Avtor:
Na. R.

Petek,
20. 2. 2026,
13.46

Petek, 20. 2. 2026, 13.46

8 minut

Čelno trčenje, tri poškodovane odpeljali v bolnišnico

Avtor:
Na. R.

Rešilec | Razmere na cestah so ponekod izredno nevarne. | Foto Matej Leskovšek

Razmere na cestah so ponekod izredno nevarne.

Foto: Matej Leskovšek

Dopoldne sta na regionalni cesti med Noršinci in Martjanci trčila vozilo za prevoz bolnikov in osebni avtomobil. Poškodovale so se tri osebe, ki so jih po nesreči odpeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Nesreča kombiniranih vozil se je zgodila okoli 9.36, v času močnega sneženja, ko so razmere na cestah po Pomurju močno otežene, je poročal portal sobotainfo. Po prvih informacijah se je nesreča zgodila na zasneženem in spolzkem vozišču. 

Kraj dogodka so zavarovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Murska Sobota, ki so tudi pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovanih oseb.

Tri poškodovane osebe so prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota, še poroča pomurski portal.

Zaradi zimskih razmer so ponekod velike težave v prometu, zato velja posebna previdnost. "Na cestah so posipne in plužne skupine, vozite strpno. Promet je ponekod upočasnjen, pravočasno se odpravite na pot," so voznike opozorili pri prometno informacijskem centru.

