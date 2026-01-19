Nemci boljši od Špancev, slovo Srbov, Hrvati so se znova precej namučili

Na evropskem prvenstvu v rokometu za moške so se danes nadaljevali boji za uvrstitev v drugi krog. Hrvati so se po tesni zmagi nad Gruzijo zdaj namučili še za točki proti Nizozemski, ki so jo v končnici premagali s 35:29. Avstrija je s 26:25 premagala Srbijo, ki se poslavlja od prvenstva, saj je Nemčija s 34:32 premagala Španijo. Francozi so z 38:34 ugnali Norvežane.

V danskem Herningu je bilo v skupini A pred zadnjim, tretjim krogom prvega dela prvenstva še vse odprto, saj so bile Španija, Srbija in Nemčija, kot tudi Avstrija ob za njo ugodnem razpletu, še vse v boju za napredovanje.

Avstrijci so z zmago s 26:25 proti Srbiji nekoliko začinili to skupino, a so kljub zmagi severni sosedje zaključili EP. So pa zato Srbe pahnili v težak položaj, saj so morali za napredovanje zdaj upati na špansko pomoč.

Te v večerni tekmi niso dobili, v sicer dokaj izenačenem obračunu so Nemci, pri katerih je danes osem golov dosegel Renars Uščins, narekovali ritem in na koncu prišli do druge zmage v predtekmovanju. Dve zmagi so vpisali tudi Španci, a bodo bolj zadovoljni v glavni del EP krenili Nemci, ki bodo z današnjo zmago v drugi del odnesli dve točki, Španci pa nobene.

Nemci so premagali Špance. Foto: Guliverimage

Francozi še naprej brez poraza

V skupini C v Oslu sta bili pred zadnjima tekmama znani obe reprezentanci, ki sta si zagotovili napredovanje v drugi del EP. Francija in Norveška sta se po dveh zmagah danes udarili le še za prvo mesto v skupini in s tem boljše izhodišče z več prenesenimi točkami v naslednjo skupino.

Tretje zmage in dveh točk, ki jih bodo prenesli v glavni del, so se veselili Francozi navkljub devetim zadetkom Sanderja Sagosena pri skandinavski ekipi. Pri Francozih je bil s šestimi goli najboljši Hugo Descat.

Čehi in Ukrajinci so se med seboj pomerili za tolažilno zmago. Na koncu so prepričljivo slavili Čehi z 38:29. Kar 15 golov je dosegel Jonaš Josef, osem jih je dodal Dominik Solak. Z devetimi je bil pri Ukrajini najboljši Ihor Turčenko.

Hrvati in Švedi že do napredovanja

V skupini E v Malmöju so medtem odigrali šele tekmi drugega kroga, kjer so Hrvati in Švedi prišli do drugih zmag in si posledično zagotovili napredovanje že pred zadnjo tekmo oziroma medsebojnim obračunom.

Hrvaška se je proti Nizozemski precej bolj namučila za zmago, kot o tem priča rezultat. Na odmor so Hrvati odšli z dvema goloma prednosti, v drugem delu so nato zapravili majhno prednost, Nizozemci pa so nato prešli celo v vodstvo. Deset minut do konca je Hrvaška dodala na plin, se odlepila na +3 in tekmo pripeljala v svojo korist. Ivan Martinović je bil natančen devetkrat, na drugi strani Rutger Ten Velde osemkrat.

Pozneje gostitelji Švedi niso imeli veliko dela z Gruzijci, zmagali so z 38:29. Po šest golov sta vpisala Felix Claar in Nikola Roganovic, medtem ko jih je za Gruzijce 11 dosegel Giorgi Chovrebadze.

Slovenija se bo v torek ob 20.30 za konec prvega dela pomerila še s Ferskimi otoki, ta obračun bo odločil o številu točk, ki jih bodo reprezentance nesle v drugi del tekmovanja. Še pred tem se bosta pomerili Švica in Črna gora (18.00). Drugi del se bo v Malmöju na Švedskem začel 23. januarja.

EP v rokometu 2026, 5. dan

Ponedeljek, 19. januar:

Lestvice:

