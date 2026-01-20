Slovenci po izjemni bitki končali fersko rokometno pravljico

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v tretjem krogu prvega dela evropskega prvenstva prišla še do tretje zmage, ko je bila z 30:27 boljša od Ferskih otokov. Varovance selektorja Uroša Zormana so v Unity Areni v norveškem Oslu sicer pričakale polne tribune ferskih navijačev, ki pa so bili po tekmi povsem poklapani, njihova rokometna evforija se je namreč končala in s svojimi rokometaši potujejo domov. V glavni del prvenstva pa se je iz skupine D uvrstila Švica, ki je bila danes s 43:26 boljša od Črne gore. ki jezdijo val evforije.

Slovenci so tokrat tekmo odprli dobro, povedli s 3:0 in hitro utišali okoli 7.000 ferskih navijačev. Ferci so prvič zadeli šele v peti minuti tekme, nato pa počasi postajali vse nevarnejši, v 12. minuti so se ob izključitvi Blaža Janca Slovencem približali na dva gola zaostanka (7:5). Varovanci Uroša Zormana niso zganjali panike in rutinirano vzdrževali prednost dveh, treh golov do 18. minute tekme (10:7), ko si je Matic Suholežnik prislužil neposreden rdeč karton in izključitev zaradi grobega prekrška v obrambi.

Foto: RZS

V 21. minuti so se Ferci približali le na gol zaostanka (11:10). V slovenskih vratih se je z nekaj pomembnimi obrambami izkazal še Jože Baznik in Slovenci so v naslednjih minutah spet pobegnili na + 3 (14:11, 15:12, 16:13), dobro minuto in pol pred koncem prvega polčasa pa spet izključitev pri Slovencih (Domen Novak) ter rumeni karton za Zormana zaradi pritoževanja. Domen Makuc je 20 sekund pred premorom zapravil strel s sedmih metrov, na drugi strani ga je izkoristil Elias a Skipagotu in Slovenija je na odmor odšla le z golom prednosti (16:15).

Foto: RZS

Ferci so s hitrima zadetkoma v začetku drugega polčasa prišli do prvega vodstva na tekmi (16:17). Baznika je v slovenskih vratih zamenjal Miljan Vujović, se izkazal z obrambo, na drugi strani so Ferci naredili nekaj napak in Slovenci so izenačili na 18:18, v sedmi minuti drugega polčasa pa spet prešli v vodstvo (20:19). Sledilo je novo izenačenje (20:20), pa zapravljen napad Slovenije, pa obramba Vujovića in zadetek Kristjana Horžena za novo prednost (21:20). Po dveh zaporednih izključitvah ferskih rokometašev so Slovenci spet pobegnili na + 2 (22:20, 23:21, 24:22).

Foto: RZS

V 50. minuti tekme, po dveh izjemnih obrambah Vujovića, pa krasnem, malce akrobatskem zadetku kapetana Blaža Janca je razlika narasla na tri gole, (25:22), kmalu zatem na štiri (26:22), Fercem je zmanjkovalo moči, Vujović je zaklenil vrata. Nato so Slovenci spet izgubili nekaj zbranosti, Ferci so se približali na - 2 (28:26). A več jim tudi zaradi danes izjemnega Vujovića ni uspelo, Slovenci so zmagali s 30:27 in tako končali fersko rokometno pravljico.

Foto: RZS

Domen Makuc je bil z desetimi goli prvi strelec tekme, enega manj je na drugi strani dosegel Elias a Skipagotu. K zmagi Slovenije so po pet golov prispevali še Blaž Janc, Domen Tajnik in Andraž Makuc.

Švica je danes s 43:26 premagala Črno goro in se prebila v drugi del evropskega prvenstva, ki se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

EP v rokometu 2026, 6. dan

Torek, 20. januar:

Lestvice: