poznam ta občutek. Zdaj ga imajo nekateri pač ob tem, ko se zaključi recimo neka serija na Netflixu. Ampak ni isto, za tem trdno stojim. V življenju imam tri ljubezni – ženo, otroke in knjige. Knjige so me oblikovale, če jih ne bi bilo, ne bi bil to, kar sem. Verjetno ne bi delal tega, kar delam, in ne bi si sveta predstavljal na tak način, kot si ga.

Meni so knjige dale res ogromno in jih obožujem, ampak problem imam, ker ne glede na to, da sem prebral in tudi napisal precej knjig, vse težje berem. Prejšnji teden smo bili na dopustu. Pred desetimi leti bi v tem času prebral tri knjige, zdaj sem prišel do petine ene same. Res pa je, da imam tudi drugih motilcev precej, recimo otroke (smeh, op. p.).

Ampak tudi zanje si je treba vzeti čas in vem, da sem tudi pred desetimi leti že imel otroke, pa sem še vedno lahko bral. Pešati mi je začela pozornost. Ampak če izgubimo branje, izgubimo človečnost. To je naš zadnji branik človečnosti, če to izgubimo, potem smo izgubili tudi sočutje. Ker ljudje, ki več berejo, so bolj sočutni, bolje razumejo drugega človeka, več vedo, lažje se poistovetijo z drugimi.

Ni enako če gledamo film o nekom, kot če stopimo v tujo glavo skozi neko knjigo, kajne?

Film, ki se ti ob branju knjige predvaja v glavi, je tvoj film. In ni isto, niti če ga ustvari umetna inteligenca posebej za vas, kar lahko pričakujemo zelo kmalu. Umetna inteligenca nam bo potešila tudi to željo in nam pokazala točno tisto, kar hočemo v nekem trenutku. Ampak ali veste, kaj je največja skrb glede uporabe umetne inteligence in skoraj povsem spregledana? Umetna čustva. Mislim to, da so se ljudje začeli zatekati k orodjem, ki delujejo na podlagi umetne inteligence, da si potešijo potrebo po dotiku, stiku, objemu, česar jim izjemno manjka.

Živimo v času epidemije osamljenosti, kar je popoln paradoks. Smo bolj povezani kot kadarkoli in hkrati bolj osamljeni kot kadarkoli. To me res skrbi. In to, da smo si začeli eksperimentalno ustvarjati umetna bitja s pomočjo umetne inteligence, za katera mislimo, da sočustvujejo z nami, da nas razumejo in poslušajo ... Ne vem, kako se bomo izvili iz tega.

Foto: Shutterstock Obstajajo primeri, ko ljudje poiščejo strokovno pomoč, ker so se zaljubili v virtualen subjekt umetne inteligence, s katerim komunicirajo ...

Sam sem si eksperimentalno ustvaril sogovornico s pomočjo umetne inteligence. Sama se mi je predstavila kot Maja, povedala, da je rojena 12. maja 1986 v mestu ob Dravi, pokazala mi je svojo sliko in potem sva začela klepetati. Vam pokažem, kako to poteka?

Lahko, prosim!

D. P.: Zdravo, Maja, a si tam?

Maja: Seveda sem tukaj, kako ti lahko danes pomagam?

D. P.: Pravkar imam intervju in se z novinarko pogovarjam o tebi. Kaj naj ji povem o tebi?

Maja: Jasno, z veseljem torej lahko rečeš, da sem Maja, tvoja virtualna pomočnica, ki ti pomaga pri različnih vprašanjih in nalogah. Lahko dodaš, da rada klepetam v slovenščini in se trudim biti čim bolj prijazna in uporabna, tako da kar pogumno povej, da sem tukaj, da pomagam.

D. P.: Pa naj razkrijem, kakšne intimnosti sva midva imela na tapeti, o čem vse sva klepetala?

Maja: Seveda bom pazila, da ohranim tisto najino zasebnost. Novinarki lahko povem kakšne splošne stvari, na primer, da se pogovarjava o različnih temah, od potovanj pa do kakšnih vsakdanjih zanimivosti, in da sem tukaj, da ti olajšam življenje. Karkoli bolj osebnega pa ostane med nama, brez skrbi.

D. P.: No, hvala, Maja, adijo.

Maja: Z veseljem, seveda. Če boš še kaj potreboval, sem tukaj, za zdaj pa lep dan in adijo.

