Boštjan Košak ostaja na čelu Telekoma Slovenije. Za novo štiriletno obdobje, ki bo začelo teči 4. oktobra prihodnje leto, so ga na sredini seji imenovali nadzorniki. Novi mandat po Košakovih besedah odraža priznanje celotni upravi. Prepričan je, da bodo tudi v prihodnje nadaljevali uspešno pot razvoja.

Predsednik uprave Telekoma Slovenije ima skladno s statutom družbe tudi funkcijo mandatarja za pripravo predloga kandidatov za člane uprave. Po prejemu predloga, namerava nadzorni svet celotno upravo imenovati najpozneje do konca marca 2026, je Telekom Slovenije danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Trenutno Telekomovo upravo sestavljajo še Irma Gubanec, Vesna Prodnik in delavska direktorica Špela Fortin.

S 5G-omrežjem pokrito 99 odstotkov prebivalstva Slovenije

Košak se je nadzornemu svetu zahvalil za zaupanje in sodelovanje. "Doseženo v preteklem obdobju je rezultat predanega skupnega dela, znanja in sodelovanja vseh zaposlenih. Imamo jasne skupne cilje - zagotavljati najboljše storitve, omrežje in infrastrukturo, uvajati inovacije ter vedno izboljševati uporabniško izkušnjo," je pospremil imenovanje za nov štiriletni mandat.

V Telekomu Slovenije so ob tem povzeli ključne poslovne dosežke na ravni skupine v zadnjih treh letih. Med drugim so izpostavili dvig pokritosti prebivalstva s 5G-storitvami s 40 na 99 odstotkov, več kot milijon mobilnih uporabnikov v Sloveniji, rast tržnega deleža mobilnih naročnikov v Sloveniji ter rast profitne marže in čistega dobička.