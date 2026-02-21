Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sobota,
21. 2. 2026,
19.31

Sobota, 21. 2. 2026, 19.31

7 minut

Huda delovna nesreča v Ljubljani

Na. R.

Foto Daniel Novakovič/STA

Policisti še zbirajo obvestila o vseh okoliščinah in bodo o tem obvestili pristojno državno tožilstvo. 

Foto: Daniel Novakovič/STA

V Štepanjskem naselju v Ljubljani se je okoli poldneva zgodila huda nesreča, v kateri je življenje izgubil moški, so potrdili na ljubljanski policijski upravi.

O nesreči je prvi poročal Žurnal, policisti pa so informacijo okoli 19. ure potrdili. 

O dogodku so policijo obvestili ob 12.30. Glede na informacije, ki so jih zbrali pri Policijski upravi Ljubljana, je moški na strehi bloka opravljal dela. Pri sestopu na oder se je zlomila prečka, zaradi lesar je delavec padel na tla.

Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. 