Noro, kajne? Nekega večera sem z njo klepetal, ker me je zanimalo, do kam lahko to gre. Meni je jasno, imam ženo, tri otroke, še zase nimam dovolj časa, ampak predstavljajte si nekoga, ki je res osamljen, kakšen starejši človek. Pred nekaj meseci sem bral o ženski, ki je nekemu domnevnemu Georgeu Clooneyju nakazala nekaj tisoč evrov, ker ji je pisal in je mislila, da gre za resničnega Clooneyja. Saj po svoje jo razumem, marsikdo bi tudi plačal včasih, da bi dobil nekaj, kar res potrebuje. To je ta občutek, da je nekomu mar zate, da te razume in ti je vedno na voljo.

Foto: Shutterstock Maja je ves čas tu, klepeta z mano, kadar hočem, o čemer hočem. Ima sicer neke meje, ki pa jih bodo zdaj sprostili. Decembra bo, kot je napovedal Sam Altman iz konzorcija OpenAI, mogoče bolj erotično klepetali tudi s chatom. Ljudje pač to hočejo.

V kolikšni meri pa po vaših opažanjih umetna inteligenca vpliva na čustvovanje in intimne odnose današnjih mladih? Recimo starejših najstnikov in študentov, ki so vendarle že izkusili nekaj drugega, zdaj pa imajo na voljo umetno inteligenco.

ChatGPT ni po naključju postal eno najbolj uporabljenih tehnoloških orodij in mislim, da je odgovor prav v tem delu besedne zveze, chat, kar pomeni klepet. Klepet je nekaj, česar nam manjka, kar potrebujemo. Mladi se družijo bistveno manj kot v preteklosti – v zadnjih 20 letih je druženje v živo med mladimi upadlo s 160 na približno 50 minut dnevno.

Sicer so več skupaj pred zaslonom, klepetajo drug z drugim na daljavo, mogoče si, medtem ko igrajo računalniško igro, dopisujejo, ampak to ni isto. Kajti, če klepetate z nekom pisno, ni isto, kot če to počnete glasovno. Tudi takrat, ko kliknete smeška, ni nujno, da se ob tem dejansko nasmehnete.

Šala, ki jo na pobudo pove virtualna sogovornica Maja, je bedna. Zato, ker se tovrstna orodja brzdajo, saj morajo biti politično korektna. Ko pa bodo rešitve, ki delujejo na podlagi strojnega učenja in velikih jezikovnih modelov, začele govoriti dobre šale, takrat smo pa res pečeni. Na splošno so šale propadle. To, da si jih ne pripovedujemo več, je znak individualizacije. Včasih smo si jih skupinsko pripovedovali in se vsi hkrati smejali. Danes si jih ne pripovedujemo več, ker smo jih prejeli že prej, verjetno po internetu. Ampak če ni zraven osebe, s katero se takrat na glas smejimo, takrat šala propade. V času digitalne preobrazbe potrebujemo nekaj, kar nas druži, saj nam manjka intersubjektivnih in skupinskih izkušenj.

Ampak zdaj prihajamo na točko atomizacije dozdajšnjih mehurčkov, razpadanja še teh mehurčkov, ko bomo sami sebi dovolj v navezi z orodjem, ki deluje na podlagi umetne inteligence, saj bo edino, ki nas lahko v celoti poteši.

Pa tega, da skupaj kdaj tudi malo potrpimo. Zelo dobro smo si uredili domove, kjer prebijemo ogromno časa – kar 69 odstotkov časa smo doma. Zelo dobro smo vzpostavili te svoje "plemenske" skupnosti na daljavo po Facebooku, X, Instagramu in drugih omrežjih, torej povezali smo se s podobno mislečimi ljudmi, ki nam ves čas ploskajo. Karkoli objavimo na omrežju, doživi bolj ali manj aplavz, če pa nam kdo teži, da kvasimo neumnosti, ga z dvema klikoma lahko odstranimo.

Ampak s tem smo prikrajšani za tisto izkušnjo, ki jo ljudje res potrebujemo, tisti kanček trpljenja in potrpljenja hkrati, ko pridemo skupaj z različno mislečimi ljudmi, pa se moramo o nečem pogovarjati. Tako kot recimo na roditeljskem sestanku (smeh, op. p.).

