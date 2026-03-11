Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda,
11. 3. 2026,
12.13

Jurij Zrnec se je razšel s partnerko, a je že na sveže zaljubljen

Jurij Zrnec, Manca Krnel | Kot poroča revija Lady, naj bi bila Manca Krnel in Jurij Zrnec par od novembra. | Foto STA, Mediaspeed

Kot poroča revija Lady, naj bi bila Manca Krnel in Jurij Zrnec par od novembra.

Foto: STA, Mediaspeed

Po poročanju revije Lady se je slovenski igralec Jurij Zrnec že lani razšel z dolgoletno partnerko, pevko Aleksandro Ilijevski, že nekaj mesecev pa naj bi bil znova srečno zaljubljen. Revija poroča, da je njegovo srce ogrela nekdanja balerina Manca Krnel, sicer nekdanje dekle ministra Luke Mesca.

Par, ki je svojo zvezo več mesecev uspešno skrival pred očmi javnosti, naj bi pred kratkim opazili v ljubljanskem Centru Rog, kjer sta si zaljubljenca izmenjavala poljube in objeme. Kot še poročajo, naj bi bila par od novembra.

Nekdanja partnerka ministra Mesca

Jurij Zrnec je bil pred tem več kot deset let v zvezi s pevko skupine Pliš Aleksandro Ilijevski, s katero sta se zbližala med snemanjem dveh skladb za njeno skupino. Svojega razmerja nista nikoli obešala na veliki zvon in le redko delila utrinke skupnega življenja. Med letoma 2007 in 2013 pa je bil Zrnec poročen z igralko Sabino Kogovšek, s katero ima dve hčerki.

Njegovo novo partnerko Manco Krnel pa poznamo kot nekdanjo balerino, pedagoginjo in medijsko ustvarjalko. Nekaj let je bila poročena z modnim fotografom Sašo Hessom, še lani pa je bila v zvezi z ministrom Luko Mescem.

Manca Krnel in Luka Mesec sta bila še lani par. | Foto: Mediaspeed

Anamaria Goltes, Luka Dončić
Trendi Luka Dončić izbrisal vse fotografije z nekdanjo zaročenko
Anamaria Goltes
Sportal Luka Dončić potrdil: Sprejel sem težko odločitev, da končam zaroko
Anđela Ignjatović Breskvica
Trendi Pevka, ki so jo povezovali z Dončićem, je prekinila molk
Luka Mesec zaljubljenost ljubezen ljubezen razhod Jurij Zrnec
