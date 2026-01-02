Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
18.38

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Katharina Liensberger po hudi poškodbi že končala sezono

Katharina Liensberger in Livio Magoni | Katharina Liensberger je novo ime na seznamu poškodovanih smučarjev. | Foto Guliverimage

Katharina Liensberger je novo ime na seznamu poškodovanih smučarjev.

Foto: Guliverimage

Na že tako dolgem seznamu poškodovanih alpskih smučarjev se je po novem znašla tudi Avstrijka Katharina Liensberger. Avstrijska smučarka je grdo padla na treningu in si huje poškodovala koleno, s čimer je njena sezona že končana.

28-letna dobitnica srebrne olimpijske medalje v slalomu je utrpela zlom golenice ter natrganje meniskusa in poškodbo medialne kolateralne vezi v desnem kolenu. Do padca je prišlo med treningom veleslaloma v St. Michaelu v Avstriji pred tekmami svetovnega pokala v Kranjski Gori v Sloveniji ta konec tedna.

Iz Fis so sporočili, da naj bi Liensberger v petek prestala operacijo, in ji zaželeli uspešno okrevanje po poškodbah, zaradi katerih ne bo mogla nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v Italiji naslednji mesec, kjer je pred petimi leti osvojila dva naslova svetovne prvakinje.

Avstrijka je bila v tej sezoni najvišje uvrščena na zadnjem slalomu v Semmeringu, ko je osvojila četrto mesto. V svetovnem pokalu je zabeležila tri zmage, nazadnje je na najvišji stopnički stala marca 2022 v slalomu v Areju, kjer je v lanski sezoni nazadnje stala tudi na stopničkah, ko je marca 2025 osvojila drugo mesto.

