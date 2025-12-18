Prenosa Oskarjev ne bo več na televiziji

Stota podelitev filmskih nagrad oskar bo zadnja, ki jo bo občinstvo spremljalo v televizijskem prenosu. Z letom 2029 se namreč Oskarji selijo na YouTube.

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je v sredo naznanila, da so sklenili novo sodelovanje s platformo YouTube, ki bo od leta 2029 imela ekskluzivne pravice za prenos podelitve oskarjev.

S tem se končuje dolgoletno partnerstvo s televizijsko hišo ABC, ki je v lastništvu Disneyja in ki je bila več desetletij dom Oskarjev. Na ABC bodo tako prenašali le še tri naslednje podelitve vključno z jubilejno stoto, ki bo leta 2028.

Ta drastična odločitev je še en signal, da se razmerje moči v zabavni oziroma medijski industriji izrazito spreminja, za kar so odgovorne predvsem pretočne platforme, kot sta YouTube in Netflix.

Foto: Guliverimage

Po poročanju ameriških medijev je filmska akademija pravice za prihodnje prenose Oskarjev v zadnjih tednih ponujala na dražbi, na kateri je YouTube s svojo ponudbo očitno premagal televizijo ABC.

"Oskarji so ena od naših ključnih institucij, ki slavi izvrstnost v pripovedovanju zgodb in umetnosti," je ob novici o novem domovanju Oskarjev dejal izvršni direktor YouTuba Neal Mohan, "partnerstvo z Akademijo bo navdihnilo novo generacijo kreativnosti in ljubiteljev filma, obenem pa ostajamo zvesti oskarjevski dediščini."