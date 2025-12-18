Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
16.26

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Hitradio Center Jamarska reševalna služba gasilci reševalni pes Ljubljana Pediatrična klinika spust božičkov

Četrtek, 18. 12. 2025, 16.26

32 minut

Pogumni Božički s strehe prinesli upanje in veselje v bolniške sobe #video

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Tudi letos so bolne otroke razveselili Božički, ki so se po vrveh spustili s strehe Pediatrične klinike Ljubljana in male bolnike v bolniških sobah pozdravljali skozi okna. Tudi letos so otroke razveselili terapevtski psi. Dogodek je organiziral Hitradio Center v sodelovanju z Jamarsko reševalno službo Slovenije in Gasilsko brigado Ljubljane.

Mlade bolnike so letos razveselili in obdarili tudi številni znani Slovenci. Akcijo so med drugim podprli Joker Out, Luka Sešek, Nipke, Eva Boto, Nika Zorjan, Lucija Vrankar, Maja Keuc ter voditeljici Melani Mekicar in Vesna Ponorac, so sporočili organizatorji.

Bojan Cvjetićanin | Foto: STA Foto: STA Ker ljubljanski univerzitetni klinični center (UKC) ni zgolj največja zdravstvena ustanova v državi, temveč tudi pomembno stičišče kulture in umetnosti, je popoldne sledila praznična prireditev Kulturno-umetniškega društva UKC Ljubljana in Medicinske fakultete dr. Lojz Kraigher z odprtjem novih galerij UKC Ljubljana.

KUD in fakulteta že več desetletij s svojimi dejavnostmi povezujeta medicino, umetnost in humanitarnost. Prireditev je dopolnil glasbeni program naših vrhunskih glasbenikov s skladbami in napevi iz božično-novoletnega repertoarja, so sporočili iz UKC Ljubljana.

spust Božičkov, Pediatrična klinika Ljubljana | Foto: STA Foto: STA

spust Božičkov, Pediatrična klinika Ljubljana | Foto: STA Foto: STA

Hitradio Center Jamarska reševalna služba gasilci reševalni pes Ljubljana Pediatrična klinika spust božičkov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.