Toplotne črpalke Mitsubishi Electric: ko udobje, varčnost in zanesljivost postanejo standard

V času, ko se stroški energije dvigajo, hkrati pa želimo živeti udobno in okolju prijazno, so toplotne črpalke eden ključnih elementov sodobnega doma. Med vodilnimi rešitvami na trgu izstopajo toplotne črpalke Mitsubishi Electric , ki jih v Sloveniji že več kot dve desetletji distribuira družba Vitanest d. o. o. – zaupanja vreden partner, ki združuje vrhunsko tehnologijo in široko mrežo strokovnih monterjev po vsej državi. Vitanest skupaj s pooblaščenimi monterji in serviserji po vsej Sloveniji zagotavlja stalno dobavo naprav, tehnično dokumentacijo, svetovanje, garancijo in servis.

Zakaj Mitsubishi Electric?

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so zasnovane za izjemno varčno ogrevanje prostorov in sanitarne vode. Njihov napredni sistem izkorišča toploto iz zraka – obnovljivega vira energije – ter jo s pomočjo električne energije pretvori v toploto za vaš dom. Inverterska tehnologija omogoča stalno optimizacijo porabe, kar pomeni nižje stroške in stabilno udobje skozi vse leto. Z aplikacijo MelCloud Home lahko napravo upravljate v oblaku in temperaturo doma prilagajate od koderkoli.

Foto: arhiv ponudnika

Ne glede na to, ali gre za novogradnjo, prenovo stanovanja ali posodobitev starejše hiše, Mitsubishi Electric ponuja širok izbor notranjih in zunanjih enot, vključno z napredno tehnologijo Flash Injection, ki zagotavlja zanesljivo delovanje tudi pri zelo nizkih temperaturah. Ponujajo tudi hibridno toplotno črpalko ECODAN MULTI, kjer so v enem sistemu združene toplotna črpalka zrak-voda in klimatske naprave. ECODAN MULTI je idealen za večstanovanjske objekte, saj omogoča ločen sistem ogrevanja in klimatizacije za vsako stanovanje.

Mreža preverjenih monterjev po vsej Sloveniji

Ena največjih prednosti je široka mreža strokovno usposobljenih monterjev z dolgoletnimi izkušnjami, ki zagotavljajo:

pravilno izbiro naprave glede na objekt,

strokovno montažo,

hitro odzivnost,

zanesljivo podporo tudi po nakupu.

Izbira toplotne črpalke je pomembna investicija, zato je dobro izkoristiti brezplačno svetovanje na razstavnem prostoru Vitanest na sejmu DOM v Ljubljani, kjer skupaj z vami poiščejo optimalno rešitev za vaš dom in življenjski slog. Še pred obiskom sejma pa preizkusite spletni konfigurator za izbiro vaše toplotne črpalke Mitsubishi Electric. Uporabnik ni nikoli prepuščen sam sebi – od prvega povpraševanja do vzdrževanja je ob njem izkušen strokovnjak.

Zakaj je toplotna črpalka Mitsubishi Electric prava izbira za slovenske domove? Zanesljivo delovanje v vseh podnebnih razmerah , tudi v hladnih zimah.

, tudi v hladnih zimah. Dolga življenjska doba in visoka kakovost japonske tehnologije.

in visoka kakovost japonske tehnologije. Prihranek energije na osnovi inverterske tehnologije in pametnega upravljanja.

na osnovi inverterske tehnologije in pametnega upravljanja. Enostavna uporaba , tudi za manj tehnično vešče uporabnike.

, tudi za manj tehnično vešče uporabnike. Podpora lokalnega partnerja, ki razume potrebe uporabnikov. Če razmišljate o posodobitvi ogrevanja, je zdaj pravi trenutek, da preverite, katera toplotna črpalka Mitsubishi Electric je idealna za vaš dom. Ravno sedaj prek pooblaščenih prodajalcev Vitanest poteka POMLADNA AKCIJA, v sklopu katere ob nakupu toplotne črpalke v času od 9. 3. do 30. 4. 2026, prejmete klimatsko napravo brezplačno, odvisno od izbranega modela.

Foto: arhiv ponudnika