"Kar hitro sem se sprijaznila in osredotočila na rehabilitacijo," je mesec in pol po dvojnem zlomu noge povedala Neja Dvornik. Naša najboljša veleslalomistka prejšnje sezone si je prejšnji konec tedna ogledala tekmi v Kranjski Gori. "Noge še ne smem obremenjevati, tako da lahko delam samo dolgočasne vaje, da vsaj vzdržujem mišično maso."

Neja Dvornik, 13. veleslalomistka prejšnje tekmovalne zime, je bila v vzponu. Zadnji veleslalom sezone 2024/25 je končala na šestem mestu, na prvem slalomu te pa je bila sedma. Zato ji je bilo še toliko težje, ko se je teden dni po Leviju pred tekmo v Gurglu težje poškodovala. "Po Leviju sem se začela res dobro počutiti in sem si mislila, da bo šlo vse samo še navzgor. A se je zgodila ta poškodba. Tega si nihče ne želi, tega nihče ne pričakuje. Smo pa vedno izpostavljeni poškodbam. Zagotovo mi je bilo psihološko težko. Bila sem razočarana, jezna in žalostna, a sem se hitro sprijaznila, da sem zdaj v fazi rehabilitacije."

"Kot gledajo nas kavč selektorji, zdaj gledam jaz"

Na novembrskem slalomu v Leviju je osvojila sedmo mesto. Foto: Guliverimage Zlomila si je golenico in mečnico nad desnim gležnjem. Čeprav ima nogo še v longeti, si je minuli konec tedna ogledala tekmi svetovnega pokala v Kranjski Gori. "Okrevanje je na dobri poti. Sem v fazi rehabilitacije, na nogo še ne smem stopiti. Čakamo, da gre ven še en vijak. Psihološko sem zdaj povsem v redu. Sicer mi je žal, da tekme samo gledam. A zdaj je, kar je. Vso energijo moram usmeriti v rehabilitacijo, da se vrnem še močnejša." Tekme redno spremlja na malih ekranih. "Težje mi je tu gledati, ko čutim še vzdušje, kot pa doma po televiziji. A vseeno gledam vse tekme. Zame je velik minus, da sem na kavču. A sem glavo naravnala tako, da tudi v tem vidim nekaj pozitivnega. Kot gledajo nas kavč selektorji, zdaj jaz gledam in vidim, kaj punce delajo prav in kaj narobe, kaj bi jaz naredila v določenem primeru. Mogoče bom to znala v naslednjih sezonah izkoristiti."

Vse več poškodb v vseh reprezentancah

Rok Ažnoh se je poškodoval v Beaver Creeku. Foto: Reuters Andreja Slokar, Rok Ažnoh in Nejc Naraločnik. Poškodbe pestijo tudi druge reprezentance. Pred dnevi si je kolenske vezi poškodovala Avstrijka Katharina Liensberger in tudi ona predčasno sklenila olimpijsko sezono. "To je res grozno, saj se skoraj vsak teden nekdo poškoduje. Nekaj bo treba narediti. Točnih razlogov za toliko poškodb nihče ne ve. Verjetno je to natempiran urnik in da greš na vsakem treningu in na vsaki tekmi na limit, na 110 odstotkih," o tolikšnem številu poškodb razmišlja 24-letna Dvornikova. Ob Neji Dvornik so se letos resneje poškodovali šein. Poškodbe pestijo tudi druge reprezentance. Pred dnevi si je kolenske vezi poškodovala Avstrijkain tudi ona predčasno sklenila olimpijsko sezono. "To je res grozno, saj se skoraj vsak teden nekdo poškoduje. Nekaj bo treba narediti. Točnih razlogov za toliko poškodb nihče ne ve. Verjetno je to natempiran urnik in da greš na vsakem treningu in na vsaki tekmi na limit, na 110 odstotkih," o tolikšnem številu poškodb razmišlja 24-letna Dvornikova.

"Ves fokus usmeriti v to, da se vrnem še močnejša"

Po tihem upa, da bi lahko šla nazaj v smučarske čevlje in na smuči že konec marca ali aprila. "V toplice najverjetneje ne bom šla, bomo rehabilitacijo izvedli sami. Malo še čakamo, da gre ven vijak. Potem bomo videli, kaj bodo rekli zdravniki, kako se celi poškodba." Vsak dan z njo dela reprezentančna fizioterapevtka Klara Kovačič. "Delava vsak dan. Spremlja proces in ima vse pod nadzorom." Ta teden ima Dvornikova še en pregled pri zdravnikih. A že optimistično gleda proti prihodnji sezoni. Do prve tekme v Söldnu konec oktobra ima še dovolj časa. "Hitro sem preklopila na naslednjo sezono, ta bo šla žal mimo. Ves fokus, vse moči je treba usmeriti v to, da se naslednjo sezono vrnem še močnejša."