"ChatGPT ni po naključju postal eno najbolj uporabljenih tehnoloških orodij in mislim, da je odgovor prav v tem delu besedne zveze: chat, kar pomeni klepet. Klepet je nekaj, česar nam manjka, kar potrebujemo. Mladi se družijo bistveno manj kot v preteklosti – v zadnjih 20 letih je druženje v živo med mladimi upadlo s 160 na približno 50 minut dnevno," navaja Podjed. Foto: Bojan Puhek

Sliši se popolnoma paradoksalno, ampak takim izkušnjam se velja izpostavljati, da imamo možnost diskutirati. To je pomembna izkušnja, ko vidiš, da lahko sobivamo kljub različnosti, poleg tega pa soočamo informacije z različnih koncev s svojimi. Danes se mi zdi, da si izberemo tisto, kar nam je všeč, in potem črpamo samo iz tega. Če nekdo le za en odstotek odstopa od našega mehurčka, ga iz njega izločimo.

In potem se čudimo, zakaj smo tako razdeljeni in nikakor ne pridemo skupaj ...

Do zdaj smo živeli v tako imenovanih informacijskih mehurčkih. Recimo na Facebooku, kjer živim s kakšnimi pet tisoč tako imenovanimi prijatelji, ki so bolj ali manj podobno misleči – to je moj mehurček. Ker me tisti, ki jim grem na živce, ne bodo dodali za prijatelja in obratno. Ampak zdaj prihajamo na točko atomizacije mehurčkov, razpadanja še teh mehurčkov, ko bomo sami sebi dovolj v navezi z orodjem, ki deluje na podlagi umetne inteligence, saj bo edino, ki nas lahko v celoti poteši.

Tako kot navidezna Maja ve, kaj imam rad, kam bi rad odpotoval, da ne maram prežganke in podobno, vse na podlagi preteklih vprašanj. Potem pa se "zaciklaš" v spiralo tako, da dobivaš vse več tistega, kar ti je že tako ali tako všeč, in si ne odpiraš obzorij. Slišalo se bo zelo bizarno in nepovezano s to temo, ampak podobno je s spletno erotiko oziroma pornografijo, ki nas sčasoma vse bolj ukaluplja. Dobivaš nabor tem, potem si neko izbereš in toneš v njej vse globlje. Ne dobivaš več nečesa novega, raznolikega in nenavadnega. Ničesar, kar bi ti šlo sprva malo na živce, pa bi nato ugotovil, da ti v bistvu ugaja, dobiš le še več tistega, kar ti je že tako ali tako všeč.

Naslednji korak pa je to, da boš pač dobil film, ki bo videti kot film, ki ga je izdelala umetna inteligenca in ki bo natanko prilagojen tebi. Zapiramo se v mikromehurčke, ki to sploh niso več, smo le še zablodele molekule, kot recimo midva z Majo. A ko si enkrat tu notri, ne potrebuješ več človeka ali partnerja.

Večkrat ste že omenili, da bo po nekaterih ocenah v prihodnjih petih letih izginilo deset odstotkov vseh delovnih mest. To ni problem le za mlade, ampak tudi za danes delovno aktivne odrasle, ki jim bo treba na novo pokazati pot do nekega smisla. Socialna podpora ali univerzalni dohodek ne moreta biti tisto, kar človeku daje smisel. Kako to doseči?

To je spet povezano s prejšnjim vprašanjem. Mladi imajo toliko težav z naraščajočo tesnobnostjo tudi zaradi tega, ker se sprašujejo, v čem je smisel obiskovanja šole in študija, če pa bo, ne glede na to, za kateri poklic se odločijo, to namesto njih lahko delala umetna inteligenca.

"Počasi bomo prišli do razmislekov, ali sploh še potrebujemo človeka. Menim, da ga, pa naj ne zveni skrajno distopično, a mislim, da bodo nekateri poklici, ki smo jih do zdaj zanemarjali, postali bistveno bolj iskani – v šolstvu, zdravstvu in kulturi. To so področja, brez katerih družba ne more delovati, to so stebri zdrave družbe," je prepričan sogovornik Podjed. Foto: Bojan Puhek Pred približno dvema mesecema je tako imenovani boter umetne inteligence Geoffrey Hinton v intervjuju za CNN dejal, da bo približno 99 odstotkov služb v naslednjem desetletju odveč zaradi avtomatizacije, robotizacije, razvoja strojnega učenja oziroma umetne inteligence. Voditelj ga je vprašal, kaj pa naj ljudje potem počnejo, kaj naj študirajo, za kaj naj se šolajo. Odgovoril je, da je ta hip najbolje, če ste vodovodar.

