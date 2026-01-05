Alpske smučarke so se pred leti v Sloveniji, ko je tekma domovala na mariborskem Pohorju, borile za Zlato lisico. Izraelka Noa Szollos pa si je z 28. mestom na nedeljskem slalomu v Kranjski Gori privozila pravo živalsko nagrado - mačko, avstrijska tiskovna agencija Apa povzema nemški ZDF.

Dvaindvajsetletna Izraelka je svoji državi priborila prve tri točke svetovnega pokala v alpskem smučanju v zgodovini. S svojimi starši pa je imela stavo, da končno dobi tega hišnega ljubljenčka, če se na tekmi uvrsti med dobitnice točk.

"Moj oče mačk ne mara, jaz pa jih ljubim," je še povedala športnica, ki si je končno priborila tako želeno nagrado.

Izraelka je na tekmi poskrbela za lepo presenečenje, saj se je na vitranški strmini v finale uvrstila s startno številko 70.

Zdaj se v družini odpira vprašanje, če imajo tudi druge stave. Z alpskim smučanjem se namreč ukvarjata tudi njena brata Benjamin in Barnabas. Slednji je bil zgodovinskim točkam Izraela blizu na superveleslalomu v Cortini d'Ampezzo, kjer je leta 2023 zasedel 34. mesto.

Preberite še: