Nova huda grožnja iz Rusije: bi moralo Poljsko in Nemčijo skrbeti?

Vladimir Solovjov, verjetno najvplivnejši ruski televizijski voditelj in velik zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je na najbolj gledanem televizijskem kanalu v Rusiji napovedal, da bo Rusija z obličja Zemlje izbrisala Poljsko in Nemčijo, za to pa bi po njegovih besedah morala uporabiti jedrsko orožje.

Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov se je od začetka vojne v Ukrajini predvsem z nastopi v svoji oddaji Večer z Vladimirjem Solovjovom, ki ga v najbolj gledanem terminu predvaja osrednja ruska državna televizija Rusija-1, uveljavil kot eden najglasnejših vojnih hujskačev v Rusiji. Znan je postal predvsem po številnih grožnjah Ukrajini, Evropi in ZDA, v katerih je večkrat omenjal možnost uporabe jedrskega orožja.

"Vse bomo zradirali z obličja Zemlje"

To je storil tudi v eni od zadnjih oddaj, kjer je zagrozil, da bo Rusija, ko ji bo enkrat prekipelo, ker evropske države domnevno preveč "dražijo ruskega medveda in se iz norčujejo iz njega", preprosto uničila Nemčijo in Poljsko, državi, ki so ju predhodno omenjali gosti njegove pogovorne oddaje.

Vladimir Solovjov je, kar zadeva vojno v Ukrajini oziroma vojno med Ukrajino in Rusijo, svoje stališče obrnil za 180 stopinj. Še leta 2008 je namreč javno razglašal, da bi bila vojna med državama smrtni greh. Foto: Profimedia

Solovjov je dejal, da so v obe državi enkrat že vkorakali, a da te napake zdaj ne smejo ponoviti, saj bi utrpeli prevelike izgube.

"Ne. Potrebujemo zmago, a tokrat na drugačen način. Vse bomo preprosto zradirali z obličja Zemlje, brez da bi tja poslali naše sile. Dovolj je. Nikoli več se nihče ne bo spraševal o obstoju Poljske kot države. Tudi napake z obstojem Nemčije ne bomo ponovili. Ni naključje, da so naši predniki razvili ruski oziroma sovjetski jedrski ščit. Morali ga bomo uporabiti. Nekateri so proti, ampak jaz sem za," je svojo vizijo evropske prihodnosti gostom mrkih obrazov razložil Solovjov.

Videoposnetek oddaje, v kateri Nemčiji in Poljski z jedrskim uničenjem grozi Solovjov:

Solovjov daje vtis, da si zelo želi jedrske vojne

Solovjov je od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, sicer med drugim:

- z uničenjem z jedrskim orožjem zagrozil Veliki Britaniji in oznanil, da bo Zahod v primeru dodatnega zaostrovanja razmer preprosto nehal obstajati (vir);

- dejal, da bi bila celotna zadeva (vojna v Ukrajini) zelo dobra komedija, če ne bi umirali ljudje, in z nasmeškom nadaljeval, da je "eskalacija konflikta tako rekoč neizbežna in da bodo vse skupaj preživeli le mutanti nekje v Bajkalskem jezeru, vse drugo pa bo uničilo jedrsko orožje" (vir);

Vladimir Solovjov v svojih pogovornih oddajah zelo rad fantazira tudi o ruskih napadih z jedrskim orožjem na Veliko Britanijo, ki jo je v tem kontekstu omenil že ničkolikokrat. V tej oddaji, posneti pred letom dni, je razglabljal o možnosti preizkušanja ruskega podvodnega drona Pozejdon na britanskem otočju. Foto: Profimedia

- s takojšnjim ruskim jedrskim napadom na države zveze Nato zagrozil po tem, ko so se v medijih pojavili komentarji poveljnika zveze Nato v Litvi, da bi severnoatlantsko obrambno zavezništvo v primeru širitve konflikta zunaj meja Ukrajine lahko blokiralo kopenski koridor od Belorusije do ruske enklave Kaliningrad, ki poteka po meji med Poljsko in Litvo (vir);

- goste v oddaji spraševal, ali je treba pobiti 1,5 milijarde ljudi, ki živijo v državah članicah zveze Nato (vir);

- grozil z uničenjem Berlina: "Naše padalce lahko pošljemo v Berlin in naše letalstvo ga lahko udari tako močno, da od njega ne bo ostalo nič. To ni Ukrajina, ne bodo se nam smilili" (vir);

- pod vprašaj postavljal obstoj Litve kot samostojne države in razglabljal o tem, zakaj Rusija Litvi sploh dovoli imeti neodvisnost (vir);

- zahteval smrt Evropejcev, ki so pozivali k prekinitvi ognja v Ukrajini (vir).