Ni časa za kuhanje? Tako lahko brez zapletenih priprav postrežete vrhunske jedi

Prazniki pogosto od nas zahtevajo veliko – od nakupov do družinskih obiskov, zato kuhanje vrhunskih jedi pogosto postavimo na stranski tir. Kljub želji po popolni mizi mnogi preprosto nimajo časa, znanja ali možnosti, da bi pripravili jedi na ravni restavracij, nagrajenih z Michelinovo zvezdico.

Spar Premium je v sodelovanju s slovenskimi kulinaričnimi mojstri – Gregorjem Vračkom, Urošem Štefelinom in Urošem Fakučem – ustvaril linijo izdelkov, ki ta problem elegantno rešuje: vrhunska praznična kulinarika brez zapletenih receptov, dolgih postopkov in stresne priprave. Rezultat? Praznična miza, ki navduši – tudi če sami ne kuhate vrhunskih jedi.

Sadni kolač Gregorja Vračka – ročno delo vrhunskega kuharskega mojstra

Priprava tradicionalnega sadnega kolača je običajno dolgotrajna: zahteva natančne postopke, skrbno ravnotežje okusov in dolgo peko. Gregor Vračko je ta izziv rešil tako, da je vsak kolač osebno spekel v svoji pekarni – z razkošnim mandljevim polnilom, rozinami in kandiranim sadjem, ki poskrbijo za pristno, aromatično praznično izkušnjo. Namesto naporne priprave sladico preprosto postavite na mizo.

Vračko obenem ponuja tudi druge izdelke za brezhiben praznični vtis: elegantne makrone, droženi kruh Hiše Denk ter pašteto iz krškopoljca, s katerimi brez napora ustvarite razkošen uvod v praznično pojedino.

Telečja pečenka Uroša Štefelina – vrhunec tradicije, ki ga samo še pogrejete

Telečja pečenka je ena najzahtevnejših prazničnih jedi – od izbire mesa do priprave nadeva in omake. Uroš Štefelin je zato ustvaril pečenko, ki požanje pohvale že brez kuharskega znanja: telečje meso je polnjeno z izbranimi jurčki in domačo dimljeno slanino, nadev pa je pripravljen brez jajc, zato ohranja čist okus in naravno teksturo. Priložen je tudi telečji fond, ki poskrbi za omako restavracijskega nivoja brez dodanih arom ali ojačevalcev okusa.

Tudi druge Štefelinove jedi so zasnovane tako, da jih doma preprosto dokončate: želodec z jurčki – narezek, marinirana svinjska krača, ki zahteva le še zadnje segrevanje, ter chefova francoska solata, popolna spremljava prazničnih mesnih jedi.

Mangov cheesecake Uroša Fakuča – osvežilna praznična pika na i

Mangov cheesecake je sladica, ki zahteva čas, natančnost in izkušnje: hrustljava podlaga, natančna tekstura kreme in idealno ravnovesje okusov. Zato je Uroš Fakuč sladico ustvaril sam, vi pa jo samo servirate. Cheesecake vsebuje 15 odstotkov manga, počiva na lešnikovi linški podlagi, celotna sladica pa je ročno izdelana, kar se odraža v njeni popolni strukturiranosti.

Njegovi drugi izdelki prav tako olajšajo praznično gostovanje: razkošen bakalar s tartufi, puhast panetone z rozinami in kandirano pomarančo ter kozice v mangovi omaki ponujajo hitro pripravo jedi, ki delujejo, kot bi jih ustvarili v vrhunski kuhinji.

Zakaj je to popolna rešitev za praznični čas?

Z izdelki Spar Premium lahko v domači kuhinji ustvarite vrhunsko praznično izkušnjo, tudi če nimate časa za celodnevno kuhanje ali niste prepričani v svoje kuharsko znanje. Jed, ki običajno zahteva ure dela, postane preprosta, hitra, a še vedno vrhunska. Praznike tako preživite manj v kuhinji in več z ljudmi, ki vam največ pomenijo.

