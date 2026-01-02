Tradicionalna novoletna zimska klasika v Miamiju

V noči na soboto bodo v ligi NHL na sporedu štiri tekme. V Miamiju se bo na stadionu LoanDepot park odvila tradicionalna novoletna zimska klasika, na kateri se bodo prvaki Florida Panthers srečali z New York Rangers. St. Louis Blues se bodo pomerili z Vegas Golden Knights, Minnesota Wild bodo na delu pri Anaheim Ducks, Vancouver Canucks pa bodo pričakali Seattle Kraken.