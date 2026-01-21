Hrvati in Švedi za najboljše izhodišče, v Malmö pogledujejo tudi Slovenci

Na evropskem prvenstvu v rokometu bodo danes znani še zadnji odgovori prvega dela tekmovanja. Na delu bodo še reprezentance v skupini E, ki se bo v nadaljevanju prvenstva križala s slovensko skupino D. Za prvo mesto bosta zvečer obračunali Švedska in Hrvaška, še pred tem se bosta na tekmi za tolažilno zmago pomerili Nizozemska in Gruzija.

Slovenci so v prvem delu v Oslu najprej premagali Črno goro (41:40) in nato po izjemnem preobratu še Švico (38:35) ter si že po dveh krogih zagotovili napredovanje iz skupine D. S slavjem na napeti tekmi proti Fercem so si zagotovili še boljše izhodišče za začetek bojev v glavnem delu tekmovanja, ki ga bodo začeli z dvema točkama.

V slovenski skupini D je Slovenija na vrhu končala s šestimi točkami, Švicarji in Ferci s tremi, a so imeli Švicarji po medsebojnem remiju po današnji visoki zmagi nad Črno goro (43:26) boljšo razliko med danimi in prejetimi goli. Črnogorci so končali na dnu brez točk.

Slovenija se bo v Malmöju pomerila z Madžarsko in Islandijo (skupina F) ter Švedsko in Hrvaško (skupina E). V sredo bo po medsebojnem obračunu jasno, s koliko točkami bodo v nadaljevanje krenili vsi slovenski tekmeci.

Drugi del se bo v Malmöju na Švedskem začel v petek, v Herningu pa že v četrtek.

