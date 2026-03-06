Beljak v četrtfinalu, Kuraltovi izsilili tretjo tekmo

Hokejisti Beljaka so na drugi tekmi pre-playoffa še drugič premagali Linz (Luka Maver, Ken Ograjenšek), končali njegovo sezono in se uvrstili v četrtfinale. Ob porazu z 1:5 je zadnji gol Linza v sezoni dosegel Maver. Zadnji četrtfinalist bo znan v nedeljo, saj so člani Fehervar AV19 (Anže Kuralt) s 7:3 premagali Dunaj in izsilili tretjo tekmo. Kuralt je podal za 2:2. Pari četrtfinala, v katerem bo igrala tudi Olimpija, začel pa se bo 10. marca, bodo znani v nedeljo.

Prvih šest ekip rednega dela (Graz99ers, KAC, Salzburg, Bolzano, Pustertal in Olimpija) si je že zagotovilo četrtfinale, moštva, ki so redni del končala med sedmim in desetim mestom (Vienna Capitals, VSV Beljak, Black Wings Linz in Fehervar AV19), pa se v dodatnih bojih na dve zmagi merijo za preostali četrtfinalni vstopnici.

Kdo bo poleg Beljaka napredoval v končnico, bo jasno v nedeljo, ko bodo znani tudi pari četrtfinala. Najboljše tri ekipe (Graz, KAC in Salzburg) si bodo takrat same izbrale tekmeca za četrtfinale. Ta se bo začel 10. marca, igrali bodo na štiri zmage. Olimpija bo prvo domačo tekmo igrala v četrtek, 12. marca.

ICEHL, 6. marec, drugi tekmi:

