Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Četrtek,
19. 2. 2026,
9.57

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
jedrsko orožje Nemčija Poljska Rusija Vladimir Solovjov

Četrtek, 19. 2. 2026, 9.57

14 minut

Nova huda grožnja iz Rusije: bi moralo Poljsko in Nemčijo skrbeti?

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Solovjov | Vladimir Solovjov je od začetka vojne v Ukrajini državam Zahoda, članicam Evropske unije in zveze Nato, z uničenjem zagrozil že tolikokrat, da se na družbenih omrežjih mnogi sprašujejo, ali ga je sploh še mogoče jemati resno. | Foto Profimedia

Vladimir Solovjov je od začetka vojne v Ukrajini državam Zahoda, članicam Evropske unije in zveze Nato, z uničenjem zagrozil že tolikokrat, da se na družbenih omrežjih mnogi sprašujejo, ali ga je sploh še mogoče jemati resno.

Foto: Profimedia

Vladimir Solovjov, verjetno najvplivnejši ruski televizijski voditelj in velik zaveznik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je na najbolj gledanem televizijskem kanalu v Rusiji napovedal, da bo Rusija z obličja Zemlje izbrisala Poljsko in Nemčijo, za to pa bi po njegovih besedah morala uporabiti jedrsko orožje.

Ruski televizijski voditelj Vladimir Solovjov se je od začetka vojne v Ukrajini predvsem z nastopi v svoji oddaji Večer z Vladimirjem Solovjovom, ki ga v najbolj gledanem terminu predvaja osrednja ruska državna televizija Rusija-1, uveljavil kot eden najglasnejših vojnih hujskačev v Rusiji. Znan je postal predvsem po številnih grožnjah Ukrajini, Evropi in ZDA, v katerih je večkrat omenjal možnost uporabe jedrskega orožja.

Rusija, Moskva, Državna univerza v Moskvi
Novice Rusija se je odločila: 1. aprila bo vsega konec

"Vse bomo zradirali z obličja Zemlje"

To je storil tudi v eni od zadnjih oddaj, kjer je zagrozil, da bo Rusija, ko ji bo enkrat prekipelo, ker evropske države domnevno preveč "dražijo ruskega medveda in se iz norčujejo iz njega", preprosto uničila Nemčijo in Poljsko, državi, ki so ju predhodno omenjali gosti njegove pogovorne oddaje.

Vladimir Solovjov je, kar zadeva vojno v Ukrajini oziroma vojno med Ukrajino in Rusijo, svoje stališče obrnil za 180 stopinj. Še leta 2008 je namreč javno razglašal, da bi bila vojna med državama smrtni greh. | Foto: Profimedia Vladimir Solovjov je, kar zadeva vojno v Ukrajini oziroma vojno med Ukrajino in Rusijo, svoje stališče obrnil za 180 stopinj. Še leta 2008 je namreč javno razglašal, da bi bila vojna med državama smrtni greh. Foto: Profimedia

Solovjov je dejal, da so v obe državi enkrat že vkorakali, a da te napake zdaj ne smejo ponoviti, saj bi utrpeli prevelike izgube. 

"Ne. Potrebujemo zmago, a tokrat na drugačen način. Vse bomo preprosto zradirali z obličja Zemlje, brez da bi tja poslali naše sile. Dovolj je. Nikoli več se nihče ne bo spraševal o obstoju Poljske kot države. Tudi napake z obstojem Nemčije ne bomo ponovili. Ni naključje, da so naši predniki razvili ruski oziroma sovjetski jedrski ščit. Morali ga bomo uporabiti. Nekateri so proti, ampak jaz sem za," je svojo vizijo evropske prihodnosti gostom mrkih obrazov razložil Solovjov.

Vladimir Putin
Novice "Ruski imperij se sesuva – in vse slabše bo"

Videoposnetek oddaje, v kateri Nemčiji in Poljski z jedrskim uničenjem grozi Solovjov:   

Solovjov daje vtis, da si zelo želi jedrske vojne

Solovjov je od februarja 2022, ko se je začela ruska invazija na Ukrajino, sicer med drugim:

- z uničenjem z jedrskim orožjem zagrozil Veliki Britaniji in oznanil, da bo Zahod v primeru dodatnega zaostrovanja razmer preprosto nehal obstajati (vir);

- dejal, da bi bila celotna zadeva (vojna v Ukrajini) zelo dobra komedija, če ne bi umirali ljudje, in z nasmeškom nadaljeval, da je "eskalacija konflikta tako rekoč neizbežna in da bodo vse skupaj preživeli le mutanti nekje v Bajkalskem jezeru, vse drugo pa bo uničilo jedrsko orožje" (vir);

Vladimir Solovjov v svojih pogovornih oddajah zelo rad fantazira tudi o ruskih napadih z jedrskim orožjem na Veliko Britanijo, ki jo je v tem kontekstu omenil že ničkolikokrat. V tej oddaji, posneti pred letom dni, je razglabljal o možnosti preizkušanja ruskega podvodnega drona Pozejdon na britanskem otočju. | Foto: Profimedia Vladimir Solovjov v svojih pogovornih oddajah zelo rad fantazira tudi o ruskih napadih z jedrskim orožjem na Veliko Britanijo, ki jo je v tem kontekstu omenil že ničkolikokrat. V tej oddaji, posneti pred letom dni, je razglabljal o možnosti preizkušanja ruskega podvodnega drona Pozejdon na britanskem otočju. Foto: Profimedia

- s takojšnjim ruskim jedrskim napadom na države zveze Nato zagrozil po tem, ko so se v medijih pojavili komentarji poveljnika zveze Nato v Litvi, da bi severnoatlantsko obrambno zavezništvo v primeru širitve konflikta zunaj meja Ukrajine lahko blokiralo kopenski koridor od Belorusije do ruske enklave Kaliningrad, ki poteka po meji med Poljsko in Litvo (vir);

- goste v oddaji spraševal, ali je treba pobiti 1,5 milijarde ljudi, ki živijo v državah članicah zveze Nato (vir);

- grozil z uničenjem Berlina: "Naše padalce lahko pošljemo v Berlin in naše letalstvo ga lahko udari tako močno, da od njega ne bo ostalo nič. To ni Ukrajina, ne bodo se nam smilili" (vir);

- pod vprašaj postavljal obstoj Litve kot samostojne države in razglabljal o tem, zakaj Rusija Litvi sploh dovoli imeti neodvisnost (vir);

- zahteval smrt Evropejcev, ki so pozivali k prekinitvi ognja v Ukrajini (vir).

Ben Hodges
Novice Ameriški general svari: To bo katastrofa za Evropo
Vladimir Putin
Novice Vladimir Putin bo dobil supermoč, da Rusijo zavije v temo
Vladimir Putin in Vladimir Medinski
Novice Slaba novica za Ukrajino? Putin je v Švico poslal tega moža.

jedrsko orožje Nemčija Poljska Rusija Vladimir Solovjov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.