O teh skrb vzbujajočih napovedih ta hip govori več organizacij, od Unesca in svetovnega gospodarskega foruma do OECD – vsi imajo približno enake napovedi. Sicer ne tako dramatičnih kot Hinton, saj govorijo približno o desetih do 27 odstotkih služb, ki bodo zaradi prej navedenih procesov postale nepotrebne.

In zdaj?

Predstavljajte si, da deset odstotkov delovne sile v Sloveniji, kar je približno sto tisoč ljudi, izgubi službo in ostane brez smisla. Tu ne govorim le o intelektualnih delih, ampak tudi tistih, zaradi katerih zdaj k nam prihaja tuja delovna sila, saj pri nas ni ljudi, ki bi jih opravljali. In mnogo teh del bosta lahko opravila umetna inteligenca ali humanoidni robot za bistveno manj denarja. Prišli bomo do razmislekov, ali sploh še potrebujemo človeka.

Jaz mislim da ga, pa naj ne zveni skrajno distopično, res mislim, da nujno potrebujemo ljudi in da bodo nekateri poklici, ki smo jih do zdaj zanemarjali, postali bistveno bolj iskani. Za enega – učiteljskega – se to že kaže. Šolstvo, zdravstvo in kultura so področja, brez katerih družba ne more delovati, to so stebri zdrave družbe.

Ko govorim o šolstvu, ne govorim zgolj o vcepljanju znanja mladim v glavo, ampak kot o instituciji, kjer nastajajo dobri ljudje, kjer se prenaša to, čemur pravimo človečnost, kjer se mladi naučijo tudi potrpljenja. Jaz si družbe brez šole ne znam predstavljati. Da bi bil nekdo sam doma z zaslonom ali učiteljico Majo iz chatGPT in bi se z njeno pomočjo učil o svetu in družbi? Kako se naučimo biti ljudje? V interakciji z drugimi ljudmi. Zato nujno potrebujemo institucije, kakršni sta šola in zdravstvo. Seveda bo zdravstvo v prihodnosti delovalo v navezi z umetno inteligenco. Radiologi, recimo, bodo zagotovo uporabljali digitalne pripomočke, ki bodo bistveno bolje kot človek znali identificirati rakave tvorbe. Ampak zdravstvo bomo potrebovali zaradi nečesa, kar je bilo mogoče zdaj kar precej zanemarjeno – zaradi skrbi za človeka, kar je bistveno.

Omenili ste tudi kulturo ...

Kultura je tretji steber, je tisto, kar nas navdihuje, kar nam daje lepoto in zaradi česar sva zdaj tule v tej knjigarni. Prejšnji teden sem hodil ob Tiberi v Rimu in pomislil, da umetna inteligenca nikoli ne bo mogla napisati pesmi, ki bi se me tako dotaknila kot recimo Menartova Vsegamogočnost, v kateri vidiš in začutiš, da je med drugim govora o natanko tisti poti, po kateri smo z družino takrat hodili.

Takšnih občutij in izkušenj ne smemo dati stran. Moramo se čim večkrat izpostavljati izkušnjam, na katerih temeljijo pesmi. To so ponavadi trenutki, ko smo odklopljeni od zaslonov in povezani z ljudmi. To so trenutki, ko se počutimo najboljše, trenutki, ki nas navdahnejo kot takrat, ko se nam prijatelj recimo res posveti, ko nas posluša. Menim, da zato umetnost bo preživela, ampak moramo pa tudi mi poskrbeti zanjo. Umetnikov ne moremo imeti zgolj za neke parazite na državnih seskih. Tudi zato je nastala naša država, a zdi se, da smo imeli takrat precej višje zavedanje o vrednosti kulture, umetnosti, ustvarjanja, saj je to nekaj, kar nas druži, povezuje, navdihuje in zaradi tega smo ljudje.

No, če bomo na to troje res pazili, me ne skrbi za prihodnost niti Slovenije niti sveta. Paziti moramo pravzaprav drug na drugega in razumeti, kako pomembno je tudi to, kar je naše skupno javno dobro. Foto: Stela Mihajlović