Pogumni Božički s strehe prinesli upanje in veselje v bolniške sobe #video

Tudi letos so bolne otroke razveselili Božički, ki so se po vrveh spustili s strehe Pediatrične klinike Ljubljana in male bolnike v bolniških sobah pozdravljali skozi okna. Tudi letos so otroke razveselili terapevtski psi. Dogodek je organiziral Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije in Gasilsko brigado Ljubljane.

Mlade bolnike so letos razveselili in obdarili tudi številni znani Slovenci. Akcijo so med drugim podprli Joker Out, Luka Sešek, Nipke, Eva Boto, Nika Zorjan, Lucija Vrankar, Maja Keuc ter voditeljici Melani Mekicar in Vesna Ponorac, so sporočili organizatorji.

Foto: STA Ker ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC) ni zgolj največja zdravstvena ustanova v državi, temveč tudi pomembno stičišče kulture in umetnosti, je popoldne sledila praznična prireditev Kulturno-umetniškega društva UKC Ljubljana in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z odprtjem novih galerij UKC Ljubljana.

KUD in fakulteta že več desetletij s svojimi dejavnostmi povezujeta medicino, umetnost in humanitarnost. Prireditev je dopolnil glasbeni program naših vrhunskih glasbenikov s skladbami in napevi iz božično-novoletnega repertoarja, so sporočili iz UKC Ljubljana.

Foto: STA

Foto: STA