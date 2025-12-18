Supernova z donacijo podarila nasmeh otrokom, ki to najbolj potrebujejo

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se ob koncu leta v Supernovi povezali s programom Botrstvo , ki deluje pod okriljem Zveze Anita Ogulin , in z deset tisoč evri v obliki Darilnih kartic Supernova obdarili 200 otrok iz socialno šibkih družin v različnih krajih po Sloveniji.

Predstavnica odnosov z javnostmi Zveze Anita Ogulin Špela Pečlin, vodja marketinga Supernova Slovenija Zorica Lazić in sekretarka Zveze Anita Ogulin Tanja Petek Foto: Supernova

Darilne kartice Supernova omogočajo enostavno in brezskrbno nakupovanje že v 22 nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji in so zato res priročno darilo, ki odpira neskončno možnosti v prazničnem času. Otroci (in njihove družine) so si lahko izbrali nova oblačila, čevlje, knjige, tehnologijo, igrače … skratka vse, kar jim vsaj nekoliko olajša praznični čas ter za nekaj časa breme vsakdanjega življenja nadomesti z iskreno srčnostjo in nasmehom.

V Zvezi Anita Ogulin dobro poznajo stiske otrok in socialno šibkih družin, zato smo ravno njim zaupali pomembno nalogo razdelitve Darilnih kartic Supernova tistim, ki najbolj potrebujejo kanček praznične čarobnosti.

Program Botrstvo otrokom in mladostnikom, ki se soočajo s finančnimi stiskami, že vrsto let omogoča dostop do osnovnih potrebščin in drobnih radosti. Zveza Anita Ogulin, pod okriljem katere deluje, pa skrbi za transparentno delovanje in spodbuja dolgoročne vezi pomoči in zaupanja.

Prav vsaka, tudi še tako majhna gesta, lahko nariše velik praznični nasmeh. Več informacij o programu Botrstvo in načine, kako lahko tudi ti pomagaš, najdeš na boter.si. Ne pozabimo tudi, da lahko prav vsak daruje tudi svoj en odstotek dohodnine in tako brez dodatnih stroškov pomaga otrokom v stiski.

Skupaj lahko z drobnimi, a srčnimi dejanji ustvarimo praznike, ki zažarijo v otroških očeh. Ponosni smo, da smo v Supernovi del te čarobne zgodbe.

Foto: Supernova

Zavedamo se, da praznična čarobnost ne pride sama od sebe, zato nas veseli, da lahko s svojo donacijo pomagamo otrokom in njihovim družinam, da doživijo vsaj nekaj brezskrbnih trenutkov. Upamo, da bo vsak otrok pod smrečico našel uresničeno svojo majhno, a dragoceno željo.

