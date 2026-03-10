Začenja se končnica, Olimpija se želi iz Južne Tirolske vrniti z zmago

Konec je čakanja, v ligi ICE se začenja najatraktivnejši del sezone, končnica. Hokejisti HK Olimpija se bodo v četrtfinalni seriji na štiri zmage merili z Bolzanom, četrtfinale pa ob 19.45 odpirajo na terenu tekmeca. Ljubljanska ekipa bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek. Naslov brani Salzburg.

Hokejisti HK Olimpija so redni del končali na šestem mestu in si neposredno priigrali končnico, v kateri se bodo pomerili s četrtim iz rednega dela Bolzanom.

"Bolzano ima veliko napadalnih orožij, v njihovi dvorani pa je težko igrati. Vsaka ekipa pa ima tudi slabosti. O njihovih pomanjkljivostih ne bom govoril javno, sem pa prepričan, da bomo tudi mi v njihovi igri našli kakšno," je po ponedeljkovem treningu, po katerem se je Olimpija odpravila na Južno Tirolsko, novinarjem dejal trener zeleno-belega tabora Ben Cooper.

Ekipi sta se v tej sezoni srečali štirikrat, vsakič je zmagalo domače moštvo.

Olimpija bo prvo domačo tekmo četrtfinala gostila v četrtek. Foto: Aleš Fevžer

"Za te tekme, ki so pred nami, delaš, treniraš vso sezono. Dobili smo Bolzano, nismo imeli vpliva, nekaj pove, da nas nihče ni hotel izbrati. Ampak za zdaj je 0:0, na nobeni tekmi še nismo zmagali. Bolzano ima dobro ekipo, serija bo zelo dobra. Večinoma je na nas, da se pripravimo v glavah, da bomo delali, kar je treba delati v končnici. Treba bo od prve minute igrati svoj slog igre, iti na vso moč in narediti vse, da zmagamo že v gosteh," pa je pred odhodom v Italijo dejal kapetan Robert Sabolič.

Zmagovalec rednega dela Graz 99ers se bo v četrtfinalu meril z Beljakom, drugi Celovec (Jan Muršak, Luka Gomboc) s Fehervarjem AV19 (Anže Kuralt), branilec naslova Salzburg pa s Pustertalom (Rok Tičar).

Boj na štiri zmage

Moštva igrajo na štiri zmage. Druge tekme bodo v četrtek, 12. marca, tretje v soboto, 14. marca, in četrte v torek, 17. marca. Če polfinalisti še ne bodo znani, pa so termini še 19., 21. in 25. marec.

Olimpija bo začela na gostovanju, domači tekmi bo imela 12. in 17. marca, morda še 21. marca, če se bo serija zavlekla do šeste tekme.

ICEHL, četrtfinale, prve tekme, 10. marec:

Medsebojne tekme Olimpije in Bolzana v sezoni 2025/26: 5. oktober 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:2 14. november 2025

HK Olimpija : Bolzano 4:1 26. december 2025

Bolzano : HK Olimpija 4:1 25. februar

HK Olimpija : Bolzano 4:3 – po kazenskih strelih