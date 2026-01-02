Petek, 2. 1. 2026, 18.38
Katharina Liensberger po hudi poškodbi že končala sezono
Na že tako dolgem seznamu poškodovanih alpskih smučarjev se je po novem znašla tudi Avstrijka Katharina Liensberger. Avstrijska smučarka je grdo padla na treningu in si huje poškodovala koleno, s čimer je njena sezona že končana.
28-letna dobitnica srebrne olimpijske medalje v slalomu je utrpela zlom golenice ter natrganje meniskusa in poškodbo medialne kolateralne vezi v desnem kolenu. Do padca je prišlo med treningom veleslaloma v St. Michaelu v Avstriji pred tekmami svetovnega pokala v Kranjski Gori v Sloveniji ta konec tedna.
Iz Fis so sporočili, da naj bi Liensberger v petek prestala operacijo, in ji zaželeli uspešno okrevanje po poškodbah, zaradi katerih ne bo mogla nastopiti na zimskih olimpijskih igrah v Italiji naslednji mesec, kjer je pred petimi leti osvojila dva naslova svetovne prvakinje.
Avstrijka je bila v tej sezoni najvišje uvrščena na zadnjem slalomu v Semmeringu, ko je osvojila četrto mesto. V svetovnem pokalu je zabeležila tri zmage, nazadnje je na najvišji stopnički stala marca 2022 v slalomu v Areju, kjer je v lanski sezoni nazadnje stala tudi na stopničkah, ko je marca 2025 osvojila drugo mesto.
