Danci pred domačimi navijači do evropskega prestola, Hrvati do brona

Danska moška rokometna reprezentanca je na finalni tekmi evropskega prvenstva na Danskem, Švedskem in Norveškem v Herningu premagala Nemčijo s 34:27 (18:16). Danska je tretjič zmagala na celinskem tekmovanju, najboljša je bila tudi na Norveškem 2008 in v Srbiji 2012. Pred tem so hrvaški rokometaši na obračunu za bron s 34:33 (17:14) premagali Islandijo. MVP turnirja je postal Danec Mathias Gidsel.

Danci so na zadnjih treh velikih tekmovanjih pokorili tekmece. Po zmagoslavju na olimpijskih igrah v Parizu 2024 so bili lani najboljši na svetovnem prvenstvu na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, absolutno prevlado pa so potrdili še na letošnjem EP.

Rokometaši iz Hamletove dežele so na EP osvojili še dve srebrni kolajni na Danskem 2014 in v Franciji 2024 ter štiri bronaste na Švedskem 2002, v Sloveniji 2004, Švici 2006 ter na Madžarskem in Slovaškem 2022.

Razočarani Nemci po koncu. Foto: Guliverimage

Za osmoljence finalnega obračuna iz Nemčije je to druga srebrna kolajna po EP na Švedskem 2002. V svojih vitrinah ima tudi dve zlati s turnirjev v Sloveniji 2004 in na Poljskem 2016 ter bronasto odličje iz Italije 1998.

Pri Dancih sta bila na finalni tekmi najučinkovitejša Simon Pytlick z osmimi, Mathias Gidsel in Johan Hansen pa sta dosegla po sedem golov. Pri Nemcih so Johannes Gola, Marko Grgić in Juri Knorr dosegli po pet zadetkov.

Danski vratar Kevin Moller je zbral osem, Nemec Andreas Wolff pa 14 obramb.

Hrvatom bron

Hrvaški rokometaši so v glavnem delu tekmovanja v Malmöju na Švedskem premagali Islandce s 30:29, vajo pa so ponovili še na veliko prestižnejši tekmi za tretje mesto v danskem Herningu ter dopolnili svojo zbirko odličij na celinskih tekmovanjih. Za Hrvate je to sedma kolajna na evropskih prvenstvih. Pred tem so na Norveškem 2008, v Avstriji 2010 ter na Švedskem, Norveškem in v Avstriji 2020 osvojili odličje srebrnega, na Portugalskem 1994, v Srbiji 2012 in na Poljskem 2016 pa bronastega leska.

Hrvati so po drami osvojili bron. Foto: Guliverimage

Izbranci islandskega strokovnjaka na hrvaški klopi Dagurja Sigurdssona so od prve do zadnje minute imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz dežele gejzirjev. Sredi prvega polčasa so povedli z 12:6, prednost šestih golov pa so imeli tudi v 51. minuti (29:23).

V zadnjem delu tekme so Islandci močno pritisnili, v sami končnici so znižali na 32:33, njihove upe na preobrat pa je pokopal zadetek Filipa Glavaša 25 sekund pred koncem dvoboja. Pri Hrvatih je bil najučinkovitejši Tin Lučin z devetimi, pri Islandcih pa Omar Ingi Magnusson z 12 goli.

Na evropskem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija in zasedla osmo mesto. V skupinskem delu v Oslu je bila boljša od Črne gore, Švice in Ferskih otokov, v glavnem delu tekmovanja v Malmöju pa je premagala Madžarsko ter klonila proti Švedski, Hrvaški in Islandiji.

Mathias Gidsel MVP in najboljši strelec rokometnega EP Danski zunanji rokometaš Mathias Gidsel je najkoristnejš igralec (MVP) letošnjega evropskega prvenstva na Danskem, Švedskem in Norveškem. Gidsel je z 68 goli tudi najboljši strelec celinskega tekmovanja, najboljši vratar pa je Nemec Andreas Wolff. Mathias Gidsel Foto: Guliverimage Za najbolj obetavnega mladega igralca turnirja je bil izbran Portugalec Francisco Costa, najboljši obrambni igralec pa je njegov rojak Salvador Salvador. V idealni postavi so rokometaši iz šestih držav, med kandidati za uvrstitev med najboljših sedem so bili tudi Slovenci Blaž Janc, Domen Makuc, Kristjan Horžen in Borut Mačkovšek. Najboljša postava EP 2026:

- vratar: Andreas Wolff (Nemčija)

- levo krilo: August Pedersen (Norveška)

- levi zunanji: Simon Pytlick (Danska)

- srednji zunanji: Gisli Kristjansson (Islandija)

- desni zunanji: Francisco Costa (Portugalska)

- desno krilo: Mario Šoštarić (Hrvaška)

- krožni napadalec: Johannes Golla (Nemčija)

EP v rokometu 2026, finale in tekma za bron

Nedelja, 1. februar:

Končni vrstni red: 1. Danska

2. Nemčija

3. Hrvaška

4. Islandija

5. Portugalska

6. Švedska

7. Francija

8. Slovenija

9. Norveška

10. Madžarska

11. Španija

12. Švica

13. Ferski otoki

14. Severna Makedonija

15. Nizozemska

16. Avstrija

17. Češka

18. Italija

19. Srbija

20. Gruzija

21. Poljska

22. Romunija

23. Črna gora

24. Ukrajina

