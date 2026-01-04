V Kranjski Gori je po sobotnem veleslalomu Švicarki Camille Rast uspelo slaviti še na slalomski tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju. Z izjemno vožnjo jo je napadla zmagovalka prvih petih slalomov te sezone Američanka Mikaela Shiffirin, a Švicarka je zdržala in postala nesporna kraljica tekem v Kranjski Gori v tej sezoni. Tretje mesto je zadržala njena rojakinja Wendy Holdener. Slovenkam se ob bučni podpori 5244 navijačev ni izšlo po načrtih. Ana Bucik Jogan (32.), Caterina Sinigoi (34.) in Lila Lapajna (40.) se niso prebile v finale, Nika Tomšič in Anja Oplotnik pa sta odstopili.

Kranjska Gora je gostila že šesti ženski slalom sezone, vseh prvih pet pa je pripadlo izjemni Mikaeli Shiffrin. A Camille Rast je to serijo vendarle uspelo prekiniti, saj je tako v prvi kot v drugi vožnji postavila najboljši čas in na koncu nosilko rdeče majice vodilne v slalomskem seštevku ugnala za 14 stotink sekunde. Tretja je bila še ena Švicarka Wendy Holdener, ki je zaostala že sekundo in 83 stotink.

Slovenke v tej zimi še niso pokazale voženj, ki bi nakazale, da se lahko podajo tudi v boj za stopničke. Naša daleč najboljša tehničarka Ana Bucik Jogan je v soboto z 29. mestom na veleslalomu osvojila dve točki svetovnega pokala, danes pa svoj zadnji nastop v Kranjski Gori v karieri sklenila kot 32. Caterina Sinigoi je končala dve mesti za njo, Lila Lapajna pa je bila 40. Nika Tomšič in Anja Oplotnik sta odstopili.

Ana Bucik Jogan je zadnjo tekmo v karieri v Kranjski Gori sklenila po prvi vožnji. Foto: Filip Barbalić

Bucik nezadovoljna, Sinigoi ponosna nase

"Vsekakor z vožnjo nisem zadovoljna. Bilo je treba smučati z zelo visokim tempom, moj pa je bil prenizek," je po 32. mestu na svoji zadnji tekmi svetovnega pokala na domačih tleh priznala Bucik Jogan. "Upala sem, da bo ta konec tedna smučarsko bolj uspešen. Ampak tako je v šport. Morala bom najti recept, kako v prihodnje na tekmah pokazati najboljše vožnje."

"Malo mi je zmanjkalo za uvrstitev v drugi tek. Majhna napaka me je stala finala. A za ta vikend sem lahko ponosna nase, saj sem prvič prišla tako blizu trideseterici. Pokala sem dobro smučanje in sem se borila do konca. Pozitivne občutke nesem naprej na naslednje tekme," je po 34. mestu povedala zamejska Slovenka Sinigoi.

Caterina Sinigoi je bila zelo blizu prvih točk v karieri. Foto: Filip Barbalić

"Tekma se ni izšla po načrtih. Vseeno sem zadovoljna s pristopom in načinom, kako sem se lotila proge. Na ogrevanju mi je šlo odlično, pogoji so bili vrhunski. A hitro se mi je pripetila napaka. Glavo gor! Bom borbala dalje," pa je prve misli po odstopu strnila Tomšič. Trener Aleš Valenti je njene prve zavoje na tekmi pohvalil. Odstopila je tudi Oplotnik, Lapajna je bila 40. Ta po težavah s hrbtom, ki so jo mučile zadnje tri tedne, še ni stoodstotna.

Po današnji tekmi se karavana seli v Avstrijo. Zauchensee bo 10. in 11. januarja gostil smuk in superveleslalom, slovenske barve bo tam branila Ilka Štuhec, 13. januarja pa bo ženski nočni slalom v Flachauu.

Kranjska Gora, slalom, končni vrstni red: 1. Camille Rast (Švi) 1:40,20

2. Mikaela Shiffrin (ZDA) + 0,14

3. Wendy Holdener (Švi) + 1,83

4. Paula Moltzan (ZDA) + 1,97

5. Katharina Truppe (Avt) + 2,20

6. Lara Della Mea (Ita) + 2,35

7. Dzenifera Germane (Lat) + 2,56

8. Emma Aicher (Nem) + 2,69

9. Anna Swenn Larsson (Šve) + 3,01

10. Martina Peterlini (Ita) + 3,09

... Brez finala:

32. Ana Bucik Jogan (Slo)

34. Caterina Sinigoi (Slo)

40. Lila Lapajna (Slo) Odstop: Zrinka Ljutić (Hrv), Lara Colturi (Alb), Laurence St. Germain (Kan), Nika Tomšič (Slo), Anja Oplotnik (Slo) ... Skupni vrstni red (17/37): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 823 točk

2. Camille Rast (Švi) 703

3. Alice Robinson (NZl) 484

4. Julia Scheib (Avt) 460

5. Sofia Goggia (Ita) 428

6. Paula Moltzan (ZDA) 422

...

27. Ilka Štuhec (Slo) 126

59. Ana Bucik Jogan (Slo) 50

68. Neja Dvornik (Slo) 41

... Slalom (6/10): 1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 580 točk

2. Camille Rast (Švi) 362

3. Lara Colturi (Alb) 280

4. Wendy Holdener (Švi) 268

5. Katharina Truppe (Avt) 231

6. Paula Moltzan (ZDA) 222

...

28. Neja Dvornik (Slo) 36

31. Ana Bucik Jogan (Slo) 27

