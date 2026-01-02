Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
2. 1. 2026,
20.20

Seattle Kraken Vancouver Canucks Minnesota Wild Vegas Golden Knights St. Louis Blues Anaheim Ducks New York Rangers Florida Panthers liga NHL NHL

Petek, 2. 1. 2026, 20.20

3 ure

Liga NHL, 2. januar

Tradicionalna novoletna zimska klasika v Miamiju

Š. L.

Florida Panthers se bodo pomerili z New York Rangers. | Foto Reuters

Florida Panthers se bodo pomerili z New York Rangers.

Foto: Reuters

V noči na soboto bodo v ligi NHL na sporedu štiri tekme. V Miamiju se bo na stadionu LoanDepot park odvila tradicionalna novoletna zimska klasika, na kateri se bodo prvaki Florida Panthers srečali z New York Rangers. St. Louis Blues se bodo pomerili z Vegas Golden Knights, Minnesota Wild bodo na delu pri Anaheim Ducks, Vancouver Canucks pa bodo pričakali Seattle Kraken.

Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem naslednja tekma čaka v nedeljo, ko bodo gostovali pri ekipi Minnesota Wild.

Liga NHL, 2. januar:

Lestvice

Colorado Avalanche
Colorado za slovo od leta 2025 s 30. zmago potrdil prvo mesto v ligi NHL

Seattle Kraken Vancouver Canucks Minnesota Wild Vegas Golden Knights St. Louis Blues Anaheim Ducks New York Rangers Florida Panthers liga NHL NHL
