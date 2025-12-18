V sredo, 17. 12. 2025, je v največji celjski nakupovalni destinaciji svoja vrata odprla nova prodajalna HalfPrice, ki je bila med kupci že pred odprtjem zelo pričakovana. Gre za sodoben trgovski koncept, ki ponuja priznane blagovne znamke po bistveno ugodnejših cenah in s tem prinaša svež veter v nakupovalno ponudbo mesta Celje.

Ob otvoritvi je Nena Horvat, vodja marketinga Citycentra Celje, poslovodji nove prodajalne Ajli Šljivar izrekla toplo dobrodošlico ter poudarila, da Citycenter Celje z novo pridobitvijo nadaljuje svojo usmeritev v raznoliko, dostopno in kakovostno nakupovalno izkušnjo za vse generacije.

"Veseli nas, da lahko v Citycentru Celje pozdravimo koncept, ki je v številnih evropskih mestih že zelo priljubljen. Obisk je že prvi dan izjemen, celo večji, kot smo si ga obetali. Kupce čaka pestra in široka izbira kakovostnih izdelkov po izjemnih cenah – za ženske, moške in otroke, pa tudi kozmetika ter izdelki za dom. Vabljeni, da se sami prepričate," je ob odprtju povedala Nena Horvat.

Tudi poslovodkinja prodajalne Ajla Šljivar je izpostavila odličen odziv obiskovalcev in dodala, da so pozitivni prvi vtisi potrditev, da je bil prihod prodajalne HalfPrice v Celje prava odločitev. Poudarja, da gre za ponudbo dizajnerskih blagovnih znamk s popusti vse do 80 odstotkov. Marsikateri kos oblačila ali obutve pa je na voljo le v enem kosu. Koncept HalfPrice od kupcev, ki bi radi kupili izdelke v svoji velikosti, spodbuja, da trgovino pogosto obiskujejo.

Nena Horvat, vodja marketinga, in Ajla Šljivar, vodja poslovalnice HalfPrice Foto: Mediaspeed

Prodajalna HalfPrice se v Citycentru Celje razprostira v dveh nadstropjih in ponuja širok nabor oblačil, obutve, modnih dodatkov, kozmetike, izdelkov za dom in prigrizkov. Ponudba se nenehno dopolnjuje in spreminja, zato vsak obisk prinaša novo in drugačno nakupovalno izkušnjo. Z odprtjem prodajalne HalfPrice Citycenter Celje dodatno utrjuje svoj položaj osrednje nakupovalne destinacije v širši celjski regiji ter obiskovalcem ponuja še več razlogov za obisk.

Odprtje prodajalne HalfPrice v Citycentru Celje Foto: Mediaspeed

Citycenter Celje – upravlja družba SES Nakupovalno destinacijo Citycenter Celje upravlja družba SES Spar European Shopping Centers. S svojo pestro ponudbo več kot 90 prodajaln, kavarn in restavracij obiskovalcem ponuja edinstveno nakupovalno izkušnjo. Združuje priznane mednarodne in domače blagovne znamke, kot so INTERSPAR, Hervis, H&M, C&A, Müller, McDonald's, Lisca, Vitapur, Zlatarna Celje in številne druge. Citycenter Celje redno prireja raznolike dogodke za vse generacije ter z 32 tisoč m² nakupovalnih površin in največjim številom e-polnilnic za električna vozila v garažni hiši na Celjskem predstavlja največjo nakupovalno destinacijo v širši regiji. Je ponosni nosilec certifikata TÜV za sistem energetskega upravljanja po standardu EN: ISO 50001 ter že vrsto let postavlja standarde sodobnega nakupovanja. SES Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 32 nakupovalnih lokacij v srednji, južni in vzhodni Evropi ter eno nakupovalno ulico na Dunaju. Najemniki v nakupovalnih destinacijah SES so leta 2024 z več kot 117 milijoni obiskovalcev na leto ustvarili 3,54 milijarde evrov prihodkov iz prodaje. Družba SES je vodilna na trgu velikih nakupovalnih središč v Avstriji in Sloveniji. SES je podjetje v skupini SPAR Avstrija. Več informacij na: www.city-center.si in www.ses-european.com.

Naročnik oglasnega sporočila je CITYCENTER CELJE.