Petek, 2. 1. 2026, 20.20
3 ure
Liga NHL, 2. januar
Tradicionalna novoletna zimska klasika v Miamiju
V noči na soboto bodo v ligi NHL na sporedu štiri tekme. V Miamiju se bo na stadionu LoanDepot park odvila tradicionalna novoletna zimska klasika, na kateri se bodo prvaki Florida Panthers srečali z New York Rangers. St. Louis Blues se bodo pomerili z Vegas Golden Knights, Minnesota Wild bodo na delu pri Anaheim Ducks, Vancouver Canucks pa bodo pričakali Seattle Kraken.
Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostili ekipo Minnesota Wild.