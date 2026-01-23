Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
23. 1. 2026,
9.55

EP v rokometu 2026, osmi dan

Slovenci pred izjemno visoko oviro, Zorman bo pogrešal Suholežnika

Slovenci se bodo danes pomerili s Švedi.

Foto: RZS

Slovenci se bodo danes pomerili s Švedi.

Foto: RZS

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo drevi ob 20.30 začela glavni del tekmovanja na evropskem prvenstvu. V Malmöju se bo pomerila proti domačinom Švedom, ki za varovance selektorja Uroša Zormana predstavljajo najtrši oreh doslej. Disciplinska komisija Evropske rokometne zveze je sicer v sredo odločila, da slovenski krožni napadalec Matic Suholežnik zaradi rdečega kartona, ki ga je prejel na tekmi zadnjega kroga skupinskega dela v Oslu proti Ferskim otokom, ne bo smel igrati na naslednjih dveh tekmah evropskega prvenstva,

Miha Zarabec
Sportal Izpoved slovenskega reprezentanta, ki je ostal brez evropskega prvenstva

Švedi so tako kot Slovenci prvi del tekmovanja sklenili s tremi zmagami, dve točki pa so posledično prenesli v glavni del tekmovanja. Obračun bo zato še toliko bolj pomemben, saj zmagovalcu na široko odpira vrata do morebitnega polfinala. Slovenska izbrana vrsta je po zmagah proti Črni gori (41:40), Švici (38:35) in Ferskim otokom (30:27) odločna, da oteži delo tudi enim od domačinov prvenstva Švedom.

Ti so v zadnjem krogu prvega dela prvenstva visoko ugnali Hrvaško (33:25) in se optimistično podajajo v glavni del EP. "Od Švedov lahko pričakujemo podobno igro, kot jo gojijo vse skandinavske reprezentance. Torej trdna obramba, hitri protinapadi in polprotinapadi ter veliko strelov z devetih metrov, tako da se bo treba pripraviti na vse dele rokometne igre," je opozoril slovenski vratar Jože Baznik.

Slovence bo podobno kot v Oslu na tekmi proti Fercem pričakalo bučno občinstvo navijačev nasprotne ekipe. "Za takšne tekme se živi. Če bi bilo mogoče, bi vsako tekmo odigrali pred takšnim občinstvom. Ko si tujec na parketu, se še lažje motiviraš," je dodal slovenski čuvaj mreže.

Slovenija bo po obračunu proti Švedski v Malmöju odigrala še tri tekme, in sicer proti Madžarski v nedeljo, Hrvaški v torek in v sredo proti Islandiji.

Polfinalni tekmi in dvoboj za peto mesto bosta v danskem Herningu 30. januarja, finale in tekma za tretje mesto pa v istem mestu dva dni kasneje.

Veselin Vujović
Sportal Legendarni Vujović: "Slovenci? Čudež!"

EP v rokometu 2026:

Petek, 23. januar: 

Lestvici:

Drugi del:

