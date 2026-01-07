Sreda, 7. 1. 2026, 15.06
41 minut
Alpsko smučanje, Madonna di Campiglio, slalom (m)
Komu slalom pod žarometi v Madonni di Campiglio?
Medtem ko so alpske smučarke prvi tekmi v letu 2026 že opravile pretekli konec tedna v Kranjski Gori, alpske smučarje prva tekma čaka danes v Madonni di Campiglio. Prva vožnja slaloma pod žarometi v Italiji se bo začela ob 18. uri, finalna je predvidena ob 21. uri. Tudi tokrat bo nekoč paradna disciplina Slovencev minila brez slovenskega predstavnika.
Slalom pod žarometi bo odprl vodilni v seštevku discipline, Norvežan Timon Haugan, sledili mu bodo Fabio Gstrein, Lucas Pinheiro Braathen in Atle Lie McGrath, ki je slavil na zadnjem slalomu za svetovni pokal.
Tudi tokrat Slovenija na štartu ne bo imela svojega predstavnika.
Prva vožnja se bo začela ob 18. uri, finale bo ob 21. uri.
Štartna lista, slalom
1. Timon HAUGAN (Nor)
2. Fabio GSTREIN (Aut)
3. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (Bra)
4. Atle Lie McGRATH (Nor)
5. Henrik KRISTOFFERSEN (Nor)
6. Clement NOEL (Fra)
7. Loic MEILLARD (Švi)
8. Dave RYDING (VBr)
9. Steven AMIEZ (Fra)
10. Paco RASSAT (Fra)
11. Manuel FELLER (Aut)
12. Linus STRASSER (Nem)
13. Albert POPOV (Bul)
14. Samuel KOLEGA (Hrv)
15. Tanguy NEF (Švi)
...
Preberite še: